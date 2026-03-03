Ustvarite kariero na najlepšem hrvaškem otoku

Delo na otoku se pogosto dojema kot sezonska izkušnja ali kratkoročna priložnost. Vendar v podjetju Jadranka turizam, d. o. o., prek hotelske blagovne znamke Lošinj Hotels & Villas in kampov Camping Cres & Lošinj, delo na Lošinju za mnoge zaposlene pomeni ravno nasprotno, in sicer stabilnost, razvoj ter dolgoročno kariero. Delovno okolje, ki spodbuja osebno in profesionalno rast, jasno ocenjuje prispevek posameznika ter neguje odnos do lokalne skupnosti, je temelj poslovne kulture. Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke standarde mednarodnega upravljanja hotelov s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto. Jadranka turizem poleg LH & V pod blagovno znamko Camping Cres & Lošinj združuje štiri izjemne kampe: Čikat, Slatina, Baldarin in Bijar. S strukturiranimi razvojnimi programi, konkurenčnimi delovnimi pogoji in jasnimi priložnostmi za napredovanje gradimo okolje, v katerem se kariera razvija postopoma, trajnostno ter z dolgoročno perspektivo, in vse to na enem najlepših hrvaških otokov.

Kariera v skupini Lošinj Hotels & Villas in Camping Cres & Lošinj

Delo v LH & V in Campingu Cres & Lošinj pomeni tudi aktivno skrb za naravo, dediščino ter identiteto Lošinja, pri čemer imajo zaposleni pomembno vlogo pri ohranjanju posebnosti te destinacije. Ne glede na položaj ima vsak prispevek svoje mesto v skupnosti in dolgoročnem razvoju otoka, pri tem pa ustvarja okolje, v katerem se profesionalni ponos gradi naravno, lokalne vrednote pa izpolnjujejo sodobne mednarodne standarde hotelske dejavnosti.

Osebni in profesionalni razvoj v skupini Lošinj Hotels & Villas in Camping Cres & Lošinj

Eden od ključnih korakov pri zaposlovanju je transparentnost pri prikazovanju vrednosti posameznega delovnega mesta. Poudarek je na splošnih delovnih pogojih, vključno s koristmi, razvojnimi možnostmi, delovnimi razmerami in dodatnimi ugodnostmi, ki izboljšujejo kakovost življenja ter dela.

Razvoj kariere v LH & V in Campingu Cres & Lošinj temelji na izobraževanju, jasnih kariernih poteh ter nenehnem vlaganju v znanje. Zaposleni imajo možnost napredovanja znotraj skupine, ob podpori mentorjev in sistematičnem razvoju veščin, kar spodbuja dolgoročno strokovno rast ter kakovostno sodelovanje v timu, hkrati pa je to tudi priložnost za osebni razvoj, pridobivanje novih znanj in veščin ter aktivni prispevek k skupnosti, v kateri delajo in živijo.

Več informacij je na voljo na e-naslovu career@jadranka.hr.

Naročnik oglasne vsebine je Jadranka turizem