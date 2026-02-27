Baščaršija in družina Marković: balkanska hrana, slovenski model

Vrh slovenske kulinarike sestavlja živopisna paleta likov, ki so z izbiro kariere presenetili vse okrog sebe. Svetovno znana šefinja kuhinje iz Posočja je po izobrazbi diplomatka. »Čez hrib« od Ane Roš, v Kranjski Gori, kuha David Žefran. Prvo Michelinovo zvezdico je dobil tri mesece po odprtju restavracije Milka, naslednje leto pa še eno. Njegova izobrazba: analitski sociolog. Če bi se iz Kranjske Gore peljali proti Ljubljani, bi spodaj s ceste lahko videli izjemen hotel, edinega v Sloveniji, ki ima dve zvezdici po Michelinu in je last Svetozarja Raspopovića – nekdanjega carinika.

Zdaj je tu še eno tako ime: še ne tridesetletni Aljoša Marković. Ekonomist, ki je diplomiral na ugledni univerzi London School of Economics and Political Science in nadaljeval na Cambridgeu. Je čisto nove vrste zvezda na tem podiju. Po izboru slovenskega Forbesa med tridesetimi mladimi posamezniki, ki so na različnih področjih prepričljivo premaknili meje. Recimo: v šestih letih vodenja je povečal število zaposlenih v podjetju za petkrat, obseg prihodkov pa dvignil z milijona evrov na, bruto, skoraj osem. Iz čevapov gradi imperij, morda bo to nekoč prva večja slovenska mednarodna gostinska veriga.

Ampak vseeno mora to, kar imamo za vas, biti zgodba o družini.

In zdaj so idealen par že štirje: v družinski posel se je vključila tudi hči Maja, s svojim zelo koristnim poznavanjem družbenih omrežij.

Vse črno gostov

Ime Baščaršija zdaj v Sloveniji nosijo štiri restavracije, povezane z mariborsko družino Marković. Zadnja se je nizu pridružila ljubljanska, blizu Centra Rog, nekakšnega tukajšnjega Pompidouja. Leto prej se je odprla izpostava v Kopru na Carpacciovem trgu v starem mestnem jedru. Zgodovinsko jedro Baščaršije pa sta restavraciji v Mariboru, na Gosposvetski in Poštni ulici. Za zadnjo bi lahko rekli, da je po svoje nevralgično središče rastočega gostinskega imperija.

Kako je to videti? Kot ulica, ki je tudi sredi zime živa. Prav na sredini je namreč restavracija, kjer ni nič nenavadnega, če ljudje zunaj pred vrati čakajo na mizo. Pri vodniku Gault & Millau Slovenija so Baščaršiji pred časom podelili nagrado POP, namenjeno lokalom, kamor ljudje res množično prihajajo – in očitno so imeli prav. Bila je sobota popoldne in gostov je bilo vse črno, največ pa družin, da so se po prostorih kotalile žoge in z balkona padale lizike. Mize so bile založene s ploščami, lepinjami, ajvarji, pod katerimi so se kockasti prti komaj videli.

Tako smo z družino Marković miren kotiček sprva našli v majhni pisarni v prvem nadstropju, nekdaj je bil to apartma številka 5. Nomen est omen: za točno toliko ljudi je bilo prostora. Markovićevi so štirje: oče Saša, mama Zekira ter Aljoša in njegova sestra Maja. Jaz. Fotograf je pa že težko našel prostor, da je sedel.

Ko je iz Zenice šla ...

Mogoče bo nekoč kdo napisal celotno zgodbo te v Mariboru zelo znane družine. Morda bo to kar Zekira Marković, saj se je med korono lotila pisanja spominov. To je bil čas, ko se je vse ustavilo in so ljudje šokirani popadali iz življenja v bobnu pralnega stroja, ki jih je prej vrtel, da niso nikoli stali na mestu. Obris strukture te knjige pa se že nakazuje: domala vsako pomembno poglavje se začne z nečim nesporno slabim, spleza po dramskem loku in se potem dobro konča.

Zekira Marković se je v dveh desetletjih dokazala ne le kot odlična kuharica, ampak tudi kot povsem »organska« in spontana vodja marketinga. Baščaršija je prizorišče marsikaterega »afterja« po premierah, koncertih ...

Zekira Marković (51) pripoveduje, da bi bil verjetno lahko uvodni prizor knjige avtobus, s katerim se je, osemnajstletnica, iz rodne Zenice vozila proti Mariboru. Tam je bila zmenjena s fantom, Sašo, ki je bil v Švici, iskal je delo, pa sta se sklenila dobiti na pol poti, v nekdanjem hotelu Turist, zdaj je to Piramida. Na avtobusu je zaspala, pripoveduje, zbudilo jo je sonce. Sestopila je z majhnim kovčkom, kajti Saša se je še posebej potrudil, poklical, naj ne pakira veliko, ker imata samo pet, šest dni.

Čez nekaj dni je izvedela, da se ne bo vrnila. Tudi v Bosni je izbruhnila vojna. Leto 1992. Zares ni dober začetek.

»Zekira ni bežala pred vojno,« pravi Saša Marković (61). »Nobeden od naju ni nikoli mislil, da bi se lahko tudi v Bosni zgodilo to, kar se je na Hrvaškem. Mogoče so slutili starejši, od mladih nihče. Prve tri dni sva bila v hotelu skoraj sama: zasedene so bile tri sobe, na zajtrku ni bilo žive duše. Četrti ali peti dan je bila jedilnica zjutraj polna. Vsi so prišli iz Bosne,« se spominja.

Vrniti se nista mogla štiri leta, oba sta namreč iz Zenice, a nista verjela, da bi okolje v tistem času sprejelo zvezo muslimanke in bosanskega Srba. Razmišljala sta, da bi odšla v Kanado ali Južno Afriko, a sta se zaradi priljudnega značaja v resnici že takoj začela vraščati v Maribor in njegov utrip. Zekira pravi, da se je takoj asimilirala, kar navadno zveni, kot da »izgubiš« prejšnjega sebe, ampak pri Markovićevih je drugače: danes oba po karizmi delujeta, kot da sta stoodstotna Štajerca, Mariborčana, po humorju, odprtosti in družabnosti pa hkrati stoodstotna Bosanca. Številke se v tej družini pač drugače seštevajo.

Vsak Balkanec bi rad imel svoj lokal

Družina ima očitno gene za podjetništvo, kajti ko sta Markovićeva začela graditi novo eksistenco v Sloveniji, sta ves čas hotela po svoji poti. In tudi ta se je začela slabo: prva picerija je propadla. Odprla sta novo – ta je bila že uspešnica, do osemsto pic sta prodala na dan, pripovedujeta. Je pa res, da sta se nagarala: Zekira je razvažala pice skupaj z dojenčkom v otroškem sedežu zadaj. Aljoša Marković se torej zlahka kvalificira za najmanjšega dostavljavca v zgodovini Slovenije.

Bila sta tako uspešna, da so ju drugi začeli kopirati, oziroma kakor povesta: »Midva sva malo kopirala druge, drugi pa naju na veliko. Naslednji korak je bila Baščaršija, ker sva mislila, da naju bo v tem težje posnemati.« Najprej sta ustanovila lokal, v katerem so prodajali pite, pozneje dodala še enega, tega, ki je današnja srčika. Drzno je bilo to: ne le nova picerija, potem ko sta enkrat s tem že pogorela. Čevapčiče sta začela prodajati v prostoru, v katerem je nekdo prej propadel – s čevapčiči. »Ne bi temu rekli pogum?« se nasmeje Saša Marković.

Kako jima je sploh padlo na pamet, da gresta v gostinstvo? »Mislim, da vsak Balkanec globoko v sebi neguje željo, da bi imel svoj lokal. Vsaj kafič. Midva sva z Baščaršijo ustvarila prostor, ki sva ga v Mariboru pogrešala tudi sama,« meni Zekira Marković, soprog pa doda: »V picerije sem se zaljubil, ko sem kot študent, takrat še na Hrvaškem, v eni delal. Pa še nekaj je: moja družina je imela hišo v Visokem, to je kraj, ki ga zdaj poznate po piramidah. Dolga, lepa stavba, v kateri bi lahko bila picerija, sem si predstavljal. Potem pa je nanjo padla granata in jo porušila.«

Saša Marković je, zanimivo, po izobrazbi inženir, v bistvu pa za gostinstvo rojen. Še med pogovorom je ves čas uhajal h gostom.

Naj mlad leži doma na kavču?

Za nov slab začetek pomembnega poglavja, ki se potem dobro konča, se je treba prestaviti v leto 2020.

Korona je bila za gostince velika preizkušnja. To je videl tudi Aljoša Marković, ki je medtem končal II. gimnazijo v Mariboru, diplomiral iz menedžmenta na London School of Economics and Political Science, opravil magisterij iz financ na Cambridgeu in se preselil v Berlin, kjer je službo našel v zagonskem podjetju. Ko se je začela korona, so se tudi v Nemčiji odločili za delo od doma, torej je prišel v Maribor, da bi pomagal staršem.

