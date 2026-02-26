Zagreb, prestolnica nenavadnih muzejev

Roke se mi potijo, čutim nenavadno vznemirjenje. Pac-Mana nisem igrala že od otroštva, ampak prsti se še spomnijo gibov – levo, dol, desno. Moj rumeni junak hiti skozi labirint na velikanskem zaslonu in požira vse pred seboj. In ko že mislim, da sem ujela ritem – se prikažejo. Tik za petami mi je rdeči duh, pot mi zapre modri, potisnjena sem v kot. Vem, kaj sledi ... Poskusim znova, navsezadnje je to največji Pac-Man na svetu.

Pozneje sem v zlati kadi, s krono na glavi in sredi ​​kupa dolarjev, posnela selfi, ležala na žebljih, si nadela obleko bodičaste ribe in se preizkusila v sumu. Z očali virtualne resničnosti sem postala čarovnica z Griča, pa tudi odpotovala na drugo celino.

Dobrodošli v svetu zasebnih muzejev. Tu se boste naučili marsikaj novega ali pa se le zabavali in morda odkrili, da imate tudi sami zanimivo zgodbo, ki bi jo lahko predstavili.

Pong, Odyssey, Donkey Kong in Pac-Man so le manjši del tistega, kar lahko preizkusite, po besedah vodje Muzeja zgodovine videoiger pa jih resnično igrajo vsi – od 7 do 77 let. FOTO: Darko Tomas/Cropix

Pravijo, da je Zagreb mesto z največ muzeji na prebivalca. Seveda to velja le, če tako razumemo vsak projekt, ki v imenu nosi ta izraz, saj je muzej po definiciji neprofitna in stalna ustanova v službi družbe, ki raziskuje, zbira, ohranja, interpretira in razstavlja materialno in nematerialno dediščino. V zadnjih letih pa so zasebni ustanovitelji drugega za drugim odpirali prostore za najrazličnejše oblike »edutainmenta«, učenja z zabavo. Kar 16 jih je. Turistična skupnost mesta Zagreb je vse nenavadne zbirke in znamenitosti zbrala na enem mestu, na platformi Museums, maybe (Muzeji, morda). Domačini in turisti so novi koncept sprejeli z odprtimi rokami, mi pa smo poskušali odkriti skrivnost njegovega uspeha.

Pionirji na tem področju so bili v Muzeju pretrganih razmerij, ki so ga zasnovali na prelomu stoletja, odprli pa leta 2010. Zgodbe in artefakti na temo neuspešnih ljubezni so med zagrebško javnostjo vzbudili zanimanje za muzej z nemuzejsko vsebino, njegova priljubljenost pa ni nič manjša niti 16 let pozneje, čeprav je ponudba takih muzejev zdaj veliko bolj nasičena. Samo lani so namreč odprli tri nove: Muzej potovanj, Antimuzejski avtobus in Muzej zgodovine videoiger.

Fenomen potovanj

Septembra lani pa so po dveh letih snovanja projekta in nekaj mesecih »kalibriranja« prostora odprli Muzej potovanj.

»Ker smo poskušali združiti tradicionalni pristop z interaktivno vsebino, smo potrebovali več mesecev, da smo dosegli optimalno hitrost in jasnost predvajanja posnetkov s projektorjem,« je pojasnil Igor Bulatović, vodja muzeja, ki nas je tudi popeljal naokoli in o vsem podrobno poučil.

Muzej obiskovalce vodi skozi dve fazi: v prvi je prikazan razvoj potovanj od začetkov do današnjih dni, v drugi pa obiskovalcem omogoča, da se z uporabo posnetkov domačih in mednarodnih lokacij, multisenzornih prostorov, ki združujejo vizualne in taktilne izkušnje, ter očal za virtualno resničnost potopijo v izkušnjo. Pobudnik in sponzor projekta je skupina Kompas s sedežem v Ljubljani.

Za zdaj smo edini tak muzej na svetu. Obstajajo muzeji prometa in turizma, muzeja, ki se ukvarja s fenomenom potovanj, pa še ni.

»Trenutno smo edini tak muzej na svetu. Obstajata sicer muzeja prometa in turizma, muzeja, ki bi se ukvarjal s fenomenom potovanj, pa še ni,« je dodal direktor.

