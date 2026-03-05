Zdravje in dobro počutje, kot ju narekuje narava

V slovenskih naravnih zdraviliščih osrednjo vlogo igrajo naravni zdravilni dejavniki – termalne in mineralne vode, zdravilno blato, morska mikroklima, čist zrak ter mirna, gozdnata pokrajina. Strokovno vključeni v zdraviliške programe ti naravni viri obiskovalcem omogočajo tako okrevanje kot preventivo ter pripomorejo k boljšemu počutju.

Zdraviliški kraji v Sloveniji povezujejo tradicijo balneologije s sodobnimi programi dobrega počutja, zato si lahko oddih sestavite po svoji meri. FOTO: Ciril Jazbec, STO

Programi so namenjeni različnim potrebam, od razstrupljanja, sprostitve in preventive do okrevanja po poškodbah, rehabilitacije po boleznih, krepitve imunskega sistema in podpore pri staranju. Na voljo so specializirane vsebine za športnike, pare, seniorje, družine, posameznike pod stresom ali goste po medicinskih posegih. Vsak program je strokovno zasnovan, prilagojen posamezniku in podprt z močjo naravnih zdravilnih dejavnikov, kar obiskovalcem omogoča, da najdejo svoj ritem, intenzivnost in obliko, vedno v stiku z naravo in ob podpori usposobljenih strokovnjakov. Poleg zdraviliških programov so številna naravna zdravilišča svojo ponudbo nadgradila z bogatimi termalnimi doživetji in velneškimi storitvami. Notranji in zunanji bazeni ter vodni parki omogočajo uživanje v vseh letnih časih, zato so zdravilišča pogosto priljubljena izbira za družine. Med državno verificirana naravna zdravilišča, ki so tudi člani Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, spadajo Terme 3000 – Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci, Terme Ptuj, Terme Olimia, Terme Zreče, Terme Dobrna, Thermana Laško, Terme Čatež, Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Terme Portorož in Talaso Strunjan.

Druga termalna središča (Terme Lendava, Terme Vivat, Terme Banovci, Bioterme Mala Nedelja, Rogaška Slatina, Rimske Terme, Terme Paradiso Dobova, Terme Topolšica, Terme Snovik, Terme Cerkno) pa ponujajo drugačen ritem oddiha. V ospredju je uživanje v termalnih bazenih in velneških doživetjih, ki obiskovalcem prinašajo občutek dobrega počutja in razvajanja.

Zdravilišča in termalna središča se smiselno dopolnjujejo. Nekatera so primernejša za tiste, ki si želijo bolj usmerjene programe in strokovno podporo, druga vabijo z lahkotnejšim ritmom oddiha in sprostitvijo ob vodi. Prav ta pestrost omogoča, da si vsak obiskovalec izbere izkušnjo, ki ustreza njegovemu trenutnemu počutju in pričakovanjem.

Popoln družinski oddih v termah? To so nepozabne vragolije v vodi, mirni trenutki sprostitve za starše in ustvarjalne dejavnosti za otroke. FOTO: Ciril Jazbec, STO

Okusi, ki spodbujajo dobro počutje

Pomemben del zdraviliškega oddiha je tudi prehrana. V slovenskih zdraviliščih in termah strokovnjaki s področja prehrane pripravljajo uravnotežene, premišljene in okusne jedilnike, ki temeljijo na raznovrstnih svežih lokalnih sestavinah in sezonskih okusih.

Zdravje in dobro počutje v Sloveniji pogosto spremlja tudi gibanje v naravi. Okolica zdravilišč vabi na sprehode, lahkotne pohode in vodene aktivnosti na prostem. Jutranja joga, vaje ob vodi, gozdne kopeli in meditacije naravno dopolnjujejo velneško izkušnjo, ugodno podnebje in čist zrak pa dodatno prispevata k dobri regeneraciji.

Ko izberete zdravilišče, izberete tudi naravno okolje, kjer se boste lahko v miru posvetili sebi. Sproščene dni lahko podaljšate v družabne večere s koncerti in plesom na elegantnih prizoriščih, ki ohranjajo tradicijo zdraviliške kulture in prijetnega druženja.

Naročnik oglasne vsebine je Slovenska turistična organizacija