  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Slovenske planinske koče zasijale v novi podobi in z novo energijo

    Z energetsko prenovo planinskih koč zmanjšujemo vpliv njihovega delovanja na občutljivo naravno okolje. (Na fotograiji je Ribniška koča na Pohorju.) FOTO: Franc Ferk
    Galerija
    Z energetsko prenovo planinskih koč zmanjšujemo vpliv njihovega delovanja na občutljivo naravno okolje. (Na fotograiji je Ribniška koča na Pohorju.) FOTO: Franc Ferk
    Promo Delo
    27. 2. 2026 | 18:30
    4:49
    A+A-

    Gore so simbol slovenske identitete, planinske koče pa srce gorniškega utripa. Vsi poznamo tisti občutek, ko po dolgem vzponu zagledamo prve obrise planinske koče. Vonj po domačem čaju in toplina jedilnice sta nagrada za vsak prehojen meter, vendar so številne postojanke, ki so bile zgrajene pred desetletji, postale energetsko potratne in logistično zahtevne.

    Slovenija je namenila pet milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za prenovo 24 planinskih domov. S tem je poskrbela za obsežen val energetskih prenov, ki gorskim objektom omogočajo, da se bodo lažje prilagodili izzivom časa in zahtevnim gorskim razmeram. Po temeljitih gradbenih in energetskih posegih so koče postale prijaznejše do okolja, varčnejše z viri in neprimerljivo udobnejše za obiskovalce. Zdaj so dobro pripravljene na prihodnje generacije gornikov.

    Ko narava in tehnologija delujeta z roko v roki

    Grmovškov dom na Kopah FOTO: Borna Miljavac Purgar
    Grmovškov dom na Kopah FOTO: Borna Miljavac Purgar

    S pomočjo nepovratnih sredstev so koče postale zgled trajnostnega poslovanja. Številne med njimi imajo zdaj sončne elektrarne, ogrevajo pa jih sodobne toplotne črpalke, kar močno zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov v neokrnjeno naravo.

    Grmovškov dom na Kopah je tako doživel pravo preobrazbo. Kar je bila nekoč klasična planinska postojanka, je zdaj sodoben gorski hotel, ki je postal temelj ene najlepših evropskih outdoor destinacij. Družba Vabo je s prenovo dokazala, da se tradicija in razkošje sodobnega bivanja lahko odlično dopolnjujeta.

    Podoben korak k trajnosti je naredila Ribniška koča na Pohorju, znana kot Kraljica Pohorja. Na 1507 metrih nadmorske višine je energetska neodvisnost ključna. Planinsko društvo Paloma iz Sladkega Vrha je s prenovo izolacije, strehe in vgradnjo sončne elektrarne ter toplotne črpalke poskrbelo, da koča porabi manj vode in elektrike, hkrati pa planincem ponuja vrhunsko udobje tudi v najostrejši zimi. Poleg energetske neodvisnosti so uredili tudi napredno upravljanje odpadnih voda, s čimer so zavarovali pohorska šotišča in vire pitne vode.

    Planinski dom na Resevni FOTO: Matic Javornik
    Planinski dom na Resevni FOTO: Matic Javornik

    Dom na Resevni ne stoji tako visoko, a ni zato njegova preureditev nič manj pomembna. Planinsko društvo Šentjur mu je nadelo novo fasado in posodobilo napeljavo, prenovili so tudi celotno podstrešje. Priljubljena izletniška točka na 636 metrih nadmorske višine tako v povsem novi podobi vabi družine in pohodnike na sproščen oddih.

    Vojkova koča na Nanosu FOTO: Tomaž Penko
    Vojkova koča na Nanosu FOTO: Tomaž Penko

    Na Primorskem pa se s ponosom dviga prenovljena Vojkova koča na Nanosu. Planinsko društvo Postojna se je spoprijelo z velikim izzivom. Ko so dela že stekla, so namreč ugotovili, da je lesena konstrukcija tako dotrajana, da se je bolje odločiti za novogradnjo. S kohezijskimi sredstvi so kočo postavili na novo, jo popolnoma energetsko opremili in lani pridobili uporabno dovoljenje. Zdaj je koča na 1240 metrih nadmorske višine energetsko učinkovita, moderna in pripravljena na prihodnja desetletja. Postala je varen in varčen pristan pred burjo, ki pogosto biča to primorsko planoto.

    Poleg opisanih je bilo prenovljenih skupno 24 gorskih postojank, med drugim Dom na Smrekovcu, Koča na Dobrči in Dom pod Storžičem, Gustlnov dom v Vratih in Planinski dom Sviščaki.

    V programskem obdobju 2014–2020 je Slovenija prek javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi namenila pet milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za energetsko prenovo 24 planinskih koč. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, sredstva pa so podprla naložbe, usmerjene v zmanjšanje rabe energije in naravnih virov ter v večjo rabo obnovljivih virov energije v planinskih kočah in drugih gorskih postojankah.

    Pametna naložba za prihodnost

    Gustlnov dom v Vratih FOTO: Miran Kambič
    Gustlnov dom v Vratih FOTO: Miran Kambič

    Energetska sanacija stavb, zamenjava stavbnega pohištva in posodobitev sistemov so nujni ukrepi, da bodo tudi zanamci uživali v idiličnem gorskem svetu. Z manj odpadkov, boljšim upravljanjem odpadnih voda in rabo sončne energije slovenske koče postajajo svetilniki trajnostnega turizma.

    Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za Kohezijo in regionalni razvoj

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici pa trenutno še ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Več iz teme

    ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojLike 2026Planinske kočepohodništvo
    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

    Krog po Hercegovini je poleti vroč, pozimi pa vetroven, a vedno poseben. Prehodili smo ga, ko se je jesen še upirala zimi, od Mostarja do Blagaja in Počitelja.
    27. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nesreča

    V Ljubljani se je iztiril potniški vlak

    Poškodovan ni nihče, nastala je večja gmotna škoda.
    27. 2. 2026 | 19:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Bill Clinton zaslišan zaradi vezi z Epsteinom

    Nekdanji demokratski predsednik: »Ničesar nisem videl in ničesar nisem storil narobe.«
    Barbara Kramžar 27. 2. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pismo urednika

    Kje sta Pogačar in Roglič, kaj pravi Kučan, kdo je Nepridiprav?

    V petkovem pismu urednika Delo.si tudi o tem, kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko. Dvig plač slovenskih politikov in vrednosti delnic.
    Jernej Suhadolnik 27. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Primorska avtocesta ponovno odprta med Uncem in Postojno

    Avtocesta se je zaprla zaradi gorečega vozila, še vedno je zastoj.
    27. 2. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Bill Clinton zaslišan zaradi vezi z Epsteinom

    Nekdanji demokratski predsednik: »Ničesar nisem videl in ničesar nisem storil narobe.«
    Barbara Kramžar 27. 2. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pismo urednika

    Kje sta Pogačar in Roglič, kaj pravi Kučan, kdo je Nepridiprav?

    V petkovem pismu urednika Delo.si tudi o tem, kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko. Dvig plač slovenskih politikov in vrednosti delnic.
    Jernej Suhadolnik 27. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Primorska avtocesta ponovno odprta med Uncem in Postojno

    Avtocesta se je zaprla zaradi gorečega vozila, še vedno je zastoj.
    27. 2. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo