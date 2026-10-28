BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

Več kot 61.000 preverjanj polnoletnosti na prodajnih mestih, približno 30.000 razdeljenih izobraževalnih brošur in več kot 450 usposobljenih zaposlenih na 240 prodajnih mestih verige iNovine so dosedanji rezultati projekta, ki sta ga BAT in nacionalna veriga kioskov iNovine zagnala, da bi zmanjšala dostopnost tobačnih in nikotinskih izdelkov za mladoletne. Projekt je del nenehnih prizadevanj družbe BAT za preprečevanje dostopa mladoletnikov do njenih izdelkov. Razvija se v več povezanih korakih z jasnim ciljem dodatno prispevati k preprečevanju prodaje tobačnih in nikotinskih izdelkov mlajšim od 18 let.

Najnovejša faza projekta, namenjenega zaščiti mladoletnikov, ki se je začela oktobra letos, vključuje namestitev vizualnega gradiva za ozaveščanje s sporočilom »Te finte tukaj ne vžgejo« na prodajnih mestih verige iNovine po vsej Hrvaški. FOTO: BAT

Hitro skeniranje obraza s kamero

Prav Hrvaška je bila prva država, v kateri je skupina BAT uvedla inovativno tehnologijo za ugotavljanje polnoletnosti pri nakupu tobačnih in nikotinskih izdelkov, in sicer v začetku leta 2025 na vseh prodajnih mestih verige iNovine. Tehnologija temelji na preprostem in hitrem skeniranju obraza s kamero pametnega telefona ter na noben način ne prepoznava ljudi in ne ugotavlja njihove identitete, temveč na podlagi določenih parametrov obraza z uporabo inovativnih in preverjenih algoritmov ocenjuje, ali je oseba polnoletna ali mladoletna. Po uspešni uvedbi so tehnologijo začeli uporabljati tudi v drugih državah po svetu, v katerih posluje BAT. Ta inovativna tehnologija prodajnemu osebju ob izpolnjevanju vseh zakonskih obveznosti zagotavlja dodatno varovalo pri preprečevanju prodaje tobačnih in nikotinskih izdelkov mladoletnikom, hkrati pa je odprla dodatne možnosti za pogovor o tej pomembni temi.

Tehnologija temelji na preprostem in hitrem skeniranju obraza s kamero pametnega telefona, ki na podlagi preverjenih algoritmov oceni, ali je oseba polnoletna ali mladoletna. FOTO: BAT

Po uvedbi tehnologije na vseh 240 prodajnih mestih verige iNovine je konec leta 2025 sledilo sodelovanje z Društvom za socialno podporo (Društvo za socijalnu podršku), katerega strokovnjaki so pripravili izobraževalno brošuro za mladoletnike in njihove starše. V brošuri je pojasnjeno, zakaj tobačni in nikotinski izdelki niso namenjeni mladim, prav tako vsebuje praktične nasvete psihologov o tem, kako se upreti pritisku okolice. Poleg konkretnih nasvetov je brošura tudi dodatno komunikacijsko orodje, ki prodajnemu osebju verige iNovine omogoča konstruktiven pogovor z mladoletniki, ki poskušajo kupiti zanje prepovedane izdelke.

Najnovejša faza projekta, namenjenega zaščiti mladoletnikov, ki se je začela oktobra letos, vključuje namestitev vizualnega gradiva za ozaveščanje s sporočilom »Te finte tukaj ne vžgejo« na prodajnih mestih verige iNovine po vsej Hrvaški. Gradivo v kioskih je namenjeno nadaljnjemu izobraževanju mladoletnikov in njihovih družinskih članov ter ozaveščanju celotne javnosti o tem, da je nujno zmanjšati dostopnost tobačnih in nikotinskih izdelkov za mladoletne.

»V družbi BAT jasno in dosledno sporočamo, da naši izdelki niso za mladoletnike, in imamo ničelno toleranco do njihove prodaje mlajšim od 18 let,« je povedal Jurica Jurič, član uprave družbe BAT Adria in direktor maloprodaje na Hrvaškem.

»V družbi BAT jasno in dosledno sporočamo, da naši izdelki niso za mladoletnike, in imamo ničelno toleranco do njihove prodaje mlajšim od 18 let. Zato nenehno vlagamo v izobraževanje trgovcev, pa tudi v dodatna orodja, s katerimi podpiramo odgovorno maloprodajo in preprečevanje dostopa mladoletnikov do naših izdelkov. Po uvedbi inovativne tehnologije za preverjanje polnoletnosti in izobraževalnih brošur v kioskih verjamemo, da bo vizualno gradivo s sporočilom »Te finte tukaj ne vžgejo« naša prizadevanja naredilo še bolj vidno ter dodatno okrepilo prizadevanja vseh deležnikov za zaščito mladoletnikov,« je povedal Jurica Jurič, član uprave družbe BAT Adria in direktor maloprodaje na Hrvaškem.

Vložili več kot 700 milijonov evrov

BAT je edini hrvaški proizvajalec in izvoznik tobačnih in brezdimnih izdelkov ter eden največjih tujih zasebnih vlagateljev v državi. Od leta 2015 je družba na Hrvaškem vložila več kot 700 milijonov evrov, vključno s prevzemom družbe TDR. Vrednostna veriga družbe BAT na Hrvaškem zajema tovarno tobačnih in brezdimnih izdelkov v Kanfanarju, kmetijsko pridelavo tobaka v Slavoniji in Podravini prek družbe Hrvatski duhani, logistično vozlišče v Pitomači, distribucijski center na Reki, nacionalno mrežo kioskov iNovine ter korporativno pisarno v Zagrebu, iz katere upravljajo poslovanje na osmih trgih regionalne skupine BAT Adria – v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Albaniji, Severni Makedoniji ter Črni gori in na Kosovu.

Ključno vlogo v tej verigi ima tovarna v Kanfanarju, ena tehnološko najnaprednejših proizvodnih lokacij v skupini BAT. Z naložbenim ciklom, vrednim 80 milijonov evrov, je tovarna v Kanfanarju postala eden redkih evropskih obratov, v katerih proizvajajo tako tradicionalne tobačne izdelke kot brezdimne izdelke – ogrevane tobačne izdelke in ogrevane izdelke brez tobaka. Naložbe v posodobitev in trajnostnost proizvodnje so prinesle 40-odstotno povečanje obsega proizvodnje v primerjavi z letom 2021, število zaposlenih pa se je povečalo za 30 odstotkov. Danes več kot 40 odstotkov proizvodnje predstavljajo brezdimni izdelki, ki jih iz Hrvaške izvažajo na več kot 25 trgov po vsem svetu.

FOTO: BAT

Poslovne rezultate tovarne spremljajo tudi dosežki na področju trajnostnosti. Tovarna v Kanfanarju je v zadnjih letih prepoznana kot ena vodilnih v regiji na področju trajnostnega poslovanja. Med priznanji, ki jih je prejela, izstopata Hrvaški indeks trajnostnosti (HRIO) in Regional ESG Leader, podeljena za odličnost pri uveljavljanju okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov poslovanja. Družba Hrvatski duhani medtem pridelavo tobaka razvija kot eno najbolj trajnostnih kmetijskih dejavnosti na Hrvaškem, za svoj prispevek h gospodarstvu in poslovno uspešnost pa je letos prejela nagrado zlata kuna Županijske zbornice Virovitica pri Hrvaški gospodarski zbornici (HGK).