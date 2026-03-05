Uradno najboljša picerija v Srbiji in 26. v Evropi

PIETRA je več kot picerija in koktajl bar. Je prostor, kjer se pristna neapeljska tradicija naravno prepleta s sodobnim gastronomskim pristopom, inovativnimi koktajli in premišljeno zasnovanim ambientom. Sestavine za pice prihajajo naravnost iz Italije, testo pa se pripravlja in fermentira po strogih pravilih neapeljske tradicije. Rezultat je pica, ki nosi jasen pečat kakovosti in rokodelske predanosti. Posebno poglavje so tudi koktajli – barmani Pietre jih ustvarjajo po avtorskih recepturah, z izrazitim občutkom za ravnovesje okusov. Za vsako pico stojijo pizzaiolo mojstri, certificirani pri neapeljskem združenju, barska ekipa pa je izobražena na prestižnih akademijah. Zato sta vsaka pica in vsaka pijača v Pietri sinonim za preverjeno kakovost.

FOTO: Ana in Luka Bugarin/Out Of Oic

PIETRA Vračar – prvi dom in simbol blagovne znamke

Zavezanost odličnosti potrjujejo tudi prestižna priznanja. Od leta 2022 je Pietra uvrščena na seznam 50 Top Pizza Europe, najvplivnejši mednarodni vodnik za picerije. V letih 2024 in 2025 pa je s ponosom nosila naziv najboljše picerije v Srbiji. Danes lahko Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu, od katerih ima vsaka svojo zgodbo, a vse sledijo isti viziji.

Pietra Vračar je kraj, kjer se je vse začelo. Skrita med mestnimi zgradbami, z očarljivim vrtom in toplim, domačnim vzdušjem, ponuja intimen prostor, v katerem se enako dobro počutijo domačini in gostje iz vseh delov Beograda. Karta pijač je zasnovana po standardih najuglednejših svetovnih koktajl barov. Vse infuzije, sirupi in mešanice nastajajo po strogih merilih, koktajl program pa zaznamujeta kompleksnost in vrhunska kakovost sestavin, ustvarjenih za užitek in dobro razpoloženje.

FOTO: Ana in Luka Bugarin/Out Of Oic

Pietra West65 je prostor, kjer poleg pic ponujajo tudi raznovrstno sodobno kulinariko. Raznolike jedi in koktajli se povezujejo v celovito gastronomsko izkušnjo. To je kraj za zajtrk pred delovnim dnevom, poslovna kosila, sproščena druženja po službi in brezskrbne družinske vikende.

PIETRA Terrazza – razgled, ki ostane v spominu

Pietra Terrazza ponuja enega najlepših razgledov v Beogradu. Sončni zahodi nad reko in Kalemegdansko trdnjavo, neapeljske pice in skrbno zasnovani koktajli v spektakularnem ambientu ustvarjajo večere, ki se vtisnejo v spomin. Lokacija je idealna za posebne trenutke – manjše poroke, rojstne dneve in intimna praznovanja, pa tudi za vse, ki iščejo popolno ravnovesje med vrhunsko kulinariko, pijačo in edinstveno vizualno podobo mesta.

FOTO: Ana in Luka Bugarin/Out Of Oic

Ne glede na to, ali pridete na pico, pijačo, druženje ali praznovanje, vas v vsaki Pietri pričakata ista energija ekipe in iskrena želja, da vsak gost odide zadovoljen.

Prav zaradi te predanosti gostom, kakovosti in vzdušju je Pietra kraj, ki ga ne obiščete po naključju – temveč se tja vedno znova vračate.

Najdete nas v Beogradu: Kumanovska 6 Omladinskih brigada 86e Mali Kalemegdan bb splet: www.pietra.rs

