    Predstavitvena informacija  |   Like

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    FOTO: oto Julien Duval
    Galerija
    FOTO: oto Julien Duval
    Promo Delo
    26. 2. 2026 | 20:30
    5:52
    A+A-

    Zagreb skozi vse leto prinaša nova doživetja – od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.

    Festival svetlobe Zagreb vsako pomlad oživi zagrebške ulice, trge in parke ter mesto spremeni v svetlobno pravljico, ki očara obiskovalce iz Hrvaške in od drugod.

    Zagrebški festival na prostem Zagreb Classic v začetku poletja spremeni Trg kralja Tomislava v čaroben oder pod zvezdnatim nebom, ki prinaša vrhunsko klasično glasbo na prostem. Občinstvo uživa v brezplačnih koncertih svetovno znanih glasbenikov, edinstveno vzdušje pa združuje glasbo, mesto in druženje v nepozaben poletni trenutek. Festival je prepoznaven tudi na mednarodni ravni, saj ga mesto Dunaj izpostavlja kot enega najbolj priljubljenih klasičnih festivalov na prostem v Evropi, portal Live.WorldTourismForum.net pa ga v sodelovanju s Svetovnim inštitutom za turizem (WTFI) opisuje kot kulturni dogodek, ki ga je treba doživeti. Ta priznanja krepijo njegov ugled – Zagreb Classic ni le festival, temveč tudi močan promotor kulturnega turizma ter prepoznavne glasbene identitete Zagreba in Hrvaške.

    V decembru Zagreb postane prava božična pravljica. Advent Zagreb osvoji srca obiskovalcev z množico božičnih sejmov, svetlobnimi okraski in bogatim kulturnim programom. Zagreb je bil namreč že tri leta zapored razglašen za najboljšo božično destinacijo v Evropi, ogled božičnega sejma pa priporočajo ugledni svetovni portali in mediji, kot so CNN, Forbes, The Independent ter mnogi drugi.

    Zagreb na velikem platnu

    Zagreb skozi vse leto ponuja bogat izbor filmskih, glasbenih in umetniških dogodkov, ki ga umeščajo kot središče kulture ter ustvarjalnosti v regiji. Sezono odpre ZagrebDox (19.–26. 4.). Poleti poteka Animafest (8.–13. 6.), eden najstarejših festivalov animacije na svetu, ki združuje vrhunske avtorje in študije z vsega sveta, je ključna platforma za promocijo animirane umetnosti in inovativnih tehnik ter nepogrešljivo stičišče avtorjev in občinstva. Sezona se zaključi z Zagreb Film Festivalom (9.–15. 11.), največjim mednarodnim filmskim festivalom na Hrvaškem. ZFF predstavlja raznolik program, ki združuje vrhunske mednarodne naslove z lokalnimi talenti, kar potrjuje status Zagreba kot dinamičnega mesta filma.

    Poletje v Zagrebu

    Topli poletni meseci prinašajo živahno vzdušje na mestne ulice, kjer se prebivalci in obiskovalci srečujejo na umetniških performansih ter festivalih. Cest is d'Best v juniju slavi urbano kulturo in ulično umetnost, medtem ko Okolo//Around v avgustu spremeni mesto v galerijo na prostem. Dogodek Plesnjaci na Zrinjevcu je namenjen druženju in uživanju v glasbi ter plesu pod milim nebom, saj se lahko preizkusite v jazzu, swingu, klasikih, tangu, salsi in valčku.

    Večeri na Griču prinašajo klasično in jazzovsko glasbo ter manjše gledališke in plesne predstave v zgodovinskem ambientu Gornjega grada, kar ustvari intimno doživetje, medtem ko Amadeo scena ponuja dodatno kulturno raznolikost s koncerti, performansi in multimedijskimi programi. Mednarodni festival folklore Zagreb v juliju privabi ansamble z vsega sveta, Zagrebški muzejski vikend – MUV pa v septembru odpre muzeje in galerije za posebne programe, zato postane Zagreb razburljiva poletna destinacija.

    FOTO: Julien Duval
    FOTO: Julien Duval

    Glasbeni spektakli in koncerti

    Zagreb ponuja glasbo za vse okuse skozi vse leto – od jazza in funka do indie, rocka ter spektakularnih koncertov na prostem.

    Vrhunski domači in mednarodni jazzovski glasbeniki redno nastopajo v Zagrebu, v klubih, koncertnih dvoranah ter na prostem, kar prispeva k bogastvu glasbene in kulturne scene. Na 18. INmusic festivalu (22.–24. 6.) bodo nastopile mednarodne zvezde, kot so Manic Street Preachers, Kings of Leon, Jack White, Gorillaz in drugi. Zagreb bo tudi letos gostil velike koncertne turneje, in sicer bodo na ŠRC Šalata nastopili Empire of the Sun (10. 6.), The Offspring (14. 6.), A Perfect Circle (16. 6.) in Dropkick Murphys (27. 7.), v Areni Zagreb Eros Ramazzotti (28. 4.), Sting (17. 6.) in Marilyn Manson (16. 7.), medtem ko bo Black Eyed Peas navdušil občinstvo na jezeru Bundek (26. 6.).

    Spektakla K-pop Forever! (20. in 21. 3.) in Lord of the Dance (25. 3.) navdušita z energijo in koreografijo, Sarah Brightman – A Winter Symphony (22. 11.) pa bo zagotovila klasično glasbeno čarovnijo.

    Poleg kulture je Zagreb tudi središče športnih dogodkov. V mestu redno potekajo tradicionalne prireditve, kot sta Memorial Borisa Hanžekovića (26.–28. 6.) in Zagrebški maraton (11. 10.), v letu 2026 pa je Zagreb gostitelj Svetovnega prvenstva v rokometu na mivki (23.–28. 6.), Evropskega prvenstva v gimnastiki (avgusta) in številnih drugih mednarodnih tekmovanj, ki potrjujejo status vrhunske športne destinacije ter obiskovalcem ponujajo nepozabna doživetja, dodatno obogatena z obiskom Športnega muzeja v Ilici 13, ki ohranja in predstavlja bogato nacionalno športno dediščino. Vse informacije o dogodkih so na voljo na infozagreb.hr.

    Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Zagreb