»Ko se je vrnil, je Aljoša pokal od energije, bil je ves pod vplivom tujega poslovnega okolja. Kot starš čutiš nujo, da nekaj narediš: naj tak mlad človek leži doma na kavču? Najprej nama je pomagal z organizacijo dostave, da smo imeli vsaj minimalne dohodke, počasi pa je postalo jasno, da ga zanima vodenje v celoti. Bila sem razočarana, priznam. 'Na Cambridgeu si bil, zdaj boš pa prodajal čevape?' sem mu rekla. A Aljoša stvari naredi po svoje. Šokirani so bili tudi v Berlinu, kjer je dal odpoved.«

Danes Zekira in Saša Marković, ki se opredelita kot delna, zelo mlada upokojenca, ne bi mogla biti bolj zadovoljna, da se je to zgodilo. Preprosto – Aljošev sistem deluje.

Aljoša Marković je v približno petih letih Baščaršijo spremenil v sodobno podjetje s skoraj neverjetno rastjo prihodkov: z milijona evrov na skoraj osem.

V približno petih letih je obrtniško vodenje zamenjal s korporativnim, uvedel je enotno centralno kuhinjo, odprl dve novi lokaciji, poslovanje z milijona evrov povečal na okrog osem in tako spravil podjetje Etno restavracije v sam poslovni vrh slovenskega gostinstva – pred njim je denimo družina Jezeršek, največji ponudnik na področju cateringa, pa v Sloveniji znamenite Trojane, ki cvetijo s prodajo krofov in imajo tudi nastanitve. Etno hiša Baščaršija pa je v resnici edina med njimi, ki promet ustvarja samo s klasičnimi gostilnami.

Kaj pa je zanj najpomembnejši trenutek v teh letih, v tej zgodbi? »Mislim, da je bil to dan, ko smo odprli Baščaršijo v Kopru. Do takrat so bile vse samo ideje, na papirju in v glavi, področje, kjer je lahko vsak pameten. Koper in polna restavracija ljudi že prvi dan pa sta bila dejanska,« pravi.

Aljoša Marković je vzporedno z akademsko nekaj časa gradil tudi nogometno kariero. Verjetno se je tu naučil, da se je rezultata treba znati veseliti.

Sto tisoč evrov za recept

Biznis je očitno biznis, znanje je znanje, pa če prodajaš nafto ali balkansko hrano. Ampak tu je pomembno še nekaj drugega. Aljoša Marković je verjetno ta čas edini človek na svetu s tako uglednimi diplomami na steni, ki se podrobno ukvarja z vprašanjem, kako izboljšati lepinjo, kje dobiti dober kajmak in kakšen je čevap, ki bi mu dal deset točk od desetih. Izjemno natančno se je posvetil produktu.

Čeprav prodajo največ plošč, torej mešanega mesa, se strinjamo, da je srž vsega dober čevapčič. Vse druge jedi, ki jih strežejo, je s svojimi nespornimi kuharskimi sposobnostmi zaznamovala Zekira Marković, recept za čevape pa je prišel od drugod: »Ko sem prevzel restavracijo, je bila pri nas že uveljavljena zelo specifična receptura. Predvsem je pomemben tehnološki proces, zaradi katerega surovina dobi drugačno teksturo in okus. Povem drugače: če bi isto surovino dal nekomu, tudi profiju, ne bi prišel do enakega rezultata prav zaradi te tehnologije. Recept in znanje smo dobili pri družinskem prijatelju iz Bosne – podaril nam ga je. Drugače, ne boste verjeli, prihajajo ljudje iz Turčije in ponujajo sto, sto petdeset tisoč evrov za dobre recepte,« je Aljoša Marković lani pojasnil za Sobotno prilogo Dela.

Baščaršija ima v Sloveniji status restavracije z bosansko, morda celo bolj specifično sarajevsko hrano. A kaj so resnični avtohtoni recepti? »Največji vpliv na tem področju, govorim na splošno, pripisujemo turški kulinariki. Nekatere jedi so se s prodiranjem na druga območja spremenile bolj, druge manj. Baklava, na primer. Stvar okusa sicer, ampak jaz mislim, da so v izvorni različici boljše. Torej, če bi hotel na najboljšo baklavo, bi sam šel v Istanbul. Obstajajo pa jedi, pri katerih je bil turški žar izvor – čevapi, pleskavica ... –, a so se sčasoma tako spremenile, dobile nov značaj, da so boljše kot karkoli iz mletega mesa, kar lahko poješ v Turčiji,« meni.

