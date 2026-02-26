Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

Zagreb namreč velja za eno najbolj zelenih evropskih mest, saj na podlagi raziskave Evropske agencije za okolje (EEA) o razpoložljivosti urbanih zelenih in modrih površin kar 74 odstotkov njegove infrastrukture sestavljajo zelene površine, kar ga uvršča na drugo mesto med glavnimi evropskimi mesti.

Maksimir, prvi javni park na Hrvaškem, s svojimi gozdovi, jezeri in prostranimi travniki, je idealen za rekreacijo ter piknike

V samem mestu so številni parki in sprehajališča, kot nalašč za sprostitev, rekreacijo ter družinske trenutke. Lenucijeva (Zelena) podkev povezuje vrsto zelenih trgov in parkov ter tvori pravo oazo narave sredi metropole. Na primer, Trg kralja Tomislava, ki leži pri južnem vhodu v Donji grad, pozimi postane kulisa najlepšega zagrebškega drsališča, poleti pa prevzame vlogo odprtega odra za vrhunske koncerte Zagreb Classica. Naprej proti glavnemu mestnemu trgu park Zrinjevac in Strossmayerjev trg ponujata senco pod starimi krošnjami, vodnjak in paviljon, kjer pogosto potekajo koncerti in kulturni programi, zato sta idealen kraj za kratek premor in uživanje v mestnem vzdušju. Botanični vrt v neposredni bližini glavne železniške postaje ponuja mirne poti, speljane med bogatim rastlinskim svetom, kot nalašč za sprehode, sprostitev in trenutke tišine sredi mestnega vrveža.

Zelene površine Ribnjak, Tuškanac in Cmrok ustvarjajo naravno vzdušje tik ob mestnih ulicah ter v bližini centra, s klopmi, potmi in gozdnatimi površinami za rekreacijo, igro ter sprehode. Cmrok še posebej privlači Zagrebčane pozimi zaradi odličnih možnosti za sankanje. Za ljubitelje večjih zelenih površin je na voljo Maksimir, prvi javni park na Hrvaškem, s svojimi gozdovi, jezeri in prostranimi travniki, ki so idealni za rekreacijo in piknike, zagrebška jezera in vodne površine (Jarun, Bundek in Savica) pa so oaza za šport, sprehode, piknike ter sprostitev.

Ljubitelje športa navdušuje Riverside Golf Zagreb, sodobno igrišče, ki se nahaja le 15 minut od središča mesta. FOTO: Julien Duval

Center za obiskovalce Medvedgrad, ki je znotraj srednjeveškega obzidja, z interaktivnimi razstavami in strokovnim vodenjem razkriva naravne danosti Medvednice ter zgodovino Medvedgrada, pri tem pa ponuja doživetje

za vse generacije.

Nekaj minut vožnje iz mesta je Naravni park Medvednica, vse leto priljubljeno izletišče prebivalcev in obiskovalcev Zagreba, ki poleti ponuja osvežitev in prijeten hlad, pozimi pa belo sneženo vzdušje. V parku so zgodovinski Medvedgrad, jama Veternica, rudnik Zrinski iz 16. stoletja in ohranjeni gozdovi, zato predstavlja edinstven spoj narave ter kulturne dediščine.

Ljubitelje športa navdušuje Riverside Golf Zagreb, sodobno igrišče, le 15 minut oddaljeno od središča mesta. Golf tu povezujejo z naravo in rekreacijo, posebno pozornost pa namenjajo mladim, in sicer s programi ter izobraževanji otrokom približajo šport in razvijajo pozitiven, športni duh.

Zagreb tako ponuja popolno ravnovesje, in sicer živahno mesto, polno kulturnih dogodkov in festivalov, na eni strani ter zelenje, tišino in dejavnosti na prostem na drugi, kar združuje vznemirjenje ter umirjenost, urbano in naravno v eno nepozabno doživetje.