Zadali so si cilj, da bodo ljudem omogočili izkušnjo različnih destinacij in jim posredovali izkušnjo načrtovanja lastnega potovanja.

»Prav občutek vzhičenosti, zadovoljstva in pozitivnosti, ki ga človek doživi pri načrtovanju, je včasih vreden več od potovanja samega,« je poudaril naš vodnik.

Potovanja v prostem času so, kot boste izvedeli v muzeju, novejši pojav, v preteklosti so ljudje največkrat odšli na pot zaradi preživetja. »Ljudje resda potujejo, že odkar obstajajo, spreminja pa se razlog za to,« je dodal vodnik in nadaljeval: »Večkrat se pošalimo, da bi sodobni popotnik v zagati poklical na pomoč gorsko reševalno službo, ta pa bi se po pomoč zatekla k popotniku iz pradavnine.«

Medtem smo se povzpeli v drugo nadstropje muzeja. »Ta prostor smo razdelili na tri regije: sredozemsko, gorsko in celinsko,« je razlagal vodnik, medtem ko smo vstopili v enega od treh multisenzornih prostorov.

V notranjosti se izmenjujejo posnetki, značilni za podnebje predstavljene regije, poleg tega se lahko z roko dotaknete rastlin ali kamnov, prinesenih iz nje.

V zadnjih letih so zasebni ustanovitelji drugega za drugim odpirali prostore za najrazličnejše oblike »edutainmenta«, učenja z zabavo. Kar 16 jih je.

Preizkusila sem ena od razstavljenih očal za virtualno resničnost. Zaslišalo se je zvonjenje, ropotanje, kričanje. Nenadoma sem se znašla v krogu moških, oblečenih v oblačila iz ovčje kože, z maskami z rogovi na glavah, z zvončki, privezanimi okoli pasu, in sekirami v rokah. »To je originalni posnetek,« je povedal naš vodnik in dodal, da so grobniški zvončarji tradicionalno pasli živino, z zvonjenjem pa so sebe in čredo varovali pred napadi divjih zveri.

Med idejami za prihodnost je tudi ustanovitev franšize, potem ko bo muzej osvojil srca v Zagrebu. Bulatović pa nam je zaupal tudi, kaj meni o velikem številu zasebnih muzejev.

»V tem vidimo nekaj pozitivnega. Kakovostni muzeji bogatijo kulturno in splošno ponudbo vsebin v mestu, tako za domačine kot turiste. Vsi si želijo, da bi turisti v Zagrebu preživeli več kot tri dni, kar je trenutno povprečje,« je poudaril.

Dva milijona in pol evrov

Pred dobrimi šestimi meseci je Zagreb dobil še Muzej zgodovine videoiger. Ustanovitelj Damir Šlogar je v Kanadi delal v industriji videoiger, sodeloval je pri več kot 150 naslovih, med katerimi so tudi po vsem svetu priljubljene serije, kot so Shrek, Barbie in Battlefield. Podjetje je nato prodal in se po svoji uspešni mobilni igri My Singing Monsters vrnil v Zagreb. Do odprtja je v projekt vložil dva milijona evrov in pol in, kar je še dragocenejše, več kot 20 let dela – zbiral je videoigre in z njimi povezane vsebine, da jih je zdaj lahko predstavil v svojem mestu.

Pong, Odyssey, Donkey Kong in Pac-Man so le manjši del tistega, kar lahko preizkusite, po besedah vodje Muzeja zgodovine videoiger pa jih resnično igrajo vsi – od 7 do 77 let. FOTO: Darko Tomas/Cropix

»Damir je vse naredil sam, zato je ta muzej povsem njegova vizija. Ne gre mu za dobiček, ampak za to, da bi v Zagrebu obstajal tak muzej,« nam je povedal direktor muzeja Marko Kaselj.

V Muzeju zgodovine videoiger zato tudi ni govora o širitvi in ​​franšizah – poudarek je na doživetju v treh nadstropjih na Draškovićevi 10. To pa je izkušnja pravega, resnega muzeja.

