    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    FOTO: Dragoslav Ulic Dag
    Galerija
    FOTO: Dragoslav Ulic Dag
    Promo Delo
    28. 2. 2026 | 20:30
    4:18
    A+A-

    Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.

    Novi Sad FOTO: Dragoslav Ulic Dag
    Novi Sad FOTO: Dragoslav Ulic Dag

    V Vojvodini čas teče umirjeno. Mesta, kot so Novi Sad, Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, Vršac in Zrenjanin, s svojo arhitekturo, kulturno dediščino in muzeji ponujajo priložnost za vpogled v obdobja, ki so oblikovala to območje. Novi Sad, umeščen ob bregu Donave, očara s prepletom zgodovine in sodobnosti, s Petrovaradinsko trdnjavo, ki ponuja panoramski razgled, ter številnimi galerijami in muzeji. Sremski Karlovci, edino zgodovinsko mesto v Vojvodini, s svojo baročno lepoto, vinsko tradicijo in spokojnim vzdušjem pričajo o kulturni in duhovni dediščini teh krajev. Subotica, secesijsko mesto, izžareva evropski šarm ter skupaj z jezerom Palić in lokalnimi festivali obljublja nepozabno doživetje. Vršac, ki leži ob vznožju Vršačkih planin, ponuja preplet naravnih lepot, zgodovine in vinske tradicije, Vršački breg pa z vrha navduši z razgledom, ki se razteza čez celotno banatsko ravnino.

    Subotica FOTO: Dragoslav Ulic Dag
    Subotica FOTO: Dragoslav Ulic Dag

    Vojvodina je prava zakladnica zgodovine in tradicije. Obiščite Sirmium, nekdanjo rimsko prestolnico, ali se odpravite v Sombor in doživite čarobnost največjega olja na platnu Bitka pri Senti. Ne izpustite mogočnega srednjeveškega gradu v Baču, cerkve Arača v Novem Bečeju ali narodnega muzeja v Kikindi z okostjem mamutke Kike ter muzeja Terra z monumentalnimi terakotnimi skulpturami. Zrenjanin s svojimi ulicami in trgi pripoveduje zgodbe o bogati preteklosti in raznolikih kulturnih vplivih. In to je le del tistega, kar Vojvodina skriva – s spomeniki, običaji in edinstvenimi prireditvami vsak kotiček ohranja odmeve preteklih časov.

    Podeželska idila in pravljični salaši razkrivajo domačnost, preprostost in gostoljubje. Hrana tukaj ni le obrok – je ritual, užitek, pogovor in srečanje generacij. Od domače šunke, kulena in perkeltov, prek pit, golažev in ribjih juh do vin sedmih vinorodnih okolišev in aromatičnih žganj – vsak grižljaj in vsak požirek pripoveduje svojo zgodbo.

    Sremski Karlovci FOTO: Dragoslav Ulic Dag
    Sremski Karlovci FOTO: Dragoslav Ulic Dag

    Za ljubitelje narave in aktivnega oddiha je na voljo širok nabor možnosti. Fruška gora in Vršačke planine vabijo na sprehode in kolesarske ture, medtem ko Gornje Podunavlje in Deliblatska peščara privlačita ljubitelje neokrnjene narave in redkih ptic. Reke, kanali in jezera ponujajo priložnosti za plovbo, vodne športe ali sprostitev na urejenih plažah. Čez Vojvodino potekajo tri evropske kolesarske poti – EuroVelo 6, 11 in 13 –, ki povezujejo prostranstva ravnice in jo razkrivajo z edinstvene perspektive, medtem ko konjušnice in salaši omogočajo jahanje in oddih v umirjenem ritmu teh krajev.

    Samostan Krušedol FOTO: Martin Candir
    Samostan Krušedol FOTO: Martin Candir

    Vojvodina je tudi kulturni mozaik. Samostani, galerije, naivna umetnost, zgodovinska mestna jedra in številni festivali ohranjajo tradicijo in navdihujejo nova doživetja. Posebno mesto zasedajo samostani Fruške gore, ki hranijo stoletno duhovno in kulturno dediščino ter vabijo obiskovalce, da odkrijejo mir in zgodovino teh svetih krajev. Obiščite Kovačico in doživite svet živih barv ter avtentičnega izraza samoukih umetnikov naivne umetnosti, ki je bila decembra 2024 uradno vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

    Vsak sprehod, vsako srečanje, vsak grižljaj ali požirek vina spomni, da čas tukaj teče počasneje in da je vsak trenutek vreden pozornosti.

    Dobrodošli v Vojvodini!

    Naročnik oglasne vsebine je Turistična organizacija Vojvodine

