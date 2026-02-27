Romantično orlovsko gnezdo Goriških brd

Mir in tišina v objemu vinogradov, oljčnikov in sadovnjakov. Potem ko smo se sprehodili po ozkih uličicah, smo pri obzidju vzdihovali ob osupljivih razgledih od Alp do Jadranskega morja. Krasno počutje zaokroži žvenket ob trkih kozarcev, napolnjenih z avtohtono rebulo. Med Brici je vselej toplo, srčno in veselo.

Tukaj čas teče drugače.

Slovenski pesnik Alojz Gradnik, doma iz bližnje Medane, je slikovito obzidano vas s petimi ohranjenimi stolpi, ki jo je v Brdih videti od vsepovsod, opisal kot orlovsko gnezdo. Šmartno je bilo prvič omenjeno leta 1317. Na ostankih rimskega oporišča je nastala utrdba, ki je služila kot obramba pred vdori Turkov, pozneje je kot obmejna postojanka, obdana z jarki in dvižnimi mostovi, prestala tudi beneško-habsburške spopade, pa obe veliki vojni. Hiše v samem jedru so strnjene okrog cerkve sv. Martina, po kateri je vas dobila ime. Vse sovražne napade v zgodovini so odbili, danes k svojemu ognjišču prisrčno vabijo obiskovalce z vsega sveta.

Eden od vhodov v Šmartno FOTO: Blaž Samec

Dobrotres

Preletimo nekaj stoletij in se ustavimo v letu 1976, ko je severno Primorsko na skrajnem zahodu Slovenije ob meji z Italijo prizadel potres. Tresenje tal je povzročilo veliko škodo prav v Šmartnem. Toda Brici niso dopustili, da bi se vasica zrušila sama vase. Pri županu Brd Francu Mužiču smo poizvedeli, kako so to edinstveno naselje ohranili in obnavljali do danes in kakšni so načrti za naprej.

»Obnova Šmartnega je postala simbol prizadevanj za ohranitev kulturne dediščine in identitete regije. Po potresu pred petimi desetletji je obstajala nevarnost, da bi vas doletela usoda kobariškega Breginja, ki je bil skoraj popolnoma porušen. Tam sta ostala morda še dva objekta, ki spominjata na stari Breginj. Na srečo smo v Brdih imeli arhitekta Izidorja Simčiča - Dorčeta, ki je s svojo strokovnostjo in vztrajnostjo poskrbel za ohranitev in obnovo Šmartnega. Tako se večkrat pošalimo, da je potres izpadel kot 'dobrotres',« pojasni Mužič.

Franc Mužič je župan Brd že tri desetletja, od ustanovitve občine. FOTO: Blaž Samec

Do osamosvojitve Slovenije je obnova potekala počasi, vidni pospešek je dobila leta 1995, ko so Brda postala samostojna občina. »Skupaj s Simčičem, častnim občanom Brd, od katerega smo se poslovili lani, smo nadaljevali obnovo. Pomemben vir financiranja je bil takratni kulturni tolar, pridobljen s pomočjo ministrstva za kulturo, izkoristili smo vsa denarna sredstva – občinska, državna in evropska, v obnovo pa vlagajo tudi zasebniki. Danes smo resnično ponosni na Šmartno, radi rečemo, da je to naš kulturni biser. Pa ne samo zaradi obnovljenih stavb, ampak tudi zaradi ponudbe kulturnega značaja, ki dodatno predstavlja dediščino Brd,« o statusu romantične vasice govori Mužič, ki je na čelu občine od njenih začetkov, torej polnih trideset let.

Eden od majhnih trgov, kamor te pripeljejo ozke uličice – gase. FOTO: Blaž Samec

»Prenova še ni končana, nekaj objektov še moramo obnoviti, urejamo tudi javne sanitarije, parkirne prostore in kolesarnico. Vinska klet Dobrovo bo v vasici kmalu odprla center penečih vin, sicer je tamkajšnja vinoteka že uveljavljena. Šmartnemu želimo vdahniti življenje, dinamiko z dogodki, v to vključujemo tudi ljudi, ki v njem živijo; vseh je približno petdeset. Veliko se pogovarjamo in usklajujemo z njimi, saj je za nekatere kakšen dogodek tudi moteč. Menim pa, da nam lepo uspeva, da smo našli skupen jezik. Brez njih bi bilo namreč Šmartno osiromašeno za resnično življenje, ki mu daje dušo,« pravi 79-letni Franc Mužič, Bric iz vasice Medana in najstarejši župan v Sloveniji.

