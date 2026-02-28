  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    FOTO: Velimirović Invest
    FOTO: Velimirović Invest
    Promo Delo
    28. 2. 2026 | 16:30
    3:45
    Velimirović Invest že več kot četrt stoletja ne gradi le stavb, temveč oblikuje način življenja. Vsaka rezidenca v okviru njihovih projektov je izraz prefinjenega ravnovesja med razkošjem, udobjem in premišljenim sodobnim dizajnom – zasnovanim tako, da vsakdan povzdigne v izkušnjo kakovostnega bivanja. Z vizionarskim pristopom, izjemno natančnostjo in globokim spoštovanjem prostora podjetje ustvarja arhitekturo, ki ne sledi trendom, temveč jih postavlja.

    Prepoznavni podpis Velimirović Investa se kaže v dovršenih oblikah, vrhunski gradnji in arhitekturnih rešitvah, ki postajajo orientir okolja, v katerem nastajajo – simbol sloga, varnosti in trajne vrednosti. Ugled podjetja temelji na spoštovanju, to pa na zaupanju, ki se je gradilo z vsakim novim projektom. Tisti, ki so že izbrali nepremičnine Velimirović, razumejo razliko.

    Verona Garden Resort bo nedvomno krona dosedanjega portfelja družbe.

    FOTO: Velimirović Invest
    FOTO: Velimirović Invest

    Verona Garden Resort – vrhunec vizije

    Kot najnovejši in najambicioznejši projekt v portfelju predstavlja Verona Garden Resort v Tivtu kulminacijo dosedanjega razvoja Velimirović Investa ter jasen, samozavesten korak v svet luksuznih turistično-rezidenčnih destinacij najvišjega razreda. Na izjemni lokaciji, ki se razprostira na približno 50.000 kvadratnih metrih – od mestnega bulvarja do same morske obale, tik ob marini – je resort zasnovan kot samostojen svet. Kot prostor, kjer se arhitektura ne vsiljuje naravi, temveč z njo vodi tih, spoštljiv dialog.

    Verona Garden Resort obsega hotel kategorije petih zvezdic s 393 skrbno zasnovanimi nastanitvenimi enotami in 390 parkirnimi mesti. Dopolnjuje ga izbran nabor vsebin za goste in lastnike rezidenc, kot so prestižen SPA center in fitnes, kongresni prostori, tri restavracije in trije bari ter osrednji odprti bazen, umeščen med bogato oblikovane zelene površine, ki kompleksu vdihujejo značaj sodobnega Sredozemlja.

    Verona Garden Resort ni zgolj investicija, temveč trajna vrednost – vizija, ki Tivat odločno umešča med najžlahtnejše destinacije na Jadranu.

    Verona Garden Resort presega klasično razumevanje naložbe. Gre za dolgoročno vrednost – projekt, ki ne le da dviguje ugled Tivta kot ene najbolj zaželenih jadranskih destinacij, temveč hkrati potrjuje sloves Velimirović Investa kot referenčnega investitorja na področju vrhunske, trajnostno naravnane gradnje.

    FOTO: Velimirović Invest
    FOTO: Velimirović Invest

    Reference, ki govorijo same zase

    ﻿Za podjetjem Velimirović Invest je impresiven niz realiziranih in aktualnih projektov, ki so postali urbani simboli in sinonim za arhitekturno odličnost: zgradba Velimirović, Podgorica; Ljubović lamela, Podgorica; Vezir, Podgorica; Monarch I in Monarch II, Podgorica; Oaza, Tivat; 48 Chosen, Kolašin.

    Več informacij o projektu je na voljo na elektronskem naslovu: info@velimirovic.me
    Kontaktni telefon: +382 67 030 388

    Naročnik oglasne vsebine je Velimirović Invest

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Kitajska posvarila pred eskalacijo napadov na Bližnjem vzhodu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

    Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
    Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
    Promo
    Delova osebnost leta
    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Verona Garden ResortLike 2026promo
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Novice  |  Svet
    Južna Amerika

    V Boliviji strmoglavilo letalo z bankovci, na tatovih uporabili solzivec

    V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, več kot 30 pa je ranjenih. Oblasti nesrečo še preiskujejo.
    28. 2. 2026 | 16:15
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    52 vikend izletov po Srbiji

    28. 2. 2026 | 16:00
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

    Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
    28. 2. 2026 | 15:29
    Šport  |  Zimski športi
    Kulm

    Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

    V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
    28. 2. 2026 | 15:17
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
