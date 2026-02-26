  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Za dobre zgodbe ni meja

    Tukaj smo, da skupaj povemo zgodbe o ljudeh, ki so bistvo turizma, ki ga izboljšujejo, ustvarjajo in spreminjajo.
    »Listate revijo, ki ima skoraj 300 strani, berete pa jo lahko tudi na spletu – na najbolj obiskanih straneh in družbenih omrežjih – Blica, Dela, Jutarnjega lista in Oslobođenja, kajti za dobre zgodbe ni meja,« sporoča Jelena Isaković. FOTO: Ringier
    Galerija
    »Listate revijo, ki ima skoraj 300 strani, berete pa jo lahko tudi na spletu – na najbolj obiskanih straneh in družbenih omrežjih – Blica, Dela, Jutarnjega lista in Oslobođenja, kajti za dobre zgodbe ni meja,« sporoča Jelena Isaković. FOTO: Ringier
    Jelena Isaković, direktorica založništva Ringier Srbija
    26. 2. 2026 | 16:00
    1:55
    A+A-

    Znova smo tukaj. Hitro je minilo.

    Lani sem tukaj pisala o Srbiji kot o državi, kjer je gost svet. Kot o kraju, kamor ne greste samo na potovanje, temveč vas sprejmejo kot doma – z vami delijo kruh, rakijo, zgodbe in svoj čas. Pisala sem o mestih, kjer tudi med delavnikom živijo, kot da je praznik, o osupljivi naravi in o ljudeh, ki so naš največji turistični adut. To se ne spreminja. Duša tega prostora ostaja enaka.

    Pred vami je projekt Like 2026, tretja letna izdaja turistične revije Blica, Dela, Jutarnjega lista in Oslobođenja. Blic je drugo leto zapored del zgodbe, v kateri se najboljše medijske znamke te regije združujejo, da bi pokazale najboljše, kar se pri nas ponuja v turizmu, naravi, kulinariki in kulturi.

    Tukaj smo, da skupaj povemo zgodbe o ljudeh, ki so bistvo turizma, ki ga izboljšujejo, ustvarjajo in spreminjajo, ter o podjetjih, znamkah in storitvah, ki jih mora poznati celotna regija, od Jadranskega morja do Drine ter od Alp do Donave.

    Rezultat? Listate revijo, ki ima skoraj 300 strani, berete pa jo lahko tudi na spletu – na najbolj obiskanih straneh in družbenih omrežjih – Blica, Dela, Jutarnjega lista in Oslobođenja, kajti za dobre zgodbe ni meja.

    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    turizemturistična revijaLike 2026

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski tek

    Ali bosta Pogačar in Roglič dobila novega slovitega tekmeca?

    Norveški tekaški šampion Johannes Høsflot Klæbo je po sanjskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini namignil, da bi lahko smuči zamenjal za – kolo.
    Miha Šimnovec 26. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija Ukrajina

    Na dosegu morilskih dronov življenje hitro mine

    Brezpilotni letalniki so v temelju spremenili bojevanje, skrajšali življenje borcem in prinesli nove izzive obrambni industriji.
    Novica Mihajlović 26. 2. 2026 | 16:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like 2026

    Za dobre zgodbe ni meja

    Tukaj smo, da skupaj povemo zgodbe o ljudeh, ki so bistvo turizma, ki ga izboljšujejo, ustvarjajo in spreminjajo.
    26. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Že marca

    Danska na predčasne volitve, osrednje vprašanje bo Grenlandija

    Odločitev premierke Mette Frederiksen povezujejo s trenutno podporo njenim Socialnim demokratom zaradi pritiskov Donalda Trumpa glede Grenlandije.
    26. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tožba ortopeda

    Ortoped Kavčič nad Goloba s tožbo zaradi obrekovanja

    Golobu očita, da je v okviru prvega predvolilnega soočenja na Televiziji Slovenija govoril laži in neresnice, je sporočil odvetnik.
    26. 2. 2026 | 15:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več

