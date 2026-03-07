Srbska tradicija, Michelinovo priznanje in v središču – kmetija, ki poganja vse

Vse to jasno potrjuje, da nacionalna restavracija Bela Reka že dolgo ni več skrbno varovana novobeograjska skrivnost, temveč kraj, kjer se vsak obiskovalec prestolnice počuti dobrodošlega. To je restavracija, kamor prihajate zaradi okusov, ki prebujajo čute, zaradi topline prostora, v katerem nastajajo lepi spomini, pa tudi zaradi vizije, ki se ne začne v Beogradu, temveč daleč stran – na kmetiji, skriti v neokrnjeni naravi Homolja.

Bela Reka je eden tistih krajev, ki se zlahka zasidrajo v spomin. Ne le zaradi suho zorjene jagnječje plečke, pripravljene v posebnih komorah, ali domače kremne rezine, ki se nežno stopi na nebu, temveč zaradi občutka, da ste prav tam, kjer morate biti. Tam, kjer vas vedno pričakajo gostoljubje, najboljše s srbske mize, užitek v vsakem grižljaju ter sproščena dobrovoljnost in nasmeh osebja. Interier, prežet z lesom, ustvarja občutek topline, klimatizacija je brezhibna, a pravo moč prostora predstavljata hrana in pijača – vedno sveži in izključno domači. Od predjedi in kruha iz zidane krušne peči do sladic, pripravljenih na kraju samem, vsak detajl ima svojo zgodbo in namen.

»Posebej smo ponosni, da smo letos prejeli priznanje Bib Gourmand – nagrado za izjemen okus in vrhunsko kakovost hrane po dostopni ceni,« poudarja Vojo Vuksanović, eden od menedžerjev restavracije. Njegov kolega Slađan Vrejić dodaja: »Vinska karta Bele Reke je, čeprav bogata in raznolika, strogo regionalno zasnovana. Poudarek je na domačih, nacionalnih pijačah, tako alkoholnih kot brezalkoholnih. Med vini ponujamo skrbno izbrane etikete iz Srbije ter nekatere iz regije, iz Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Črne gore.«

V restavraciji vse diha s toplino doma. Tri raznolike dvorane lahko sprejmejo skupno 260 gostov. Bela Reka je prizorišče korporativnih dogodkov, rojstnodnevnih praznovanj, krstov in družinskih slavij – in miza več je vedno iskana. Kot pravijo številni obiskovalci, je Bela Reka njihov drugi dom. Vzdušje je hkrati slovesno in srčno, razkošno, a nikoli pretenciozno.

Bela Reka zagotovo ni klasična restavracija, kakršne običajno obiskujete – ima namreč srce in dušo. Srce in duša tega lokala pa je pravzaprav istoimenska kmetija v osrčju Homolja, ki restavracijo oskrbuje z mlečnimi izdelki alpskih koz in svrljiških ovc, prosto rejenih na 530 hektarih neokrnjene narave. Prav tam nastajajo znameniti siri Gramina, med katerimi posebej izstopajo burrata, mocarela in kozji sir za žar. Poleg restavracijskega menija so ti siri na voljo tudi v majhni trgovini znotraj restavracije.

In če se v Belo Reko zaljubite ter si zaželite še več – morda pobeg v naravo in doživetje vonjev pašnikov, gorskih trav in planinskih zelišč – vas na kmetiji Bela Reka vedno čakajo odprta vrata. Tam stoji majhen hotel, namenjen gostom, ki hrepenijo po pristni podeželski idili, prepleteni z rustikalnim udobjem in diskretnim razkošjem, ter seveda po nepozabnih okusih Homolja.

Nacionalna restavracija Bela Reka

Tošin bunar 179, 11070 Novi Beograd

info@restoranbelareka.rs https://restoranbelareka.rs/

Rezervacije: +381 11 6555 097

Naročila: +381 11 6555 098 in +381 60 36 36 573

Naročnik oglasne vsebine je Nacionalna restavracija Bela Reka