Prvi eksponat, tako imenovani osciloskop, je predhodnik videoigre, ki jo je leta 1958 ustvaril William Higinbotham, fizik, ki je sodeloval pri nastanku atomske bombe. Tik ob osciloskopu je najdražji eksponat v muzeju, prva igralnica podjetja, ki je postalo velikan videoiger Atari, vredna več deset tisoč evrov. Marko nam je pojasnil, da je bila kupljena na dražbi in da jih je bilo izdelanih le 1500. Hkrati je tudi skoraj edina, ki je v muzeju ni mogoče preizkusiti.

»To je največji Pac-Man na svetu,« nam je povedal vodnik, ko sem dobila rdeče palčke in pritisnila na gumb start.

Pong, Odyssey, Donkey Kong in največji Pac-Man na svetu pa so le majhen del tega, kar lahko igrate. Po besedah ​​vodnika Marka jih res igrajo vsi.

»Od sedem do 77 let. K nam prihajajo tudi stari starši z vnuki, medtem ko so njihovi starši v službi. Spomnim se neke babice in njene vnukinje, ki sta skupaj igrali Mortal Kombat, igro, v kateri se dva lika borita med seboj. Za babičino generacijo je nastala prepozno, za vnukinjo pa prezgodaj, kljub temu pa sta igrali in uživali,« je pojasnil.

Otroci so presenečeni, ker starše in računalniške igre v svojem življenju povezujejo s prepovedmi, tukaj pa jih vidijo povsem drugače.

»Pogosto jih prevzame navdušenje, ker se lahko z istim medijem približajo izkušnji svojih staršev. Mnogi otroci, ki pridejo sem, namreč že poznajo konzolo gameboy ali igračo tamagoči, ki sicer pripadata generaciji njihovih staršev,« je zatrdil vodnik.

Mi pa smo ga morali vprašati, ali so vsi zaposleni v muzeju igralci iger.

»To sicer ni bil pogoj za sprejem v službo, ampak vsi smo strastni navdušenci nad videoigrami,« je pritrdil Marko.

Leta 2024 so se na muzejskem nebu pojavile tri nove zvezde: Hiša karikature Ota Reisingerja, Muzej pozabljenih zgodb in Muzej kravat na Opatički ulici. Vseh 16 zasebnih muzejev najdemo v središču mesta.

Muzej smeha FOTO: Darko Tomas/Cropix

Med na novo odprtimi, ki smo jih obiskali, je Muzej smeha – edini, kjer vas pri vhodu pozdravijo s prošnjo, da si nadenete prevleke za čevlje in pustite skrbi pred vrati.

»To je muzej, ki izbriše vse negativno in nas poskuša katapultirati v drug svet, v katerem se prebuja naš notranji otrok,« zagotavlja njegova ustanoviteljica Andrea Golubić.

Barvitost prostora, nenavadni eksponati in peščica detajlov vas v hipu potegnejo v vzporedni svet. Tu boste na vsakem koraku našli nekaj, kar vas bo nasmejalo.

Muzej smeha; na fotografiji Klara Carevski na žebljih. FOTO: Darko Tomas/Cropix

»Veliko je ročnega dela in edinstvenega oblikovanja. V muzeju so na primer delali ali oblikovali ljudje, ki so sodelovali z Netflixom, pri Gladiatorju in drugih svetovnih uspešnicah in blagovnih znamkah,« nam je povedal Filip Majić, vodja marketinga v muzeju, ki se v prostem času ukvarja tudi s stand-up komedijo.

Skozi celotno razstavo vas spremljajo liki iz stripa, ustvarjenega posebej za ta prostor.

»G. H., glavni lik stripa, je tipičen Hrvat, 'hejter', ki prezira svojo službo, skupine ljudi, cinik, sarkastičen lik, ki mu težko kaj privabi nasmeh na obraz,« je Andrea pojasnila idejo za nastanek stripa.

Ti liki so tu z razlogom – in sicer zato, da se obiskovalci lahko poistovetijo z njimi. Sprašujem se, ali sem tudi sama tipična hrvaška »hejterka«.

»Smeh ima terapevtski učinek, o tem smo prepričani,« je dejala Andrea in dodala, da v muzej redno prihajajo tudi uporabniki dnevne psihiatrične bolnišnice Vrapče. Ob prvem rojstnem dnevu muzeja so začeli zbirati sredstva za instrumente v bolnišnici za psihotične motnje. Temu je namenjen delež od vsake vstopnice.

