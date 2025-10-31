  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Next

    Projekt Junctus bo omogočil, da ima vsaka prva javna ponudba delnic vlagatelje iz vseh osmih držav

    Zagon dobiva projekt združitve osmih borz v regiji, potem ko so se mu pridružili finančni ministri sodelujočih držav.
    Ivana Gažić: »Nekaterim se bo to zdelo dolgo, vendar si popolne operativne povezave borz ne predstavljam prej kot v petih letih. Vendarle gre za usklajevanje osmih pravnih sistemov.« FOTO: Darko Tomas/Cropix
    Galerija
    Ivana Gažić: »Nekaterim se bo to zdelo dolgo, vendar si popolne operativne povezave borz ne predstavljam prej kot v petih letih. Vendarle gre za usklajevanje osmih pravnih sistemov.« FOTO: Darko Tomas/Cropix
    Marina Klepo, Jutarnji list
    31. 10. 2025 | 07:00
    20:18
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Zagrebška borza (ZSE) je pred eno največjih prelomnic v svoji zgodovini in s tem tudi pred morebitnim vstopom v novo fazo razvoja. V začetku avgusta je državna finančna agencija Fina napovedala možnost prevzema ZSE, ki je trenutno v lasti približno 200 malih delničarjev. Hkrati dobiva zagon projekt združitve osmih borz v regiji, potem ko so se mu pridružili finančni ministri sodelujočih držav (Hrvaške, Slovenije, Poljske, Slovaške, Romunije, Bolgarije, Madžarske in Severne Makedonije).

    Pod vodstvom predsednice uprave Ivane Gažić je Zagrebška borza naredila že prve pomembne korake pri regionalnem sodelovanju, prevzela je Ljubljansko borzo in pridobila 30-odstotni delež Makedonske borze. Z Ivano Gažić, ki je na čelu ZSE 15 let, smo se pogovarjali o izzivih in dvomih, ki spremljajo te procese, pa tudi o pripombah, da bi lahko naredili več za razvoj borze že v preteklem obdobju. Leta 1997 je diplomirala iz financ na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, nato pa končala podiplomski študij executive MBA na poslovni šoli IEDC na Bledu (Slovenija) in pridobila tudi licenco investicijske svetovalke. Preden je leta 2010 prevzela vodenje Zagrebške borze, je delala v Plivi, Luri in bančnem sektorju, pri Société Générale – Splitska banka ter Hypo Alpe-Adria-Bank, kjer je bila odgovorna za finančne trge, korporativne finance in upravljanje premoženja.

    Glede na to, da je Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (Hanfa) državni finančni agenciji (Fini) dala soglasje za pridobitev kvalificiranega deleža v Zagrebški borzi in da se kmalu pričakujejo odgovori slovenskih in severnomakedonskih finančnih regulatorjev, se zdi verjetno, da bo ZSE zamenjala večinskega lastnika. Vas je ta preobrat dogodkov presenetil?

    Ko smo leta 2016 kotirali na Zagrebški borzi, smo se zavedali, da bi nas lahko kdo prevzel. Čeprav je s tem lahko povezano določeno tveganje, je v našem primeru omejeno, saj morajo regulatorji odobriti pridobitev kvalificiranega deleža v borzi kot ključnem delu finančne infrastrukture. Moram pa vas spomniti, da alternative takrat ni bilo. Pokazala se je priložnost za prevzem Ljubljanske borze, vendar za to nismo imeli dovolj kapitala, s pomočjo institucionalnih vlagateljev, med katerimi želim izpostaviti pokojninski sklad PBZ Croatia, EBRD, Intercapital in Erste banko, pa nam je ta velikanski korak leta 2015 uspel. Ne morem vam povedati, kako izjemna je bila takrat poteza prevzema Ljubljanske borze in kako malo ljudi je verjelo, da je sploh mogoča. Lahko vas le spomnim, da je imela Zagrebška borza takrat negativen rezultat in da so se za nakup potegovale tudi nekatere borze, večje in donosnejše od nas. Finina objava o nameri prevzema me je zato močno presenetila, saj zanjo nisem vedela, dokler ni bila javno objavljena.

    Obstaja veliko pomislekov glede možnosti, da bi borzo prevzela državna institucija, ni pa tako redek primer, da država igra pomembno vlogo pri njenem delovanju. Kje vidite tveganja in kje morebitne prednosti?

    Država ima pri delovanju borze vedno pomembno vlogo, čeprav je večina borz v Evropi res v zasebni lasti. Z zakonom o kapitalskem trgu ima država orodje za zagotavljanje stabilnosti borze kot bistvenega dela finančnega sistema, kljub temu pa so se le redke države, na primer Poljska, Madžarska in Slovaška, odločile za popolno ali delno državno lastništvo borze. Prednosti so lahko večja vpletenost države pri sprejemanju zakonov ali privatizaciji, ki so potrebni za razvoj borze, in uporaba sredstev EU za razvoj trga. Pogosto smo se namreč prijavili ali želeli prijaviti za sredstva EU, vendar kot zasebno podjetje nismo bili upravičeni do njih. Tveganja pa so pogosta, tako kot pri drugih državnih podjetjih. Na Hrvaškem, v Sloveniji in Severni Makedoniji so bile borze zasebne že od nastanka in so take tudi ostale.

    Proces prevzemanja se prekriva z drugim, prav tako pomembnim procesom, z integracijo regionalnih borz. Ali lahko poveste, kaj je bilo v zvezi s tem že dogovorjeno in kaj še sledi?

