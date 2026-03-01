  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Tam, kjer zgodovina dobi ritem sodobne Šumadije

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
    Galerija
    Promo Delo
    1. 3. 2026
    4:23
    A+A-

    Obstajajo mesta, ki imajo zgodovino, in mesta, ki imajo dušo. Kragujevac, srce Šumadije, ima oboje. Le dobrih sto kilometrov od Beograda, na križišču poti, ki povezujejo sever in jug, ponuja doživetje, ki preseneti s svojo večplastnostjo – od kraljevskega sijaja prve prestolnice do vibracij enega najvznemirljivejših glasbenih festivalov v tem delu Evrope.

    Kragujevac s ponosom nosi naziv prve prestolnice moderne Srbije. Prav tu je knez Miloš Obrenović postavil temelje države, duh tistega časa pa še danes živi v kompleksu Milošev venec. Sprehod mimo Amidžinega konaka, obisk Stare cerkve ali ogled poslopja stare skupščine vas popeljejo nazaj v 19. stoletje. Tu so nastali prva gimnazija, prvo gledališče, lekarna, tiskarna in prvi uliti top. Mesto, ki je bilo vedno med prvimi, še danes skrbno varuje svoj pionirski duh.

    Obstajajo mesta, ki imajo zgodovino, in mesta, ki imajo dušo. Kragujevac, srce Šumadije, ima oboje.

    Posebnost, ki Kragujevac postavlja na edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana, je Knežev arsenal. Avtentičen vojaški industrijski kompleks iz 19. stoletja z masivnimi fasadami iz rdeče opeke in zaobljenimi okni deluje kot filmska kulisa svetovnega formata. Nekdanja livarna topov, kjer je zasvetila prva žarnica na Balkanu, je danes stičišče zgodovine in sodobne kulture. Nepogrešljiva točka za vse ljubitelje vrhunskega zvoka iz regije. Predstavljajte si tisoče ljudi, ki plešejo med starimi tovarniškimi halami – takšno energijo lahko doživite le tukaj.

    Noben obisk Kragujevca ni popoln brez obiska spominskega parka Kragujevški oktober. Na 350 hektarih ta kompleks s skrbno oblikovanimi spomeniki, kot sta V3 in Muzej 21. oktober, ohranja spomin na trpljenje nedolžnih civilistov med drugo svetovno vojno, hkrati pa slavi izjemno življenjsko moč tega mesta. Oaza miru z urejenimi potmi, jezerom in botaničnim vrtom je prostor, kjer tišino prekinjata le ptičje petje in otroški smeh.

    Za ljubitelje aktivnega oddiha ponuja okolica mesta čudovite izletniške točke, samostane in turistične kmetije – idealne za vikend pobeg in počasni turizem.

    Top 5 doživetij, ki jih ne smete izpustiti

    1. Industrijski »vibe« Kneževega arsenala: Posnemite popoln selfi pred zidovi iz rdeče opeke. Če pridete junija, boste doživeli najmočnejšo festivalsko energijo na Arsenal Festu.

    2. Virtualno potovanje čez Milošev venec: Odkrijte duha elegantne prestolnice starega Balkana na virtualnih vodenjih v Narodnem muzeju.

    3. Učna ura zgodovine in tišine v Šumaricah: Obiščite spomenik ustreljenim dijakom in profesorjem – simbol mesta, ki nikogar ne pusti ravnodušnega.

    4. Šumadijski hedonizem v stari gostilni: Ne zapustite mesta, ne da bi pokusili »šumadijski čaj« (vročo rakijo) in domačo pogačo v kateri od boemskih gostiln. Privoščite si popoldne brez ure in telefona.

    5. Muzej Stara livnica: Prava poslastica za ljubitelje tehnike. Vdihnite vonj železa in smodnika na kraju, kjer se je začela industrijska revolucija na Balkanu.

    Dobrodošli v Kragujevcu!

     

    Ne glede na to, ali ste zaljubljenec v zgodovino, arhitekturo, festivalski nomad ali preprosto iščete nov balkanski kotiček – Kragujevac vas čaka. Njegova energija je nalezljiva, njegova duša pa široko odprta za vsakega popotnika.

    Naročnik oglasne vsebine je Občina Kragujevac

    Premium
    Premium
