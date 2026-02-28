  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

    Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    FOTO: Vinarija Velimirović
    Galerija
    FOTO: Vinarija Velimirović
    Promo Delo
    28. 2. 2026 | 14:30
    3:34
    A+A-

    Zgodbo o predanosti, potrpežljivosti in globoki ljubezni do zemlje, ki rodi vino. Kar je nekoč nastajalo kot družinska nuja in ponos, je zdaj – zaradi entuziazma Gorana Velimirovića in njegove soproge Marijane – dozorelo v eno najbolj samosvojih vinskih kleti v regiji.

    FOTO: Vinarija Velimirović
    FOTO: Vinarija Velimirović

    Vinarija Velimirović je zrasla iz skromnih začetkov, a nikoli ni izgubila svojih korenin. Ohranila je dušo preteklosti in jo z občutkom popeljala v sodobni svet vinske umetnosti, kjer kakovost in avtentičnost nista cilj, temveč izhodišče. Čeprav je uspešen odvetnik in dolgoletni sodnik, je Goran svojo življenjsko radost našel prav v vinu – v trenutkih, ki jih deli z družino, prijatelji in naravo. Njegovo vodilo »Sreča je osebna stvar in je ne gradim na denarju« se odraža v vsakem grozdu, vsaki steklenici.

    FOTO: Vinarija Velimirović
    FOTO: Vinarija Velimirović

    Zanj vino ni zgolj pijača, temveč univerzalni jezik, s katerim pripoveduje o družinskih vrednotah, zgodovini, integriteti, svobodi in ljubezni do zemlje. Skozi vinske kaplje Goran ponosno deli svoje življenjske izkušnje in prepričanje, da resnica prebiva v vinu ter da iskrena volja in predanost vedno rodita vrhunsko kakovost.

    Vinarija Velimirović odpira svoja vrata vsem obiskovalcem, radovednežem in ljubiteljem vina, ki si želijo doživeti pristno črnogorsko vinsko zgodbo.

    FOTO: Vinarija Velimirović
    FOTO: Vinarija Velimirović

    Vinarija Velimirović vabi obiskovalce, radovedneže in ljubitelje vina, da vstopijo v njen svet. Da prebudijo svoje čute in odkrijejo, kako se strast več generacij preobrazi v kozarec nektarja.

    Vinska klet, ki je zrasla iz majhne družinske manufakture, je ohranila dušo preteklosti in jo nežno prepletla s sodobnim izrazom vinske ustvarjalnosti.

    Vina Vinarije Velimirović nosijo jasen pečat prostora, iz katerega izvirajo. Kleti so tu prave kleti – umeščene globoko pod zemljo, obokane in obložene s kamnom, izklesanim iz monolitnih skal, ki so jih izkopali na posestvu ob sajenju vinogradov. Posebno mesto zaseda vino Velimirović Tomaš, skladen in dostojanstven preplet vranca in kartošije, ki so ga posvetili spominu na Tomaša, deda lastnika vinarstva, in je simbol stabilnosti, trajanja in tihe moči. Zorelo je v najboljših sodih iz francoskega hrasta in njegov pikantni značaj prefinjeno poudari najžlahtnejše lastnosti sorte vranac.

    Sprejmite naše vabilo: doživite vino, ki govori jezik zgodovine, družine in iskrene radosti.

    Kontakt: +382 69 055 522
    E-pošta: winery@velimirovich.me
    Naslov: Serdara Jola Piletića St. 8/6, Podgorica, Črna gora

    Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

    Naročnik oglasne vsebine je Vinarija Velimirović

    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Spremljamo

         V živo: Kitajska posvarila pred eskalacijo napadov na Bližnjem vzhodu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Smučarski poleti

    Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

    Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
    Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Južna Amerika

    V Boliviji strmoglavilo letalo z bankovci, na tatovih uporabili solzivec

    V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, več kot 30 pa je ranjenih. Oblasti nesrečo še preiskujejo.
    28. 2. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Like

    52 vikend izletov po Srbiji

    28. 2. 2026 | 16:00
    Deskanje na snegu

    Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

    Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
    28. 2. 2026 | 15:29
    Kulm

    Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

    V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
    28. 2. 2026 | 15:17
    Preberite več
    Kulm

    Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

    V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
    28. 2. 2026 | 15:17
    Preberite več
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več

