Slovenske železnice nadaljujejo vseslovenski projekt Sejemo sončno prihodnost

V okviru pobude skupaj z lokalnimi skupnostmi ob železniških progah sejejo sončnice kot simbol povezovanja, trajnosti in odgovornega odnosa do okolja.

Simbolične setve so se začele na svetovni dan čebel, 20. maja 2026, v Domžalah, Grosuplju in Ivančni Gorici ter se bodo v prihodnjih tednih nadaljevale še v Laškem, Sevnici, Divači, Šmartnem ob paki, Celju, Kočevju, Ljubljani, Medvodah, Dravogradu, Velenju in Osluševcih (Ormož).

Sončni vrtovi Domžalah, Grosuplju in Ivančni Gorici

Prva setev sončnic je potekala v občini Domžale, ki je letos prvič pristopila k vseslovenskemu projektu oživljanja območij ob železniških tirih in povezovanja skupnosti ter spodbujanja trajnosti. Prva semena sončnic so zasejali učenci OŠ Venclja Perka Domžale, županja mag. Renata Kosec, mag. Tanja Rotovnik, predstavnica Slovenskih železnic in atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je s prisotnostjo na dogodku dokazala, da tudi športniki aktivno podpirajo projekte, ki spodbujajo trajnost, povezovanje in odgovoren odnos do okolja. Županja mag. Renata Kosec je ob dogodku poudarila pomen povezovanja trajnostnih praks z lokalnim okoljem ter izrazila veselje, da so se Domžale letos prvič pridružile projektu.

Maruša Mišmaš Zrimšek

Setev se je nato nadaljevala še v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. V Grosupljem so prve sončnice zasejali učenci OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, župan dr. Peter Verlič ter šahovska velemojstrica Laura Unuk, ki s svojo premišljenostjo z veseljem podpira zelena gibanja in odgovoren odnos do okolja. Župan, dr. Peter Verlič, je poudaril pomen skrbi za naravo, čebele in bolj trajnostno mobilnost ter izpostavil, da lahko namesto avtomobila pogosteje izberemo vlak ali avtobus.

V Ivančni Gorici pa so simbolno setev opravili župan Dušan Strnad, učenci čebelarskega krožka, ki deluje v sklopu OŠ Stična, lokalni čebelarji, direktorica zavoda Prijetno domače, Maja Lampret in nekdanji telovadec in olimpijec Mitja Petkovšek. Župan je poudaril pomen sodelovanja, odgovornega odnosa do narave ter pomembnost vključevanja mladih in lokalne skupnosti.

Mitja Petkovšek

SAATBAU eGen je tudi letos partner projekta, ki prispeva semena sončnic za vse lokacije.

Kje in kdaj bodo potekale setve?

V prihodnjih tednih bodo setve potekale še v preostalih 11 sodelujočih občinah, ki so k projektu pristopile v letošnjem letu:

22. 5. 2026 : Laško in Sevnica

: Laško in Sevnica 25. 5. 2026 : Divača

: Divača 2. 6. 2026 : Šmartno ob Paki in Celje

: Šmartno ob Paki in Celje 8. 6. 2026 : Kočevje

: Kočevje 9. 6. 2026 : Ljubljana – Dolgi most in Medvode

: Ljubljana – Dolgi most in Medvode 11. 6. 2026 : Dravograd in Velenje

: Dravograd in Velenje 13. 6. 2026: Osluševci (Ormož)

Zasaditev sončnic ob železniških progah ne bo le polepšala krajev, temveč bo prispevala k biotski raznovrstnosti, podpori opraševalcem ter večji prepoznavnosti krajev ob železnici, ki so vredni obiska z vlakom.

Zakaj sončnice?

Sončnice niso izbrane naključno. Sončnice so simbol upanja, vztrajnosti in sončne energije – vedno usmerjene k svetlobi. Ponazarjajo skupno usmerjenost k pozitivnim spremembam in trajnostni prihodnosti, h kateri stremijo tudi Slovenske železnice skupaj s partnerji in občinami. Kot medovite rastline prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, obenem pa s svojo živahno rumeno barvo v prostor prinašajo optimizem, občutek povezanosti in še lepšajo poglede skozi okno vlaka.

Ob vsem tem pa s svojo rastjo ustvarjajo časovno zgodbo projekta – od setve ob svetovnem dnevu čebel v maju do cvetenja v jesenskem času, ko Evropa poudarja trajnostno mobilnost.

Za projekt Sejemo sončno prihodnost so Slovenske železnice v preteklem letu prejele prestižno mednarodno nagrado za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi, ki jo podeljuje European Travel Commision – Rail Tourism Awards 2025. Projekt je bil predstavljen tudi v Evropskem parlamentu kot primer dobre prakse povezovanja trajnostne mobilnosti, lokalnih skupnosti in skrbi za biodiverziteto in se letos širi v nove kraje po Sloveniji. Vseslovenskemu gibanju se je letos pridružilo že 14 občin, v katerih bodo poleti zacveteli sončni vrtovi.

Krepitev vrednot preko skupnih zgodb

Sodelujoče občine s projektom ne prispevajo le k lepši podobi svojih krajev, temveč tudi k širjenju pozitivnih zgodb o sodelovanju, povezovanju, trajnosti in odgovornosti do okolja. Pobuda Sejemo sončno prihodnost tako krepi lokalni ponos, ozavešča o pomenu varovanja narave ter spodbuja aktivno vlogo skupnosti pri oblikovanju trajnostne prihodnosti. Hkrati pa s prejeto mednarodno nagrado dokazuje, da je bilo vseslovensko gibanje prepoznano tudi zunaj meja in da lahko lokalno zasnovane pobude prerastejo v navdihujoče evropske zgodbe in aktivno soustvarjajo trajnostno prihodnost na širši ravni.

