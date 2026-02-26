Vonjave, ki omamijo, in lepote, ki osvajajo

Obstaja urbana legenda, s katero Sarajevčani zabavajo goste: ko je Richard Gere nekoč snemal film na Baščaršiji, so prizore občasno ponavljali. Nato je slavni igralec zavpil: Ugasnite žare, ta vonj me omamlja.

Zgodba o Bosni in Hercegovini in naših gostih se vedno in znova začne na tem čaršijskem trgu, v resnici pa so neupravičeno zapostavljene vse tiste reke in gore – od Une do Drine in od Save do morja – ter vsi naši mali in veliki trgi, ki so enako gostoljubni in odprti, tako za naključne mimoidoče kot popotnike, ki pridejo k nam načrtno.

Zato smo z veseljem postali del zgodbe Like, trdno prepričani, da bomo lahko skupaj s kolegi iz Slovenije, Hrvaške in Srbije ponosno predstavili neodkrite lepote naših krajev in v turistih zanetili željo po obisku. Peljali vas bomo v Hercegovino, se povzpeli na Vlašić in olimpijske gore ter odprli vrata v bosanske kotičke vrhunske kuhinje.

Če verjamete ali ne – ko so nam kolegi iz Ljubljane, Zagreba in Beograda dali zahtevno nalogo, da predlagamo vikend izlete, me je zgrabila panika. Ali imamo 52 možnosti? Pokazalo se je, da jih imamo veliko veliko več. Zato se že veselimo zgodb, ki sledijo, sodelovanja in odkrivanja biserov, tako iz naše države kot iz celotne regije. Like ponuja sanjska potovanja in opojne vonjave.