Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

Le nekaj minut od mednarodnega letališča Franja Tuđmana in dvajset minut vožnje od Zagreba se začne Turopolje – zelena oaza gozdov, rek in slikovitih gričev, območje, kjer se vsakdanje življenje ne meri s hitrostjo, temveč z običaji, zgodbami in povezanostjo z naravo.

V njegovem središču se razvija Velika Gorica, mesto, ki je na trgih Hrvaške, Slovenije, Srbije in BiH prepoznano kot mesto doživetij in ne množičnega turizma.

Ključ do prepoznavnosti je v Centru za obiskovalce Turistične skupnosti mesta Velika Gorica, ki je primer sodobnega in izvirnega turističnega pristopa. Center ni zasnovan zgolj kot informacijska točka, temveč kot prostor, kjer se spoznavanje Turopolja začne z interpretacijo dediščine, osebnim stikom in izkustvenimi programi. Pokazalo se je, da je takšen koncept izjemno privlačen za regionalne goste, ki iščejo vsebino z identiteto in zgodbo.

Eden najuspešnejših primerov izkustvenega pristopa k turizmu v Veliki Gorici je delavnica izdelave turopoljskih štrukljev, zasnovana kot način prenosa znanja in običajev iz roda v rod, od lokalne skupnosti k obiskovalcem z vsega sveta. S sodelovanjem pri pripravi te avtohtone jedi gostje spoznajo ne le kulinariko, temveč tudi način življenja, vrednote in tradicijo Turopolja. Delavnica je tako izhodišče za spoznavanje regije, doživetje, iz katerega izhaja nadaljnje raziskovanje destinacije, obiskovalcem pa ostaneta trajen spomin in znanje, ne le spominek.

Izkušnja Turopolja se nadaljuje na dogodkih, ki oblikujejo identiteto Velike Gorice čez leto in so dodaten razlog za prihod. Če boste v mestu v začetku oktobra, obiščite prireditev Gastro Turopolja, na kateri boste lahko odkrivali tradicionalno kuhinjo in lokalne sestavine. Februarja ne zamudite pustnega karnevala Turopoljski fašnik, prepoznavnega po močni satiri in posebni sladici gorički krafnoled (kombinacija krofa in sladoleda), ki se prodaja le v času karnevala, vsak prvi petek v mesecu pa poteka sejem Petek na Gorice, ki je sodobna različica nekdanjega sejemskega dne s ponudbo domačih izdelkov in izdelkov domače obrti. Konec novembra in decembra obiščite Advent v Gorici, s katerim se mesto spremeni v prizorišče druženj, prazničnih običajev ter družinskega vzdušja in zaokroži letni cikel prireditev v Turopolju. Ti dogodki niso turistični »produkti«, temveč živi dogodki, ki na izviren način predstavljajo prostor in njegove ljudi.

Posebna vrednota je izjemna dostopnost narave, pohodniških in kolesarskih poti, Vukomeričkih goric ter učne poti Šumarica, ki omogočajo aktivno preživljanje prostega časa v neposredni bližini urbanega središča. Ravno zaradi tega ravnovesja med mestom, naravo in tradicijo je Velika Gorica destinacija, primerna za krajše obiske, daljše postanke ali družinske počitnice.

Velika Gorica ne tekmuje z velikimi mesti, ampak gradi svojo identiteto. Je kraj, ki povezuje urbano in naravno, tradicijo in sodobno življenje, gastronomijo in kulturo ter ustvarja prostor, kjer se obiskovalec ne počuti kot mimoidoči, temveč kot gost. Z izvirnimi programi, lokalnimi zgodbami in neposrednim doživljanjem prostora se Velika Gorica umešča kot destinacija, ki je ne vidimo površno, ampak jo doživljamo z vsemi čuti. Je kraj, kjer se bivanje ne meri v urah, temveč v spominih, saj se doživetij spominjate še dolgo po vrnitvi domov.