Pred »slovesnim« spustom po toboganu v srce muzeja smo morali skozi tako imenovane vice. Kako smo se očistili, boste odkrili sami. Potem smo se odpravili na tobogan.

Končali smo v bazenu z žogicami, ki ga, je poudarila Andrea, čistijo vsak teden. »Zgodilo se je že, da sta dva moška med žogicami izgubila poročni prstan, obakrat pa je bil petek. Ne vem, ali je bilo to le naključje,« se je smejala, ko nas je vodila do zelo nenavadne postelje.

Ulegla sem se in si pod glavo potisnila blazino. Filip je pritisnil na rdeči gumb. Z ležišča so me nenadoma dvignili žeblji. Ni bilo popolnoma neboleče, a sem se kljub temu odločila še za en poskus. Po tej izkušnji se mi nič več ni zdelo preveč, niti to, da sem si nadela obleko raže in se preizkusila v sumu z Andrejo in Filipom.

Pred muzejem smeha je leto nečesa velikega: poleg stand-up predstav bodo uvedli večere odprtega mikrofona v hrvaščini in angleščini, dogodke, na katerih se bo lahko vsak preizkusil kot komik. Načrtujejo pa tudi nekaj povsem novega – otroški stand-up.

Glavni eksponat

V samem srcu Zagreba, na Radićevi ulici, pa je Muzej selfijev. Tu si hkrati obiskovalec in glavni eksponat. Poleg Zagreba obstajajo franšize še v Beogradu, Dubrovniku in Opatiji. Vsi muzeji imajo dva dela – zabavnega in drugega, izobraževalnega, osredotočenega na zgodovino mesta, v katerem delujejo.

»Največji uspešnici pri nas sta zlata kad in zapor, ki ju najdete v vseh naših muzejih, saj tako zahteva franšiza,« nam je zaupala Karla Gaši, vodja muzeja.

Majhen prostor ima tri sobe, vsaka je polna postaj za selfije: čarovniška metla in klobuk, glasbeni studio, bazen z žogicami ... In seveda – zlata kad, napolnjena s papirnatimi dolarji.

V samem središču Zagreba, v Radićevi ulici, je Muzej selfijev. »Naši največji uspešnici sta zlata kad in zapor,« pravi Karla Gaši, vodja muzeja.

Na stolu, skritem pred očmi, je več različnih kron – sama sem izbrala najrazkošnejšo, sedla v kad, prijazna uslužbenka pa me je zasula z raztrganimi bankovci. Občutek ugodja je kljub temu premagal mojo nečimrnost.

»Izobraževalni del se osredotoča na lokalne posebnosti: na tetko s tržnice Dolac, veliko lectovo srce, na postaje, povezane z Matijo Gubcem in čarovnico z Griča,« nam je razložila Karla.

Muzej vstopa v peto leto obstoja, medtem pa so se izkristalizirale tudi ciljne skupine.

»Med obiskovalci je največ turistov in šolarjev. Mislili smo, da bodo prevladovale mlajše generacije, vendar prihajajo sem ljudje, stari od osem do 88 let, večinoma poleti in v adventnem času,« je poudarila Karla.

Muzej selfijev FOTO: Darko Tomas/Cropix

Dodala je, da je odlično, da sodelujejo z veliko blagovnimi znamkami, ker se ljudje fotografirajo in objavljajo fotografije na družbenih omrežjih, kar je, kot pravi, nekonvencionalen način trženja. Pri njih občasno snemajo tudi televizijske reportaže, uvodnike, teambuildinge in posnetke za instagram.

Muzej selfijev se osredotoča predvsem na vizualno izkušnjo. Na drugi strani pa muzeji z izrazitim zagrebškim značajem, kot sta Muzej novega vala, odprt leta 2022, in Muzej 80-ih, ki je začel delovati leta 2017, ponujajo obiskovalcem pristen vpogled v lokalno kulturno sceno: fotografije skupin novega vala, koncertne plakate, rokopise pesmi, izvode revije Polet ...

Eden starejših in najbolj priljubljenih zasebnih muzejev v Zagrebu pa je Muzej mačka. Odprli so ga konec leta 2019 kot edini muzej na svetu, ki se ukvarja s temo »dan potem«, v njem pa boste lahko prebrali resnične zgodbe o pijančevanju in mačku, tako obiskovalcev kot ustanoviteljev. Lahko pa tudi spijete pivo.

