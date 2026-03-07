Srbska tradicija, Michelinovo priznanje in v središču – kmetija, ki poganja vse

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Vse to jasno potrjuje, da nacionalna restavracija Bela Reka že dolgo ni več skrbno varovana novobeograjska skrivnost, temveč kraj, kjer se vsak obiskovalec prestolnice počuti dobrodošlega. To je restavracija, kamor prihajate zaradi okusov, ki prebujajo čute, zaradi topline prostora, v katerem nastajajo lepi spomini, pa tudi zaradi vizije, ki se ne začne v Beogradu, temveč daleč stran – na kmetiji, skriti v neokrnjeni naravi Homolja.
»Posebej smo ponosni, da smo letos prejeli priznanje Bib Gourmand – nagrado za izjemen okus in vrhunsko kakovost hrane po dostopni ceni,« poudarja Vojo Vuksanović, eden od menedžerjev restavracije. Njegov kolega Slađan Vrejić dodaja: »Vinska karta Bele Reke je, čeprav bogata in raznolika, strogo regionalno zasnovana. Poudarek je na domačih, nacionalnih pijačah, tako alkoholnih kot brezalkoholnih. Med vini ponujamo skrbno izbrane etikete iz Srbije ter nekatere iz regije, iz Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Črne gore.«
Bela Reka zagotovo ni klasična restavracija, kakršne običajno obiskujete – ima namreč srce in dušo. Srce in duša tega lokala pa je pravzaprav istoimenska kmetija v osrčju Homolja, ki restavracijo oskrbuje z mlečnimi izdelki alpskih koz in svrljiških ovc, prosto rejenih na 530 hektarih neokrnjene narave. Prav tam nastajajo znameniti siri Gramina, med katerimi posebej izstopajo burrata, mocarela in kozji sir za žar. Poleg restavracijskega menija so ti siri na voljo tudi v majhni trgovini znotraj restavracije.
In če se v Belo Reko zaljubite ter si zaželite še več – morda pobeg v naravo in doživetje vonjev pašnikov, gorskih trav in planinskih zelišč – vas na kmetiji Bela Reka vedno čakajo odprta vrata. Tam stoji majhen hotel, namenjen gostom, ki hrepenijo po pristni podeželski idili, prepleteni z rustikalnim udobjem in diskretnim razkošjem, ter seveda po nepozabnih okusih Homolja.
Nacionalna restavracija Bela Reka
Tošin bunar 179, 11070 Novi Beograd
info@restoranbelareka.rs
https://restoranbelareka.rs/
Rezervacije: +381 11 6555 097
Naročila: +381 11 6555 098 in +381 60 36 36 573
Naročnik oglasne vsebine je Nacionalna restavracija Bela Reka