Markovićevi se tudi vsi po vrsti otepajo izraza čevapdžinica: »To pa zato, ker vemo, kaj to v resnici je: neke vrste fast food, kamor greš po 'desetko' in kokakolo in vse poješ sam. Naše restavracije to niso: pri nas so glavne plošče in na mizi je polno krožničkov, hrana se deli. Nisi sam, ampak z družino, v skupini, s prijatelji ... Če že, potem je koncept Baščaršije bliže ašćinici, restavraciji, kjer je hrana domača, kot bi jo skuhala mama, in se dobro naješ za prijazno ceno,« pojasni Zekira Marković.

Kam so izginile gate

Ta čas smo že prišli do svoje mize v vrvežu gostilne spodaj in prinesli so ploščo. Iskreno: Markovićevi so se zakadili vanjo, uživali, dodeljevali ocene svojim lastnim čevapom, opisovali ajvar, priznavali, da z lepinjami še niso čisto tam. Pozabila sem omeniti: začetna rahla zategnjenost ob uradnem pogovoru za to revijo je popustila že pred več urami, pa tudi vsi drugi okrog nas so bili sproščeni, verjetno tudi zato, ker bi večina gostov za te restavracije rekla, da gojijo zares ljubezniv odnos do ljudi.

Restavracije so urejene v domačnem slogu, ki ga je družini pomagal izoblikovati slikar Dragan Gačnik. Vsa dekoracija ima neko svojo vlogo, v prvi vrsti rdeči kockasti prti: ti že od daleč vizualno signalizirajo domačo restavracijo in so si s tem pridobili pravico do obstanka, čeprav bi jih, če bi šlo samo za številke, mladi direktor raje ukinil.

Zekira Marković prikima, to je zanjo prav posebej občutljiva točka in vztraja, da se ljudi kot goste obravnava od trenutka, ko še niti vstopijo ne in zunaj v vrsti čakajo na mizo. »Potrepljaj ga, ponudi mu dunjo. Ne pokaži mu, da se mu težko izogibaš, če stopi v notranjost in čaka pri šanku,« poučuje natakarje, ki krožijo okrog številnih vogalov te nenavadno oblikovane restavracije.

Notranjost je, blago rečeno, razvejana in zapolnjena do zadnjega kotička. Mize so dodane povsod, kjer je mogoče: ob steni na poti do šanka, v dveh sobicah v pritličju, v kleti, na balkonu v prvem nadstropju, potem je tu še ena večja soba. »Hoteli smo svetlo okolje, ne težkega, temnega lesa, s katerim ljudje povezujejo etno restavracije. Niti nismo želeli, da se sprevrže v karikaturo same sebe, v pretirano poudarjanje lokalnih posebnosti, kot so napisi 'ciao' in dresi nogometašev v italijanski restavraciji, na primer. Naše lokacije nam je pomagal oblikovati družinski prijatelj, slikar Dragan Gačnik,« pove Aljoša Marković.

Nad osrednjim odprtim delom je celo vrv, na kateri se suši perilo, in sogovorniki potrdijo eno od urbanih legend, ki krožijo o tem lokalu. »Da, imeli smo nekaj velikih starinskih gat, pa so goste odbijale in smo raje pustili samo srajce in majice,« se nasmeji Zekira Marković.

Maja Marković je zadolžena za marketing, družbena omrežja ... Je najnovejša »moč« v Baščaršiji – vse kaže, da tudi dobesedno.

»Ko sva delala sama, sva z Zekiro mislila, da sva idealen par: ona je vrhunsko kuhala, skrbela za kakovost in tudi marketing. Jaz sem bil za finance in organizacijo. Potem je prišel še Aljoša in smo bili idealen par trije,« pravi Saša Marković.

Pred kratkim se jim je pri delu pridružila še Maja, hčerka. Ljubeznivo, na videz nežno dekle z nenavadno strastjo: boksom. Prevzela je marketing – in domači jo pohvalijo, da tako zanimive tiktok filmčke, kot jih dela ona, redko vidiš.

In če še enkrat lahko rečemo: pri tej družini se zdi, da se številke drugače seštevajo. Idealen par so v resnici štirje: mojstrica za recepte, ambiciozna in priljudna, inženir geotehnike, ki je ves čas uhajal od pogovora, da je lahko pomagal pri gostih spodaj v gostilni, mladi ekonomist, vzgojen v nekaterih najbolj zahtevnih finančnih in gospodarskih središčih, ter dekle, ki se razume na družbena omrežja.

Nenadoma so Markovićevi vstali od mize: »A gremo?«

Za trenutek sem pomislila, da sem kaj narobe rekla, potem pa sem opazila, da se je tudi malo stemnilo. Za mojim hrbtom so trije orjaki, tako visoki, da so skoraj zakrili svetlobo, potrpežljivo čakali na našo mizo. In se tudi vljudno zahvalili, ko so se posedli na še tople sedeže.