Prostor na Vlaški 55, kamor so se preselili pred tremi leti, je precej velik.

»Najprej smo zbirali zgodbe znancev in prijateljev, čez čas pa so nam obiskovalci začeli pošiljati svoje. V muzeju imamo za to posebno knjigo, svoje zgodbe nam pošiljajo tudi po e-pošti,« so nam povedali.

Kakšno zabavno izkušnjo iz zgodb o pijančevanju lahko v Muzeju mačka dobite tudi sami. Na voljo so »pijana« očala za hojo po ravni črti in simulacija vožnje avtomobila. FOTO: Darko Tomas/Cropix

V muzeju smo opazili dolgo rdečo zofo.

»To je naša legendarna rdeča klop. Najprej je bila v našem muzeju, ko smo se odločili znebiti nekaterih stvari, pa smo jo objavili v skupini Sharing is caring (Deliti je lepo). Nekdo se je zanimal zanjo, pustili smo jo zunaj. Ampak ta nekdo zofe ni odpeljal, vzel jo je nekdo drug. Njeno potovanje po mestu je trajalo več mesecev, nato so nam poslali slike in jo na koncu vrnili,« je Rino povedal legendo, ki je zapisana celo na košarkarskem košu.

Kakšno zabavno izkušnjo iz zgodb o pijančevanju lahko v Muzeju mačka dobite tudi sami. Vsaj približno. Na voljo so namreč »pijana« očala za hojo v ravni črti, majava tla in celo simulacija vožnje avtomobila pod vplivom alkohola.

Pred kratkim so začeli prirejati tudi teambuildinge in izobraževalne oglede za šole, ki jih vodijo psihologi in na katerih mlade seznanjajo s tveganji zaradi uživanja alkohola.

Muzej mačka FOTO: Darko Tomas/Cropix

Strateška pridobitev

Drug kraj, kjer bodo vaša čutila popolnoma zaposlena, je Muzej čokolade. Obiskovalci ga tako zelo hvalijo, da ga je TripAdvisor lani uvrstil med 10 odstotkov najboljših potovalnih aktivnosti na svetu. Pravi svetovni prvak med franšiznimi muzeji, ko gre za globalno prepoznavnost, pa je Muzej iluzij. In vse se je začelo v Zagrebu.

Približala sem se njihovemu vrtinčastemu predoru. Videti je bil popolnoma neškodljiv: vse, kar je treba storiti, je, da prečkate kratek most z ene strani na drugo, medtem ko se okoli vas vrti platno. Malenkost, sem si mislila. Pa ni bilo tako. Hoja čez most se je izkazala za najmočnejšo iluzijo v celotnem muzeju. Vrtoglavo vrtenje platna tako zmede možgane, da vas premaga pravi, prvinski strah pred padcem. In rešitev? Pogledati navzdol in trmasto prepričevati samega sebe, da še vedno trdno stojite – z obema nogama na tleh.

Kar zadeva globalno razširjenost, je Muzej iluzij pravi svetovni prvak med franšiznimi muzeji – in vse se je začelo v Zagrebu (fotografija levo). FOTO: Darko Tomas/Cropix

Muzej vas na vsakem koraku opominja, kako varljivo je zaznavanje in kako dovzetna je resničnost za trike. Na poti vas čakajo tudi ljubki fotografski koti in iluzije, ki to postanejo le, če jih pogledate skozi objektiv.

Bolj so me zanimale vizualne instalacije, kot je tristrana rubikova kocka. Ko jih enkrat »ujamete« na en način, jih ne morete več videti drugače.

Od odprtja leta 2015 so muzej temeljito prenovili in ga obogatili z novimi eksponati (na primer z omenjenim vrtinčastim predorom), najnovejša novica pa je, da ga namerava strateško prevzeti ameriška investicijska hiša Brightwood Capital Advisors.

»Prodaja Muzeja iluzij ameriškemu investicijskemu skladu v muzeju v Zagrebu ne bo spremenila ničesar. Poslovanje in vsakodnevno delovanje bosta potekala enako kot prej, brez kakršnega koli vpliva na lokalna podjetja ali obiskovalce,« so zagotovili.