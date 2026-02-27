Slovenske planinske koče zasijale v novi podobi in z novo energijo

Gore so simbol slovenske identitete, planinske koče pa srce gorniškega utripa. Vsi poznamo tisti občutek, ko po dolgem vzponu zagledamo prve obrise planinske koče. Vonj po domačem čaju in toplina jedilnice sta nagrada za vsak prehojen meter, vendar so številne postojanke, ki so bile zgrajene pred desetletji, postale energetsko potratne in logistično zahtevne.

Slovenija je namenila pet milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za prenovo 24 planinskih domov. S tem je poskrbela za obsežen val energetskih prenov, ki gorskim objektom omogočajo, da se bodo lažje prilagodili izzivom časa in zahtevnim gorskim razmeram. Po temeljitih gradbenih in energetskih posegih so koče postale prijaznejše do okolja, varčnejše z viri in neprimerljivo udobnejše za obiskovalce. Zdaj so dobro pripravljene na prihodnje generacije gornikov.

Ko narava in tehnologija delujeta z roko v roki

Grmovškov dom na Kopah FOTO: Borna Miljavac Purgar

S pomočjo nepovratnih sredstev so koče postale zgled trajnostnega poslovanja. Številne med njimi imajo zdaj sončne elektrarne, ogrevajo pa jih sodobne toplotne črpalke, kar močno zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov v neokrnjeno naravo.

Grmovškov dom na Kopah je tako doživel pravo preobrazbo. Kar je bila nekoč klasična planinska postojanka, je zdaj sodoben gorski hotel, ki je postal temelj ene najlepših evropskih outdoor destinacij. Družba Vabo je s prenovo dokazala, da se tradicija in razkošje sodobnega bivanja lahko odlično dopolnjujeta.

Podoben korak k trajnosti je naredila Ribniška koča na Pohorju, znana kot Kraljica Pohorja. Na 1507 metrih nadmorske višine je energetska neodvisnost ključna. Planinsko društvo Paloma iz Sladkega Vrha je s prenovo izolacije, strehe in vgradnjo sončne elektrarne ter toplotne črpalke poskrbelo, da koča porabi manj vode in elektrike, hkrati pa planincem ponuja vrhunsko udobje tudi v najostrejši zimi. Poleg energetske neodvisnosti so uredili tudi napredno upravljanje odpadnih voda, s čimer so zavarovali pohorska šotišča in vire pitne vode.

Planinski dom na Resevni FOTO: Matic Javornik

Dom na Resevni ne stoji tako visoko, a ni zato njegova preureditev nič manj pomembna. Planinsko društvo Šentjur mu je nadelo novo fasado in posodobilo napeljavo, prenovili so tudi celotno podstrešje. Priljubljena izletniška točka na 636 metrih nadmorske višine tako v povsem novi podobi vabi družine in pohodnike na sproščen oddih.

Vojkova koča na Nanosu FOTO: Tomaž Penko

Na Primorskem pa se s ponosom dviga prenovljena Vojkova koča na Nanosu. Planinsko društvo Postojna se je spoprijelo z velikim izzivom. Ko so dela že stekla, so namreč ugotovili, da je lesena konstrukcija tako dotrajana, da se je bolje odločiti za novogradnjo. S kohezijskimi sredstvi so kočo postavili na novo, jo popolnoma energetsko opremili in lani pridobili uporabno dovoljenje. Zdaj je koča na 1240 metrih nadmorske višine energetsko učinkovita, moderna in pripravljena na prihodnja desetletja. Postala je varen in varčen pristan pred burjo, ki pogosto biča to primorsko planoto.

Poleg opisanih je bilo prenovljenih skupno 24 gorskih postojank, med drugim Dom na Smrekovcu, Koča na Dobrči in Dom pod Storžičem, Gustlnov dom v Vratih in Planinski dom Sviščaki.

V programskem obdobju 2014–2020 je Slovenija prek javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi namenila pet milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za energetsko prenovo 24 planinskih koč. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, sredstva pa so podprla naložbe, usmerjene v zmanjšanje rabe energije in naravnih virov ter v večjo rabo obnovljivih virov energije v planinskih kočah in drugih gorskih postojankah.

Pametna naložba za prihodnost

Gustlnov dom v Vratih FOTO: Miran Kambič

Energetska sanacija stavb, zamenjava stavbnega pohištva in posodobitev sistemov so nujni ukrepi, da bodo tudi zanamci uživali v idiličnem gorskem svetu. Z manj odpadkov, boljšim upravljanjem odpadnih voda in rabo sončne energije slovenske koče postajajo svetilniki trajnostnega turizma.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za Kohezijo in regionalni razvoj