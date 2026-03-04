Zanesljiv internet postaja standard počitnic

Hrvaška je letos na samem vrhu seznama priljubljenih poletnih destinacij. Vendar turisti poleg sonca, morja in naravnih lepot kot enega ključnih meril vse bolj navajajo kakovostno internetno povezavo. Ne glede na to, ali potujete z družino ali delate na daljavo, je hiter in stabilen internet postal del sodobnega potovanja.

To potrjujejo tudi spletna iskanja, med katerimi se vse pogosteje pojavljajo izrazi, kot so »najboljši SIM za dopust na Hrvaškem«, »neomejen internet za turiste« ali »Croatia tourist SIM«, kar jasno kaže na spremembo navad in pričakovanj gostov.

Pri A1 Hrvaška so zato razvili ponudbo, ki je namenjena posebej turistom, in sicer preproste in prilagodljive možnosti kartic SIM in eSIM, ki omogočajo neomejeno brskanje, brez pogodbenih obveznosti in dodatnih zapletov.

Med drugim ponujajo eSIM z 10-dnevnim neomejenim dostopom do interneta po ceni 7,90 evra ter možnost 1 + 1 za dve SIM-kartici po ceni 9,90 evra, kar je idealno za pare ali družine. Za krajša bivanja je na voljo tridnevni neomejeni dostop do interneta za 5,90 evra, za daljša pa lahko izberete kartico eSIM s 30-dnevnim neomejenim prometom za 29 evrov. Digitalne nomade zanima ponudba s 120 GB interneta za obdobje 90 dni, ki stane 20 evrov.

Neomejeno brskanje, brez pogodbenih obveznosti in dodatnih zapletov. FOTO: Getty Images

Izbrani paketi vključujejo tudi določeno število minut ali SMS-sporočil na številke znotraj Hrvaške, brez dodatnih stroškov, in ugodnejše cene za klice v tujino. Aktivacija je možna tudi na spletu, uporabniki pa lahko izbirajo med klasično kartico SIM in rešitvijo eSIM, ki omogoča takojšnjo uporabo, ne da bi šli v poslovalnico.

V času, ko se potovanja načrtujejo z uporabo digitalnih orodij, od navigacije in družbenih omrežij do UI-pomočnikov in spletnih priporočil, je dostop do zanesljivega in cenovno dostopnega interneta vse bolj ključen dejavnik v celotni počitniški izkušnji.

Naročnik oglasne vsebine je A1 Hrvaška