Butični turizem ni luksuz

V stalni ekipi z jasno vizijo in strategijo razvoja turizma v Brdih je celo desetletje nepogrešljiva Tina Novak Samec, ki je že tretji mandat direktorica tukajšnjega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Z njo smo se srečali v Vili Vipolže, najlepši renesančni vili v Sloveniji, ki skupaj s Šmartnim in gradom Dobrovo tvori imeniten kulturni trojček Brd.

Tina Novak Samec je prepričana, da lahko kmetijstvo, turizem in kultura v Brdih zelo lepo sobivajo. FOTO: Blaž Samec

»Že od vsega začetka v Šmartnem nismo želeli zgolj obnoviti infrastrukture, temveč mu vdahniti pravšnjo vsebino in dušo. Posamezniki in organizacije so si po svoje prizadevali za organizacijo različnih dogodkov, vsem pa je bil skupen cilj, da naredijo nekaj dobrega za domačine in privabijo obiskovalce, da začutijo utrip Brd in da se imajo pri nas lepo. Največje množične prireditve v Brdih so postale tradicionalne in so zelo dobro obiskane. V Šmartnem je prireditev Brda & Vino, ki je eden najkakovostnejših enogastronomskih dogodkov v Sloveniji. Z njim konec aprila začnemo sezono, potem sledijo manjši nišni kulturni dogodki, posvečeni predvsem ohranjanju dediščine, prenosu izročila. Okoli 11. novembra se turistična sezona konča z martinovanjem, ki povsem sodi v Šmartno, saj je dobilo ime po cerkvi svetega Martina, ki je tudi največja župnijska cerkev v Brdih,« razkrije vodja briškega turizma.

Kmetijstvo je še vedno osrednja dejavnost v Brdih, iz njega pa izvira turistična ponudba, ki je vse bogatejša. FOTO: Blaž Samec

Osnovna identiteta Brd ostaja kmetijstvo: vino, oljke, sadje, pršut in druge mesnine. Kako potem v to okolje uspešno umestiti turistično ponudbo in hkrati ostati zavezan zemlji, varovanju narave in ohranitvi vsakdanjega ritma v življenju Bricev?

»Zavezani smo trajnosti, ker smo odvisni od naše zemlje. To je ostalo v nas še iz časov, ko smo bili odrezana regija; na eni strani meja z Italijo, na drugi Soča, do izgradnje osimske ceste je bila povezava z Novo Gorico slaba. Tako smo ohranili naše naravne danosti, saj je to vir preživetja. Kmetijstvu smo pripojili turizem z logičnim razmišljanjem, da poskrbimo za prebivalce. Stremimo k visoki kakovosti naših izdelkov in storitev. Zagovarjamo butični turizem, kar pa ne pomeni, da gre za luksuzni turizem. Butičnost je čisto nekaj drugega. Butičnost je osebni pristop, butičnost je trajnost, butičnost je poudarek na lokalnem, na tradiciji in zelo veliki vpetosti domačinov v vse, kar počnemo. Toliko bolj v Šmartnem, saj se dnevno življenje njegovih prebivalcev vse bolj prepleta s turizmom, ki se razvija v vasi,« pojasni Tina Novak Samec.

Za vrati starodavnih hišk se skriva bogastvo briške dediščine. FOTO: Blaž Samec

Povezovanje vinarjev

Brda so vino. Razvoj in promocija briških vin sta ključnega pomena za ohranitev in širitev regije. David Lipovšek vodi Vinoteko Brda na eni najbolj priljubljenih lokacij v Šmartnem, saj je tod spremljanje sončnega zahoda z ljubo osebo in kozarcem rebule pristna briška romantika.

