Razvojna priložnost za celotno regijo

Prav zato Expo 2027 Beograd presega okvire enega nacionalnega projekta in predstavlja razvojno priložnost za celotno regijo. Expo združuje svet, vendar njegova prava vrednost ni zgolj v številu obiskovalcev, temveč v kakovosti povezav in trajni zapuščini. Ko se bo svet leta 2027 zbral v Beogradu, bo to priložnost, da Zahodni Balkan pokaže, da deluje kot prostor skupnih zmogljivosti – odprt za sodelovanje, naložbe, inovacije in izmenjavo znanja. Takšni dogodki gradijo zaupanje in spreminjajo dojemanje regije kot stabilnega in zanesljivega partnerja.

Za gospodarstvo je Expo 2027 pospešena poslovna platforma. Povezuje podjetja, vlagatelje, institucije in odločevalce ter ustvarja okolje, v katerem se sodelovanja, ki običajno trajajo leta, lahko vzpostavijo v zgolj nekaj dneh. To potrjujejo izkušnje preteklih Expov: po nedavno zaključenem Expu na Japonskem je raziskava med podjetji pokazala, da je po mnenju kar 70 odstotkov vprašanih svetovna razstava v Osaki koristila domačemu gospodarstvu, medtem ko je med Expom v Dubaju več kot 75 odstotkov podjetij doseglo rast poslovanja, mesta, kot so Šanghaj, Vancouver in Lizbona, pa so dolgoročno preoblikovala celotna urbana območja in infrastrukturo. Posebno priložnost imajo mala in srednja podjetja, od IT-ja, oblikovanja in kreativne industrije do živilske proizvodnje, logistike in energetike. Ko ena država v regiji uspešno organizira dogodek globalnega pomena, se koristi prelijejo na celoten prostor, ki si deli trg, delovno silo in poslovne tokove. Turizem je dodaten most regionalnega povezovanja. Expo 2027 je lahko sprožilec prihoda gostov ne le v Srbijo, temveč tudi na Hrvaško, v Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro ter Severno Makedonijo. En sam mednarodni prihod v Beograd se zlahka spremeni v regionalno potovanje, kar odpira prostor za skupne turistične pakete in močnejše pozicioniranje Balkana kot avtentične in raznolike destinacije.

Pomembno je poudariti, da je Expo 2027 odprta platforma za sodelovanje. Na uradni spletni strani Expa je objavljen javni poziv potencialnim sponzorjem in partnerjem iz države in regije, naj se vključijo v realizacijo projekta. Cilj je ustvarjanje trajnostnih partnerstev, ki prinašajo dolgoročne koristi – ne le v času trajanja razstave, ampak še leta po njenem zaključku. Expo 2027 Beograd zato ni zgolj dogodek – temveč skupna razvojna priložnost Zahodnega Balkana, da se svetu predstavi kot povezana, dinamična in perspektivna regija.

Zanimiva dejstva • Mednarodne razstave obstajajo že od leta 1851, Expo 2027 pa bo prvi, organiziran v regiji Zahodnega Balkana. • Beograd je pravico do gostiteljstva specializirane razstave pridobil v konkurenci Združenih držav Amerike, Španije, Tajske in Argentine, s temo »Igraj za človeštvo – šport in glasba za vse«. • Expo bo trajal 93 dni (od 15. maja do 15. avgusta 2027) in bo obsegal približno 8000 dogodkov s področij športa, umetnosti, gospodarstva in izobraževanja. • Srbija je že presegla rekord po hitrosti prijavljanja sodelujočih držav, saj je sodelovanje potrdilo več kot 130 držav.

