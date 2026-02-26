Spoštovane bralke, dragi bralci, pred vami je publikacija o turističnih doživetjih, ki smo jo pripravili v sodelovanju štirih vodilnih medijskih hiš iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. V njej bo vsakdo, prepričan sem, odkril številne zanimive kraje in kotičke, ki jih velja obiskati ali se tja vračati.

Turistična ponudba v širši regiji se krepi, doživetja postajajo vse bolj pristna in navdihujoča. Na katerikoli konec se odpravite, vas čakajo prijazni ljudje, odlična gastronomska ponudba, enkratna doživetja, kulturni presežki. Zelo bogata in raznolika zgodovina, a tudi zelo prepričljiva sedanjost. Ki se je velja naužiti. Da ne omenjamo vseh naravnih lepot, ki jih je na tem koščku planeta zelo veliko.

Turizem smo ljudje, pravi znani slogan in o tem se boste znova prepričali tudi ob odličnih zgodbah, ki smo jih, skupaj z novinarskimi kolegi iz Jutarnjega lista, Oslobođenja in Blica, skrbno poiskali in popisali za vas.

V današnjem svetu, kjer se vse odvija z veliko hitrostjo, si je kdaj nujno vzeti čas in se ustaviti. Si privoščiti trenutke zase in za svoje najbližje. Si ustvariti lepe spomine in takoj po koncu potovanja že kovati načrte za naprej.

Želim vam obilo čudovitih turističnih doživetij, pristnih zgodb, novih spoznanj.