David Lipovšek skrbi za povezovanje briških vinarjev med seboj in z drugimi v regiji ter promocijo njihovih vin. FOTO: Blaž Samec

»V ponudbi imamo vina približno 44 vinarjev, kar vključuje večino resnih proizvajalcev v regiji, teh je okoli 60. V vinoteki so na voljo različne sorte vin, ki so značilne za Brda, med njimi izstopajo rebula, tokaj in malvazija. Rebula je naš paradni konj, zaradi svoje kakovosti in edinstvenosti je zelo priljubljena med obiskovalci. Tokaj, znan tudi kot sauvignon vert ali jakot, je prav tako pomembna sorta, čeprav je manj prepoznan zunaj lokalnega okolja. Malvazija pa je tretja najpomembnejša sorta, ki jo pridelujejo v Brdih. Poleg teh se razvija pridelava oranžnih vin in penin. Oranžna vina, ki so bila pred leti v velikem vzponu, so zdaj bolj nišna, a še vedno pomembna. Penine pa so segment, ki je v porastu, z več proizvajalci, kot so Bjana, Medot in Silveri, ki dosegajo visoke ocene mednarodnih strokovnjakov,« briške vinarje pohvali Lipovšek, ki se trudi zagotavljati raznovrstno ponudbo, da obiskovalci vedno znova najdejo kaj novega.

Na tej terasi se ob sončnih zahodih pari spet zaljubljajo. FOTO: Blaž Samec

Vinoteka Brda ima stike z enotekami iz sosednjih regij, zlasti z italijanske strani Brd, Collia, in organizira dogodke, kot so Brda & Friends in Brda & Collio, ki ob promociji vin spodbujajo čezmejno sodelovanje. Lipovšek še pravi, da se trudijo povezovati z Vipavsko dolino in Krasom, da bi skupaj nastopali na mednarodnem trgu.

»Mnogi mladi prevzemniki kmetij prinašajo sveže ideje in sledijo sodobnim trendom, kar prispeva k dinamiki in uspehu regije. Starši pogosto prepuščajo vodenje kmetij mladim, kar omogoča inovativnost in prilagodljivost tržnim zahtevam. To povezovanje generacij in skupno prizadevanje za kakovost in prepoznavnost vin je ključ do uspeha briških vin na domačem in mednarodnem trgu,« je prepričan David Lipovšek.

V vinoteki Brda so na voljo različne sorte vin, ki so značilne za Brda, med njimi izstopajo rebula, tokaj in malvazija. FOTO: Blaž Samec

Od pravnika do mojstra pršutov

Ena glavnih postojank za obiskovalce Brd je vsekakor Hiša Marica, po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine so starodavno zgradbo sezidali leta 1450. Družina Mavrič z znane domačije Belica v Medani jo je pred dvema desetletjema kupila na občinski dražbi in ohranila njen zgodovinski čar. Tri leta pozneje so kupili še sosednjo hišo, jo obnovili, poskrbeli za kuhinjo, ob restavraciji imajo v zgornjih nadstropjih na voljo še sedem sob.

Eva in Sebastjan Mavrič vodita priljubljeno Hišo Marica, skupaj z ekipo prirejata tudi ekskluzivni dogodek Brda & vino. FOTO: Blaž Samec

Na obisku pri gospodarju Sebastjanu Mavriču in njegovi ženi Evi smo okušali vrhunski pršut, salame, sir in domač kruh. Medtem ko je v bližnjem kaminu prijetno prasketalo, je Sebastjan razlagal, kako sta ga že v otroštvu prevzela zorenje pršutov in izdelava salam. »Ko sem nonota opazoval pri delu s pršuti in salamami, mi je bilo to v veliko veselje. Potem se je vse skupaj naravno razvijalo. Na šanku na sredini restavracije je vselej pršut, da obiskovalci takoj spoznajo našega glavnega aduta. Zadaj je majhna kuhinja, omejeni smo s prostorom, saj je hiša ozka, toda prostor za žar na oglje smo le uredili. Tako ob narezkih pripravimo dva menija na dan, menjamo jih vsaka dva tedna. Sledimo sezoni, imamo lokalne pridelke, vse je sveže,« opiše Sebastjan, ki je doštudiral pravo, delal v pisarni velikega gradbenega podjetja, leta 2009 pa se je posvetil gostinstvu in turizmu. »V tem poslu mi tudi znanje prava pride zelo prav.«

