Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

Zgodbo o predanosti, potrpežljivosti in globoki ljubezni do zemlje, ki rodi vino. Kar je nekoč nastajalo kot družinska nuja in ponos, je zdaj – zaradi entuziazma Gorana Velimirovića in njegove soproge Marijane – dozorelo v eno najbolj samosvojih vinskih kleti v regiji.

FOTO: Vinarija Velimirović

Vinarija Velimirović je zrasla iz skromnih začetkov, a nikoli ni izgubila svojih korenin. Ohranila je dušo preteklosti in jo z občutkom popeljala v sodobni svet vinske umetnosti, kjer kakovost in avtentičnost nista cilj, temveč izhodišče. Čeprav je uspešen odvetnik in dolgoletni sodnik, je Goran svojo življenjsko radost našel prav v vinu – v trenutkih, ki jih deli z družino, prijatelji in naravo. Njegovo vodilo »Sreča je osebna stvar in je ne gradim na denarju« se odraža v vsakem grozdu, vsaki steklenici.

FOTO: Vinarija Velimirović

Zanj vino ni zgolj pijača, temveč univerzalni jezik, s katerim pripoveduje o družinskih vrednotah, zgodovini, integriteti, svobodi in ljubezni do zemlje. Skozi vinske kaplje Goran ponosno deli svoje življenjske izkušnje in prepričanje, da resnica prebiva v vinu ter da iskrena volja in predanost vedno rodita vrhunsko kakovost.

Vinarija Velimirović odpira svoja vrata vsem obiskovalcem, radovednežem in ljubiteljem vina, ki si želijo doživeti pristno črnogorsko vinsko zgodbo.

FOTO: Vinarija Velimirović

Vinarija Velimirović vabi obiskovalce, radovedneže in ljubitelje vina, da vstopijo v njen svet. Da prebudijo svoje čute in odkrijejo, kako se strast več generacij preobrazi v kozarec nektarja.

Vinska klet, ki je zrasla iz majhne družinske manufakture, je ohranila dušo preteklosti in jo nežno prepletla s sodobnim izrazom vinske ustvarjalnosti.

Vina Vinarije Velimirović nosijo jasen pečat prostora, iz katerega izvirajo. Kleti so tu prave kleti – umeščene globoko pod zemljo, obokane in obložene s kamnom, izklesanim iz monolitnih skal, ki so jih izkopali na posestvu ob sajenju vinogradov. Posebno mesto zaseda vino Velimirović Tomaš, skladen in dostojanstven preplet vranca in kartošije, ki so ga posvetili spominu na Tomaša, deda lastnika vinarstva, in je simbol stabilnosti, trajanja in tihe moči. Zorelo je v najboljših sodih iz francoskega hrasta in njegov pikantni značaj prefinjeno poudari najžlahtnejše lastnosti sorte vranac.

Sprejmite naše vabilo: doživite vino, ki govori jezik zgodovine, družine in iskrene radosti. Kontakt: +382 69 055 522

E-pošta: winery@velimirovich.me

Naslov: Serdara Jola Piletića St. 8/6, Podgorica, Črna gora

