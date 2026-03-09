Zdravi in gosti lasje kot novi simbol luksuza

V sodobni družbi se pojem luksuza občutno spreminja, zlasti med mlajšimi generacijami. Medtem ko so bili nekoč vrhunski simbol statusa luksuzna oblačila, drage ure in ekskluzivne torbice, se danes poudarek vse bolj premika k zdravju, negovanemu videzu in uravnoteženemu življenjskemu slogu. V tem kontekstu postajajo kakovostni in gosti lasje imperativ za vse več ljudi, kar pojasnjuje tudi dr. Elena Arsova, trihologinja in lastnica Hair Clinic Beograd.

dr. Elena Arsova, trihologinja in lastnica Hair Clinic Beograd FOTO: Hair Clinic Beograd

– Kot zdravniki na področju trihologije moramo razvijati učinkovite strategije zdravljenja izpadanja las, ki povrnejo gostoto, kakovost in volumen las ter s tem tudi samozavest naših pacientov. V tem smislu je zdravljenje z mezonitmi eden najbolj priljubljenih in najučinkovitejših pristopov v moji kliniki Hair Clinic Beograd. Mezoniti, tanke kirurške niti iz biopolimerov, se vstavljajo v lasišče z namenom aktivacije signalnih poti, ki spodbujajo rast las. Prek teh signalnih poti mezoniti sprožijo in podaljšajo fazo rasti, kar vodi v nastanek novih las ter krepitev obstoječih. Postopek je minimalno invaziven in ne pušča vidnih sprememb na koži, zato se pacienti takoj vrnejo k vsakodnevnim dejavnostim. Prvi rezultati so opazni že po treh mesecih, izrazitejše izboljšanje v gostoti las pa po šestih.

Poleg mezoniti ima izjemen vpliv na zdravljenje rasti las tudi eksponenten razvoj regenerativne medicine. Terapije z matičnimi celicami, medijem iz matičnih celic, humanimi in avtolognimi eksosomi ter PRP delujejo kot regenerativni »bioeliksir« za poškodovane lasne mešičke.

To stoletje zaznamuje izrazit napredek v trihologiji, medicinski vedi, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem izpadanja las. Kirurške metode so večinoma zamenjale sodobne tehnike, osredotočene na naravno obnovo izgubljenih las. To sovpada z modernimi trendi, ki dajejo prednost naravnemu pred »plastičnim«, pomlajevanju pred »skalpelom« ter negovanemu pred »umetnim«.

Mezoniti, tanke kirurške niti iz biopolimerov, se vstavljajo v lasišče z namenom aktivacije signalnih poti, ki spodbujajo rast las. FOTO: Hair Clinic Beograd

Tako nova definicija luksuza postaja vse tesneje povezana z nego, zdravjem in avtentičnostjo, zdravi, gosti in kakovostni lasje pa se uveljavljajo kot novi simbol luksuza.

