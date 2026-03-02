Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Pri iskanju kraja, kamor se vedno z veseljem vračamo, pogosto odkrijemo, da popoln oddih ni le ena lokacija, temveč občutek, ki nas spremlja. Prav to izkušnjo ponuja Maistra Select – blagovna znamka hotelov in letovišč na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana, in sicer v Rovinju, Vrsarju ter na Dubrovniški rivieri. Morje, sredozemska narava in pristen način življenja povezujejo te navidezno različne regije v harmonično počitniško zgodbo za družine, pare in vse, ki iščejo več kot le klasično bivanje v hotelu.

Restavracija La Serra, AD 547 v Rovinju FOTO: Maistra Select

V Rovinju izstopa prenovljeni Island Hotel Istra (4*) na otoku Sv. Andrija, do katerega lahko pridete z ladjico v samo 20 minutah. Hotel, obdan z zaščiteno naravo rovinjske obale in otoka, predstavlja mešanico bogate zgodovine ter sodobnega udobja – od elegantno urejenih sob in prenovljenega kompleksa bazenov do vrhunske gastronomske ponudbe v zgodovinskem ambientu restavracije La Serra, AD 547. Posebno vrednost daje certifikat Travelife Gold, ki potrjuje zavezanost trajnostnemu turizmu in odgovornemu odnosu do narave.

Island Hotel Istra FOTO: Maistra Select

Na Dubrovniški rivieri, v mirni vasici Mlini, je prenovljeni Hotel Astarea (3*), idealen za sproščen družinski oddih ob morju. Hotel ima 307 moderniziranih sob, nov velnes & spa center, zunanje bazene ter bogate vsebine za otroke in odrasle. Astarea je tudi prvi Maistrin hotel s certifikatom EU Ecolabel, ki potrjuje jasno strategijo trajnostnega poslovanja, varstva okolja in odgovorne rabe virov. Maistra tako združuje privlačne lokacije, kakovostno nastanitev in trajnost v edinstven koncept počitnic – za tiste, ki želijo raziskovati, se sprostiti ter se vrniti s spomini, ki trajajo.

Obiščite spletno stran www.maistra.com in s promocijsko kodo LIKE26 pridobite do 20 % popusta v objektih Maistra Select.

Naročnik oglasne vsebine je Maistra Select