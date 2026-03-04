Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

Ilirija Resort v Biogradu na moru je oaza miru v najlepšem delu hrvaškega Jadrana, obkrožena z otoki in narodnimi parki. Resort leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plaži z bližino središča mesta. Letovišče ponuja brezskrbne in sproščujoče počitnice za družine z otroki, ljubitelje velnesa in narave ter goste, ki iščejo aktivne počitnice.

Ponaša se s plažami z modro zastavo, ki označuje čisto morje, ter notranjimi in zunanjimi hotelskimi bazeni. Program Brezskrbno poletje je namenjen otrokom in zajema šolo plavanja in tenisa, animacijo in otroško varstvo, starši pa lahko izkoristijo 15 % popusta v velnesu Salvia Spa. Za družine so pripravili tudi številna darila, popuste in raznovrstne animacijske programe.

FOTO: Jakov Baričić

Letovišče ponuja brezskrbne in sproščujoče počitnice za družine z otroki, ljubitelje

wellnessa in narave ter goste, ki iščejo aktivne počitnice.

Za dodatno sprostitev je na voljo paket Pravljica o vinu, ki vodi v Ravne Kotarje in na zgodovinsko posestvo Ražnjevića dvori A. D. 1307, z zgodbami iz rimske in srednjeveške preteklosti ter degustacijo vrhunskih ekoloških vin in oljčnih olj s tradicionalnimi dobrotami, kot so pršut, ovčji sir in domač kruh izpod peke.

Ljubitelji aktivnih počitnic lahko izbirajo med številnimi športnimi vsebinami, in sicer vrhunskimi teniškimi programi, potapljanjem, kolesarjenjem, izposojo čolnov, vožnjo s kajakom po morju, raftingom na Zrmanji, paintballom in jahanjem.

Gastronomska ponudba obsega hotelske restavracije s teraso in pogledom na morje, plaže ter lounge bare in številne restavracije s pristnimi mediteranskimi okusi. Zabava za vse starosti, bogata ponudba dejavnosti in odlična storitev so razlogi, da je Ilirija Resort idealen kraj za nepozabne poletne počitnice.

FOTO: Jakov Baričić

Naročnik oglasne vsebine je Ilirija Resort