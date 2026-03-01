Vrnjačka Banja: kraj, kamor se vedno znova vračate

S tradicijo, daljšo od sto petdeset let, je zrasla v sodoben turistični kraj, ki skrbno neguje svojo identiteto, hkrati pa sledi ritmu sodobnega popotnika.

Vaše bivanje se tukaj začne tiho – v senci urejenih parkov in ob zvoku vode, ki je oblikovala značaj kraja. Zdravilni mineralni vrelci, kot so Topla voda, Snežnik, Slatina in Jezero, predstavljajo njeno največje naravno bogastvo. Zaradi blagodejnih učinkov teh voda je Vrnjačka Banja že stoletja znana kot kraj zdravja, okrevanja in preventive, pa tudi kot prostor, kjer je notranji mir in harmonijo mogoče najti povsem spontano.

FOTO: Savo Tufegdžić

Vendar danes Vrnjačka Banja ponuja veliko več kot klasičen zdraviliški oddih. Skozi vse leto tu potekajo kulturni, glasbeni in filmski dogodki, ki privabljajo raznoliko občinstvo. Mesto živi v ritmu cele vrste prireditev, ki mu dajejo posebno energijo: Vrnjački karneval, Festival klasične glasbe, festival ZUM, številni koncerti ter Festival filmskega scenarija – prireditev z najdaljšo tradicijo v Srbiji, na kateri predstavljajo najnovejše filmske stvaritve in po rdeči preprogi hodijo največja imena srbske kinematografije. Mlajše občinstvo še posebej privlači Lovefest, eden vodilnih festivalov elektronske glasbe v jugovzhodni Evropi. Prav ta preplet ustvarja vzdušje, v katerem se enako dobro počutijo tako tisti, ki iščejo mir, kot ljubitelji dinamičnosti.

Tu boste našli prvo razgledišče s steklenimi tlemi v Srbiji, ki ponuja edinstveno priložnost za panoramski pogled na lepote Vrnjačke Banje s povsem nove perspektive, pa tudi največji vodni park in panoramsko kolo na Balkanu, živalski vrt, japonski vrt, zeleni labirint, adrenalinski park, park skulptur in slap, ki se harmonično zlije z naravnim okoljem Cerkvenega hriba. Vse to ponuja številne možnosti za polno in aktivno preživet dan. Na voljo so tudi športna igrišča in več kot 60 hektarov zelenih površin v samem središču kraja.

FOTO: Savo Tufegdžić

Nastanitvene zmogljivosti ponujajo vrhunsko udobje in luksuz, primerljiv z najprestižnejšimi svetovnimi destinacijami, ob tem pa sodobni velnes in spa centri v okviru hotelov omogočajo, da oddih prilagodite lastnemu ritmu, naj bodo v ospredju sprostitev, zdravje ali čisto uživanje. Tukaj se ne hiti – čas se porablja natanko tako, kot vam najbolj ustreza.

Ko si zaželite pobega v naravo, je gora Goč vedno pri roki – dovolj blizu za kratek izlet in dovolj raznolika za popolno sprostitev ter odmik od vsakdanjih obveznosti. Le nekaj minut vožnje od Banje je ta naravni biser kraj za nove vsebine: adrenalinske in pustolovske parke, zipline, poti zdravja in atraktivne razgledne točke. Ureditev jezera Selište, mini živalski vrt z avtohtonimi vrstami ter gradnja tipičnih gorskih turističnih naselij – ob spoštovanju narave in brez večnadstropne gradnje – bodo dodatno obogatili celotno ponudbo.

﻿Morda boste Vrnjačko Banjo obiskali zaradi vode, morda zaradi festivalov, narave ali preproste potrebe po oddihu od vsakdanjega ritma. Razlog je manj pomemben od občutka, ki ostane. Prav ta občutek miru, izpolnjenosti ali želje po doživetjih pa naredi Vrnjačko Banjo za kraj, kamor se vedno znova radi vračate.

FOTO: Savo Tufegdžić

Naročnik oglasne vsebine je Občina Vrnjačka Banja