Sebastjan Mavrič v Hiši Marica postreže z domačim pršutom, najboljšim daleč naokoli. FOTO: Blaž Samec

Ni pa zagledan zgolj v svoj obrat, ampak skupaj z Evo ter kolegi in prijatelji, Vesno in Bogdanom Valentinčičem ter Patricijo Pirih, snujejo dogodke, ki Šmartno postavljajo na zemljevid ekskluzivnih enogastronomskih doživetij. Prireditev Brda & Vino je prava uspešnica, letos – v soboto, 25. aprila – jo bodo izvedli že dvanajstič. »Še v prejšnji službi sem šel na tečaj za someljeja, tam sem pridobil nove prijatelje, s katerimi smo še danes tesno povezani. Tudi z njihovo pomočjo je zrasel ekskluzivni dogodek Brda & Vino. V Šmartnem smo namreč želeli ponuditi nekaj novega in še več za promocijo briških vin in kulinarike. Zamislili smo si prireditev za največ 800 ljudi, saj bi sicer hitro nastala gneča, to pa ne bi imelo pravega smisla. K sodelovanju smo povabili vse briške vinarje in gostince, naše prijatelje iz vse Slovenije. Od poldneva do osmih zvečer imajo obiskovalci na voljo degustacije vin, hrane, glasbeni program, razpoloženje je izjemno prijetno. Napovedal sem, da se bo prireditev prijela v petih letih, in res je bilo tako. Sprva so se mnogi zgražali, da je vstopnina previsoka, toda izkazalo se je, da so ljudje prepoznali edinstven ambient, zanimiv program in kakovost ponudbe, ki jih dobijo za to ceno. Letos denimo znaša 130 evrov, a sploh ni bojazni, da ne bi razprodali vseh vstopnic. Načrtujemo tudi nekaj novosti, to bo nadvse prijetno presenečenje za naše goste,« s posebnim žarom v očeh pripoveduje Sebastjan Mavrič, ki že snuje nov projekt v prostorih obrambnega stolpa, turna. Verjetno vam ime Pršutera pove vse.

Prireditev Brda & Vino je prava uspešnica, letos – v soboto, 25. aprila – jo bodo izvedli že dvanajstič. Od poldneva do osmih zvečer imajo obiskovalci na voljo degustacije vin, hrane, glasbeni program, razpoloženje je izjemno prijetno. FOTO: Leon Vidic

Brda na kolesu

Z Vesno Valentinčič, eno od jedrnih članic ekipe, ki pripravlja Brda & Vino, smo preverili dodobra napolnjeno kolesarnico v prostorih družinske agencije San Martin, ki so streljaj od vhoda v obzidano vasico. Pred štirimi leti sta se s soprogom Bogdanom odločila, da bosta obiskovalcem predstavila regijo na električnih kolesih.

»Začeli smo skromno, trg smo testirali s štirimi kolesi, potem pa je šlo navzgor, imeli smo največ 60 koles. Zdaj jih imamo 45, tako da lahko poskrbimo za organizirane skupine do največ 30 kolesarjev, kar je še obvladljivo. Druga kolesa so na voljo individualnim gostom. Število kolesarjev narašča, s profesionalnim pristopom smo pridobili ugled med turističnimi agencijami, kot so Kompas, Palma in Slovenija Adventure. Imamo vso opremo, delavnico, tudi kombi in prikolico, da stranke odpeljemo ali pridemo iskat na destinacijo, kjer bivajo ali končajo kolesarjenje,« opisuje Vesna.

