Zakaj vsi govorijo o Srednji Dalmaciji?

Plaže, ki osvajajo svetovne sezname, mesta pod Unescovo zaščito in poletje brez naglice – Srednja Dalmacija na prvi pogled deluje neresnično lepa. Turkizni zalivi, borovci nad morjem in kamnita mesta, ki so videti, kot da bi se dvigovala iz morja, ustvarjajo prizor, ki si ga bomo zapomnili za vse življenje. Toda pravo čarobnost občutimo šele, ko stopimo na njeno obalo in se potopimo v morje, ki se preliva v sto odtenkih modre. V zadnjih letih se ta regija sredi hrvaške obale vse bolj omenja kot ena najbolj zaželenih poletnih destinacij v Evropi. Na območju, ki je oddaljeno manj kot uro vožnje, se izmenjujejo plaže s svetovnih seznamov, starodavna mesta pod zaščito Unesca, pristne gostilne in brezskrbni večeri. Srednja Dalmacija ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.

Plaža Stiniva (otok Vis) FOTO: Shutterstock

Plaže, ki osvajajo svet

Obala Srednje Dalmacije je izjemno raznolika. Punta Rata v Brelih, ob vznožju Biokova, je znana po kristalno čistem morju in senci borovcev. Nugal pri Makarski, skrit pod strmimi pečinami, je priljubljen med pustolovci. Velika Duba v Živogošću ponuja občutek popolne tišine in neokrnjene narave.

Na otokih izstopajo Zlatni rat na Braču, ki spreminja obliko glede na veter in tokove, Dubovica na Hvaru z rustikalnim dalmatinskim šarmom in Stiniva na Visu, skrita za ozkim prehodom med skalami, ki je ena najbolj fotografiranih plaž v Sredozemlju. Vsaka od njih ima svoj značaj, vendar imajo vse nekaj skupnega, in sicer občutek, da ste našli popoln kraj.

Modra jama (otok Biševo) FOTO: Shutterstock

Lepota, ki se ne konča na plaži

Tukaj je zgodovina vedno na dosegu roke. V Splitu se sprehodite skozi Dioklecijanovo palačo, kot da je to povsem običajno, Trogir očara s svojimi tlakovanimi ulicami, Klis in ostanki Salone pa spominjajo na tisočletno preteklost. Otoki so blizu in vsak ima svojo zgodbo – Brač je živahen, Hvar je urejen, Šolta je mirna, Vis pa je preprosto drugačen.

Okusi, ki zaokrožijo doživetje

V gostilnah ob morju strežejo ribe z žara, pašticado, črno rižoto, jedi izpod peke, oljčno olje iz družinskih oljčnih nasadov in vina, ki spominjajo na sonce in burjo. Razkošje tukaj pomeni svežino, pristnost in življenje brez hitenja – trenutek, ko misliš, da ničesar več ne potrebuješ. Srednja Dalmacija torej ni le poletna destinacija, temveč je skupek narave, zgodovine, hrane in ritma, ki vrača mir. Kraj, kjer razkošje pomeni preprostost in kjer lahko vsaj za kratek čas občutite, kako je videti pravo poletje. Več informacij na @centraldalmatia in @dalmatiahr.

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Splitsko-Dalmatinske županije