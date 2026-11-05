Baterijski sistem podjetjem prinaša še večje prihranke pri stroških energije in omogoča dodaten zaslužek

Številna gospodinjstva in podjetniki so v sončnih elektrarnah prepoznali možnost za zmanjšanje stroškov energije. Kaj pa, če bi energijo, ki jo proizvajamo na svojih strehah, lahko še bolje izkoristili in z njo celo zaslužili, tudi kadar ni sončno? Tu nastopijo baterijski sistemi.

Zakaj baterija?

Predstavljajmo si podjetje s sončno elektrarno. V sončnem dnevu lahko proizvede več energije, kot je podjetje potrebuje. Brez baterije se presežek odda v omrežje, podjetje pa bo pozneje električno energijo znova kupovalo iz istega omrežja. Z baterijo se ta račun spremeni. Presežek energije, proizvedene čez dan ali ob koncu tedna, se shrani v baterijo in porabi takrat, ko jo podjetje najbolj potrebuje. Baterija tako poveča donosnost in omogoči boljšo izrabo sončne elektrarne. Poleg tega omogoča zmanjšanje koničnih obremenitev, saj v obdobjih zelo velike porabe zagotovi del potrebne energije. S tem se zmanjša odjem energije iz omrežja in omogoči boljše upravljanje stroškov. Baterija ima lahko še dodatno vlogo: omogoča prodajo energije takrat, ko ima ta največjo vrednost.

Nedaleč od Koprivnice je ENNA Next vgradila baterijski sistem z močjo 9030 kW in zmogljivostjo shranjevanja 33.866 kWh, v Svetem Ivanu Zelini pa so zagnali baterijski sistem z inštalirano močjo 750 kW in zmogljivostjo shranjevanja 1566 kWh, povezan s platformo EMS za napredno upravljanje energije FOTO: Enna Next

Od analize do upravljanja

»Vrednost baterijskega sistema je odvisna od konkretnega poslovanja, profila porabe, proizvodnje sončne elektrarne, koničnih obremenitev, cen energije in načina upravljanja. Zato zgolj nakup baterije ni dovolj,« pojasnjuje Marijeta Majer, direktorica sektorja za energetske projekte v družbi ENNA Next.

Treba je analizirati porabo in poslovne potrebe, nato pa zasnovati sistem, v katerem bo baterija prinašala največjo mogočo vrednost. Takšen pristop uporablja energetska družba ENNA Next, ki posluje na hrvaškem in slovenskem trgu. S strokovno ekipo in izkušnjami dobavitelja električne energije in zemeljskega plina ENNA Next partnerjem ponuja celovito energetsko rešitev: analizo porabe in energetsko modeliranje, projektiranje in gradnjo sončne elektrarne in baterijskega sistema ter upravljanje, vzdrževanje in tržno optimizacijo. ENNA Next je za podjetnike že izvedla vrsto projektov sončnih elektrarn in baterijskih sistemov. Nedaleč od Koprivnice je vgradila baterijski sistem z močjo 9030 kW in zmogljivostjo shranjevanja 33.866 kWh, v Svetem Ivanu Zelini pa so zagnali baterijski sistem z inštalirano močjo 750 kW in zmogljivostjo shranjevanja 1566 kWh, povezan s platformo EMS za napredno upravljanje energije.

Možgani pametnega upravljanja

Marijeta Majer, direktorica sektorja za energetske projekte v družbi ENNA Next FOTO: Enna Next

Baterije so mišice sistema, EMS pa njegovi možgani. Sistem EMS družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in pripravlja napovedi, spremlja vremensko napoved ter se odziva na spremembe na trgu in signale za izvajanje storitev izravnave elektroenergetskega sistema. Sistem vsakih 15 minut izračuna optimalen režim polnjenja in praznjenja, kar pomeni, da sprejme 35.000 odločitev na leto.

»EMS deluje kot možgani sistema, saj povezuje proizvodnjo, porabo, baterijo in razmere na trgu. Prav takšno upravljanje energije lahko podjetjem prinese znatne prihranke in jim odpre možnosti za dodatne prihodke,« poudarja Marijeta Majer.

ENNA Next lahko pri tem poveže različne dele energetskega sistema: od oskrbe z električno energijo in plinom, sončnih elektrarn in baterijskih sistemov do upravljanja energije, ki vključuje tudi agregiranje prek platforme virtualne elektrarne. Virtualna elektrarna povezuje različne energetske vire ter omogoča njihovo skupno upravljanje in sodelovanje na energetskem trgu. Cilj je preprost: podjetju omogočiti boljše upravljanje energije, ki jo porablja, proizvaja in shranjuje. S pravim partnerjem energija postane vir, ki ga je mogoče dejavno upravljati in z njim ustvarjati dodatno vrednost.

Naročnik oglasne vsebine je Enna Next