Vesna Valentinčič in sin Miha pred izposojevalnico električnih koles, ki so med obiskovalci vse bolj priljubljena. FOTO: Blaž Samec

»Kolesarski turizem je povsod v velikem porastu. Sama sem po duši motoristka in dobro vem, kako je spoznavati nove kraje na dveh kolesih. Tukaj jim želimo s potepanjem po kolovozih in stranskih poteh pokazati avtentična Brda, kjer lahko spoznajo domačine. Veliko jim pomeni, ko jih srčno in toplo vodimo po naših krajih, kjer lahko okušajo lokalne pridelke. Po naših gričih jim tudi ni preveč naporno voziti z električnimi kolesi. Zato je med njimi precej starejših, že upokojencev, ki imajo več časa, zato lahko pri nas ostanejo daljše obdobje,« pravi ponosna mama Martina, Miha in Ane, ki so vsi vpeti v družinski posel. Na drugi strani Sabotina, v Soški dolini, imajo doma pet sob in dva apartmaja, uredili so tudi novo postajališče za avtodome. To pa še ni vse: ponašajo se s 500 oljkami, zato svojim gostom ob zanimivih kolesarskih turah ponudijo tudi lastno oljčno olje.

Leta 1929 je huda pozeba uničila praktično vse nasade oljk v Goriških brdih. FOTO: Blaž Samec

Ekstra deviška kuharija

Seveda bi bilo zelo narobe, če v Šmartnem ne bi zavili do Oljčnega bara, ki ga vodi Tatjana Šundovski Bašin iz Nove Gorice. Brda je do obisti spoznala kot turistična vodnica in po nekaj letih dela za različne agencije se je odločila, da se ustali v tej slikoviti pokrajini. »Torej sem 'uvožena' Brika,« šaljivo pripomni strastna poznavalka oljčnega olja, ki je članica panela za senzorično ocenjevanje oljčnega olja, tako da obiskovalcem na svojih degustacijah ponuja strokovno in poglobljeno izkušnjo. Na približno 120 hektarih gojijo v Brdih različne sorte oljk, avtohtoni sta briška drobnica in črnica.

Tatjana Šundovski Bašin odkriva skrivnosti oljčnega olja, njene kuharske delavnice so nekaj posebnega. FOTO: Blaž Samec

»Pri svojih gostih najprej ovržem nekatere urbane legende o oljčnem olju. Prva je recimo ta, da olje ni kakovostno, če zmrzne in kristalizira. To seveda ne drži, denimo pri minus dveh stopinjah bo vsako olje kristaliziralo. Mnogi prav tako še vedno verjamejo, da se oljčno olje ne sme segrevati in da se z njim ne cvre. Potem jim razložim, kakšna je razlika med deviškim in ekstra deviškim oljem. Pri ekstra deviškem imamo blaga, srednja in krepka olja, česar marsikdo ne ve, in potem ne razume, zakaj recimo na italijanskih steklenicah piše intenso, frutato medio ali pa delicato, kar pomeni, da je to blago olje. Opišem tudi, kako se kombinirajo z različnimi jedmi, kako jih obogatijo,« pojasni Tatjana, ki ni ostala zgolj pri degustacijah oljčnega olja, ampak prav tako vodi kulinarične delavnice, na katerih z obiskovalci pripravljajo briške jedi.

Na približno 120 hektarih gojijo v Brdih različne sorte oljk, avtohtoni sta briška drobnica in črnica. FOTO: Blaž Samec

»Na degustacijah olja sem vselej ponudila prigrizek in običajno še pomarančno-čokoladno torto z oljčnim oljem. Nato sem uredila manjšo kuhinjo in začela prirejati kuharske delavnice za manjše skupine. Ne ustvarimo zgolj ene jedi. Recimo, da v dveh urah in pol skuhamo ješprenjevo ali porovo juho, belo polento in toč (briški golaž iz mesa, klobas in salam, op. p.) in jabolčno torto. Kuhamo še mineštre, frtalje, njoke, štruklje, pa različne sladice,« našteva gostiteljica v baru, kjer se v zgornjem nadstropju razprostira svetla dvorana za zaključene skupine, prostor je primeren tudi za predavanja, razstave in podobne kulturne dogodke.

Tatjana najraje sprejema skupine in naročene goste, saj se tako lahko posveti vsakemu obisku posebej in zagotovi vrhunsko izkušnjo. Vselej pa ima pripravljen kakšen prigrizek in kozarec rujnega za tiste, ki se oglasijo mimogrede med potepom po Šmartnem. Podobno je povsod naokoli. Brda so vino in Brda so srčni ljudje!