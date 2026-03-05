S kulturnim kompasom Slovenije in ščepcem umetnosti do nepozabnih spominov

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Slovenska mesta so dovolj majhna, da jih lahko spoznamo peš, in dovolj živahna, da se vedno kaj dogaja. Ljubljana, ki je bila leta 2023 razglašena za najboljše evropsko mesto za krajše oddihe, Maribor z najstarejšo trto na svetu in Nova Gorica, evropska prestolnica kulture GO! 2025 skupaj z Gorico, so tri močna urbana središča. Njihovo kulturno sliko dopolnjuje še 23 zgodovinskih mest z ohranjenimi starimi jedri, gradovi, muzeji, galerijami in sodobnimi ustvarjalnimi prostori. Posebno mesto ima tudi arhitektura, od Plečnikovih del do izrazitega modernizma, ki zaznamuje številna slovenska mesta.
Kulturni utrip narekujejo tudi manjša, intimna prizorišča, kjer se briše meja med ustvarjalci in obiskovalci. Prenovljeni industrijski objekti, kot sta Cukrarna in Rog v Ljubljani, delujejo kot sodobna kulturna in ustvarjalna središča.
Muzeji, galerije, cerkve in gradovi pripovedujejo zgodbe slovenskega prostora. Narodni muzej Slovenije, številni regionalni muzeji, spominske hiše in muzeji na prostem ohranjajo dediščino, medtem ko galerije predstavljajo sodobno umetnost.
Poznavalci in ljubitelji kulturne ustvarjalnosti uživajo ob odkrivanju tistih predelov mest, kjer se različne umetniške prakse povezujejo z življenjem lokalne skupnosti. Tovrstne ulice in mestne četrti na samosvoj način povezujejo prebivalce, ustvarjalce in obiskovalce.
