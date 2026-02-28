Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

Velimirović Invest že več kot četrt stoletja ne gradi le stavb, temveč oblikuje način življenja. Vsaka rezidenca v okviru njihovih projektov je izraz prefinjenega ravnovesja med razkošjem, udobjem in premišljenim sodobnim dizajnom – zasnovanim tako, da vsakdan povzdigne v izkušnjo kakovostnega bivanja. Z vizionarskim pristopom, izjemno natančnostjo in globokim spoštovanjem prostora podjetje ustvarja arhitekturo, ki ne sledi trendom, temveč jih postavlja.

Prepoznavni podpis Velimirović Investa se kaže v dovršenih oblikah, vrhunski gradnji in arhitekturnih rešitvah, ki postajajo orientir okolja, v katerem nastajajo – simbol sloga, varnosti in trajne vrednosti. Ugled podjetja temelji na spoštovanju, to pa na zaupanju, ki se je gradilo z vsakim novim projektom. Tisti, ki so že izbrali nepremičnine Velimirović, razumejo razliko.

Verona Garden Resort bo nedvomno krona dosedanjega portfelja družbe.

FOTO: Velimirović Invest

Verona Garden Resort – vrhunec vizije

Kot najnovejši in najambicioznejši projekt v portfelju predstavlja Verona Garden Resort v Tivtu kulminacijo dosedanjega razvoja Velimirović Investa ter jasen, samozavesten korak v svet luksuznih turistično-rezidenčnih destinacij najvišjega razreda. Na izjemni lokaciji, ki se razprostira na približno 50.000 kvadratnih metrih – od mestnega bulvarja do same morske obale, tik ob marini – je resort zasnovan kot samostojen svet. Kot prostor, kjer se arhitektura ne vsiljuje naravi, temveč z njo vodi tih, spoštljiv dialog.

Verona Garden Resort obsega hotel kategorije petih zvezdic s 393 skrbno zasnovanimi nastanitvenimi enotami in 390 parkirnimi mesti. Dopolnjuje ga izbran nabor vsebin za goste in lastnike rezidenc, kot so prestižen SPA center in fitnes, kongresni prostori, tri restavracije in trije bari ter osrednji odprti bazen, umeščen med bogato oblikovane zelene površine, ki kompleksu vdihujejo značaj sodobnega Sredozemlja.

Verona Garden Resort ni zgolj investicija, temveč trajna vrednost – vizija, ki Tivat odločno umešča med najžlahtnejše destinacije na Jadranu.

Verona Garden Resort presega klasično razumevanje naložbe. Gre za dolgoročno vrednost – projekt, ki ne le da dviguje ugled Tivta kot ene najbolj zaželenih jadranskih destinacij, temveč hkrati potrjuje sloves Velimirović Investa kot referenčnega investitorja na področju vrhunske, trajnostno naravnane gradnje.

FOTO: Velimirović Invest

Reference, ki govorijo same zase

﻿Za podjetjem Velimirović Invest je impresiven niz realiziranih in aktualnih projektov, ki so postali urbani simboli in sinonim za arhitekturno odličnost: zgradba Velimirović, Podgorica; Ljubović lamela, Podgorica; Vezir, Podgorica; Monarch I in Monarch II, Podgorica; Oaza, Tivat; 48 Chosen, Kolašin.

