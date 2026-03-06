Vodenje in inovacije v luksuzu

V svetu, v katerem pravi luksuz ne pomeni več lastništva, temveč dostop, čas in zaupanje, Quintessentially že več kot 25 let postavlja globalne standarde kot edini zasebni lifestyle management klub na svetu. V članstvo v Quintessentiallyju se ne vstopi zaradi prestiža, temveč rezultatov: zaradi miru v mislih, brezhibne organizacije in občutka, da je vse mogoče – diskretno, učinkovito in ob pravem času.

Ekskluziven wellness retreat na zasebni plaži, miza v restavraciji, ki je mesece vnaprej povsem zasedena, ali intimen koncert na luksuzni jahti pod zvezdnatim nebom – za člane Quintessentiallyja to niso izjeme, temveč del standarda storitve. Prav zato Quintessentially ne deluje kot klasična concierge storitev, temveč kot zaprt klub s članarino, namenjen tistim, ki razumejo vrednost osebne podpore na globalni ravni.

Lara Ham FOTO: Črt Piksi

Quintessentially je zasnovan kot ena sama kontaktna točka za vse zasebne in poslovne potrebe﻿ ter ponuja popolnoma personalizirane rešitve zasebnim in korporativnim članom. Za zasebne člane to pomeni imeti lasten tim, ki pozna njihove navade, prioritete in življenjski slog. Deluje proaktivno – pogosto, še preden potreba postane zahteva. En sam klic je dovolj za organizacijo vsega: potovanj, dogodkov, nepremičnin, izobraževanja otrok ali vsakodnevnih podrobnosti, ki naredijo razliko med dobrim in izjemnim življenjem.

Za korporativne člane je Quintessentially strateški podaljšek blagovne znamke. Banke, nepremičninski sektor, luksuzne avtomobilske znamke in premium institucije prek članstva svojim najpomembnejšim strankam ponujajo izkušnje, ki presegajo klasično ponudbo, ter gradijo dolgoročno zvestobo in močno čustveno povezanost.

Quintessentially SEE, ki deluje na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Albaniji, je edini tovrstni zasebni klub v regiji, integriran v globalno mrežo z več kot 40 pisarnami po vsem svetu. Moč lokalnega znanja v kombinaciji z globalnim dosegom članom omogoča brezmejen življenjski slog brez ovir. Razvoj in strateško pozicioniranje Quintessentiallyja SEE vodi Katarina Larisa Ham, lastnica, ustanoviteljica in izvršna direktorica (CEO), ki je s svojim delom močno zaznamovala oblikovanje luksuznega turizma v regiji. Prejemnica nagrade Diplomacy & Commerce Award za najboljšo luxury concierge in lifestyle management storitev, Lara Ham, aktivno sodeluje pri razvoju industrije kot članica svetovalnega odbora Montenegro Luxury Association ter izvršnega odbora Adriatic Luxury Business Association (ALBA). Quintessentially SEE je hkrati vodilni mednarodni partner Luxury Travel Summita Montenegro. Članstvo v Quintessentiallyju ni množično in ni dostopno vsakomur. Gre za strateško odločitev posameznikov in podjetij, ki razumejo, da je pravi luksuz imeti zanesljiv tim, ki upravlja s časom, dostopom in izkušnjami – globalno, diskretno in brez kompromisov.

Lara Ham, aktivno sodeluje pri razvoju industrije kot članica svetovalnega odbora Montenegro Luxury Association ter izvršnega odbora Adriatic Luxury Business Association (ALBA). FOTO: Marina Pupovac

Za tiste, ki pričakujejo več in želijo živeti brez omejitev, Quintessentially ni storitev.

To je klub.

qadriatic@quintessentially.com

