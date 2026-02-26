Znova smo tukaj. Hitro je minilo.

Lani sem tukaj pisala o Srbiji kot o državi, kjer je gost svet. Kot o kraju, kamor ne greste samo na potovanje, temveč vas sprejmejo kot doma – z vami delijo kruh, rakijo, zgodbe in svoj čas. Pisala sem o mestih, kjer tudi med delavnikom živijo, kot da je praznik, o osupljivi naravi in o ljudeh, ki so naš največji turistični adut. To se ne spreminja. Duša tega prostora ostaja enaka.

Pred vami je projekt Like 2026, tretja letna izdaja turistične revije Blica, Dela, Jutarnjega lista in Oslobođenja. Blic je drugo leto zapored del zgodbe, v kateri se najboljše medijske znamke te regije združujejo, da bi pokazale najboljše, kar se pri nas ponuja v turizmu, naravi, kulinariki in kulturi.

Tukaj smo, da skupaj povemo zgodbe o ljudeh, ki so bistvo turizma, ki ga izboljšujejo, ustvarjajo in spreminjajo, ter o podjetjih, znamkah in storitvah, ki jih mora poznati celotna regija, od Jadranskega morja do Drine ter od Alp do Donave.

Rezultat? Listate revijo, ki ima skoraj 300 strani, berete pa jo lahko tudi na spletu – na najbolj obiskanih straneh in družbenih omrežjih – Blica, Dela, Jutarnjega lista in Oslobođenja, kajti za dobre zgodbe ni meja.