Slovenski vrhovi, reke in gozdovi vabijo na nepozabna doživetja 365 dni v letu

Zaradi razmeroma kratkih razdalj so v Sloveniji doživetja v naravi na voljo vsem, ki se želijo prepustiti očarljivi pokrajini. Rekreativni in profesionalni športni navdušenci se lahko odločijo za pohodništvo v dolinah, hribovju in visokogorju, jadralno padalstvo, športno letalstvo in polete z balonom, smučanje in druge zimske športe, vodne športe na rekah, jezerih in morju, kolesarjenje, golf, jahanje v deželi lipicancev, jamarstvo z izkušenimi vodniki in adrenalinska doživetja v pustolovskih parkih.

Slovenske pohodniške in sprehajalne poti so primerne za vse generacije. Posebno zanimive so daljinske poti, ki jih je mogoče prehoditi po etapah. Med najbolj priljubljenimi so Slovenska planinska pot (617 km), Juliana Trail (330 km), Pot Alpe Adria (145 km) in Via Alpina (220 km).

Kolesarjenje za vse okuse

Kolesarjenje pod Peco je posebno doživetje. FOTO: Luka Svetic, STO

Na kolesu se nam odpre povsem drugačna perspektiva dežele. Slovenija ponuja poti za sproščene izlete po ravninah, razgibane trase med vinogradi, gorske vzpone in daljinske poti. Slovenska turnokolesarska pot s 1800 kilometri in 41 etapami povezuje vsa večja gorska območja države. Med priljubljenimi trasami so tudi Trans Slovenia 1, Trans Karavanke, Pohorska kolesarska transverzala, krožna Juliana Bike in mednarodna Trans Dinarica, ki povezuje 8 držav Zahodnega Balkana. Cestni kolesarji lahko izbirajo med Parenzano ob obali, potjo Via Bela krajina ob Kolpi, krožno potjo okoli Kamniško-Savinjskih Alp ter Dravsko in Mursko kolesarsko potjo. Prav ta razgibanost je oblikovala številne vrhunske kolesarje, tudi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki poudarjata, da je raznolika slovenska pokrajina vplivala na njuno kolesarsko pot.

Smučanje in vodni športi

Tek na smučeh ponuja razglede na alpski svet, ki pozimi privablja tako rekreativne kot zahtevnejše ljubitelje nordijskih disciplin. FOTO: Ciril Jazbec, STO

Ko pokrajino prekrije sneg, se gorska športno-rekreacijska središča spremenijo v raj za smučarje, turne smučarje in tekače na smučeh. Zaradi majhnih razdalj med posameznimi centri je smučarska vozovnica Ski Pass Slovenia praktična izbira za obisk več smučišč.

Slovenija je ena najbolj vodnatih evropskih držav. Poleg kopališč na rekah, jezerih in morju so posebej priljubljeni adrenalinski vodni športi v alpskem svetu. Dolina Soče slovi po kajaku, raftingu in soteskanju, vodna doživetja omogočajo tudi Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Savinja in Kolpa.

Naročnik oglasne vsebine je Slovenska turistična organizacija