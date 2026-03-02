Vaša dišeča geografija

Obstajajo potovanja in obstajajo avanture voha – tiste, ki vas ne vodijo le čez meje, temveč skozi spomine, razpoloženja in skrivni jezik želja.

Beograjska dišavna avantura se začne na kraju, ki ga Beograjčani poznajo vse življenje: v Ulici kralja Petra, v zgodovinski četrti nedaleč od Kalemegdana. To mesto utripa v kontrastih. Okrnjene fasade, kavarne, polne elegantno urejene mladine, in reka, ki lovi svetlobo kot stopljeno zlato.

Tu smo, kajti za steklenimi vrati prvega butika Belodore se skriva novo poglavje beograjske olfaktorne biografije. Dovolite prstom, da zdrsijo po minuciozno oblikovanih stekleničkah, medtem ko vdihujete zgodovino, ujeto v jantarju in irisih.

Skozi izložbo opazujete mimoidoče, blaženo ne zavedajoče se dišav, skritih v tihih kotičkih predvojne stavbe … Prav tukaj vas Belodore nauči, da nišni parfum ni modni dodatek, temveč čustvena arhitektura.

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza. Če bi obiskali vse, ne bi zbirali le stekleničk, temveč bi Balkan začrtali skozi oblak parfumov – saj vonj veliko zanesljiveje kot marsikateri pripovedovalec pove zgodbo o mestu, ulici in zgodovini.

Ne glede na to, ali se Belodore v katerem od mest skriva v ozki, poetični ulici ali samozavestno zaseda najlepši del bleščečih marmornih tal v prestižnem nakupovalnem centru, znotraj zrak vibrira od možnosti. Poznavalsko vas vabi k stekleničkam z dišavami, za katere nikoli ne bi pričakovali, da vas bodo osvojile – tudi tiste pretirano začinjene, subverzivno smolnate ali nepričakovano sladke.

FOTO: Ivan Gudić

Zagrebški flagship butik Belodore je denimo meditacija elegance stare šole. Tu parfumske novosti skoraj grozijo, da se bodo vsak hip izlile v ritem Ilice, zavite okoli tirnic znamenitih modrih tramvajev, in se podale na boemski sprehod proti Tuškancu.

Na vsakem od teh krajev dišava ni blago, temveč dialog: intimen, inteligenten in občasno poredno igriv. To je Balkan, destiliran v vonj – urbana prefinjenost, sončni šarm, intimna predanost … Parfum pa je potni list. Potuje dlje kot katerakoli letalska karta, ostane dlje kot vsaka fotografija in v sebi nosi celotno izkušnjo kraja – način, kako se ulice razkrivajo, toplino svetlobe na različnih točkah iste dežele, ritem ljudi, ki vam prihajajo naproti.

In včasih je to dovolj, da v rokah držite neviden zemljevid – ne po poteh, temveč skozi dišavno anatomijo: vrh, srce, baza.