    Čeprav se borzni upravni odbori sestajajo na rednih mesečnih sestankih že od pomladi 2024, je proces še v zgodnji fazi. Za zdaj smo se odločili za ustanovitev skupnega podjetja v lasti vseh osmih borz in EBRD, junija pa smo na skupnem sestanku vseh borz članic z glasovanjem za njegov sedež izbrali Hrvaško. To bo projektno podjetje, ki bo prepoznavalo ovire za prosti pretok kapitala in jih odpravljalo z usklajevanjem vseh osmih trgov. Presodili smo, da potrebujemo posebno ekipo, ki se bo ukvarjala s tem procesom. Poudariti pa moram, da smo pri tem projektu s kodnim imenom Junctus vedno namenjali pozornost enakopravnosti vseh vpletenih borz, ne glede na njihovo velikost. Razmišljamo torej o skupnem potencialu, ne o trenutnem stanju borz. Zato smo se dogovorili, da direktor podjetja in predsednik nadzornega sveta ne bosta s Hrvaške. Vodstvo projektnega podjetja bo nadzornemu svetu, v katerem bodo predstavniki vseh borz, predlagalo rešitve, ki jih bomo sprejeli vsi hkrati in se tako usklajevali. Omenjeni projekt zato trenutno ni kapitalska ali lastniška povezava borz.

    Kaj pa za ZSE pomeni dejstvo, da je za sedež te nove skupne oz. regionalne borze izbran prav Zagreb, mislim glede pristojnosti, operativnosti in stroškov?

    Zelo sem ponosna, da je bila za sedež skupne borze izbrana Hrvaška, in to predvsem zaradi objektivnih meril, kot so gospodarske razmere, razpoložljivost delovne sile, prometne povezave in podobno. Vendar bo to podjetje, kot ga vidim jaz, partnerstvo enakopravnih. Ne morem reči, da so na to, da smo bili izbrani, vplivala kakšna posebna merila; šlo je za kombinacijo več dejavnikov, zagotovo pa je bila zelo pomembna naša aktivna vloga pri lastniški konsolidaciji regionalnih borz, pa tudi naša dolgoročna dejavnost v regiji s številnimi programi izobraževanja, pomoči in sodelovanja. Gre za nešteto srečanj, sestankov in projektov. Vse borze v projektu so naši dolgoročni partnerji, ki jih zelo dobro poznamo, hkrati pa nas družijo številna področja zanimanja.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Gospodarstvo  |  Next
    Next Business

    Borze: Sbitop prepričljivo prehitel svetovne in regionalne indekse

    Kombinacija dobičkonosnosti podjetij, vzdržnih izplačil dividend, močne izvozne usmerjenosti in ugodnih makroekonomskih razmer je Sbitop v letu 2025 uvrstila med najprivlačnejše tržne indekse v srednji in vzhodni Evropi.
    30. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Zagrebška borza

    Zagrebška borza: Energetika, orožje in tri sveže kotacije

    Podnebni prehod in obnovljivi viri so preusmerili zanimanje delničarjev v Zagrebu. Več kot tretjina poslov je sklenjena z delnicami družb v skupini enega holdinga.
    Karel Lipnik 30. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Next Business

    Emil Tedeschi: Zame je domoljub tisti, ki plačuje davke in ničesar ne počne pod mizo

    Še do nedavnega smo govorili o bitki za najboljše, za nadpovprečno nadarjene. Zdaj pa se borimo za vsakega delavca, pravi Emil Tedeschi, večinski delničar in predsednik uprave Atlantic Grupe.
    30. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    next business 2025borzeIvana GažićZagrebška borzaLjubljanska borza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Nikola Topić

    Mlademu srbskemu upu diagnosticirali raka

    Dvajsetletni Nikola Topić je bil diagnosticiran z rakom na modih. Začel je s kemoterapijo, zdravniki pa so glede izida pozitivni.
    31. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Kraja v Louvru

    Med osumljenci za rop nakita v Louvru tudi državljan Bosne in Hercegovine?

    Francoske oblasti še niso dale nobene uradne izjave glede podrobnosti ropa.
    31. 10. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Davki

    Hrvaška z nižjimi davki lovi slovenske plače

    Primerjava davčnih predpisov sosed pokaže, da ima Slovenija manj obdavčeno porabo. Hrvaška opazno manj obdavčuje plače, dobičke podjetij in kapitalske dobičke.
    Karel Lipnik 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Onaplus podkast

    Izgorelost in pot nazaj k sebi (Dr. Tina Bončina in Nina Ivanič)

    V tokratnem podkastu Onaplus smo se pogovarjali o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
    Manca Čampa Pavlin 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Copa Libertadores

    Čudež v São Paulu: Zgodovinski preobrat Palmeirasa za sanjski brazilski finale

    Palmeiras je po zaostanku 0:3 s prve tekme doma premagal Ligo de Quito s 4:0. Junak preobrata je bil Raphael Veiga z dvema goloma. V finalu jih čaka Flamengo.
    31. 10. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Davki

    Hrvaška z nižjimi davki lovi slovenske plače

    Primerjava davčnih predpisov sosed pokaže, da ima Slovenija manj obdavčeno porabo. Hrvaška opazno manj obdavčuje plače, dobičke podjetij in kapitalske dobičke.
    Karel Lipnik 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Onaplus podkast

    Izgorelost in pot nazaj k sebi (Dr. Tina Bončina in Nina Ivanič)

    V tokratnem podkastu Onaplus smo se pogovarjali o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
    Manca Čampa Pavlin 31. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Copa Libertadores

    Čudež v São Paulu: Zgodovinski preobrat Palmeirasa za sanjski brazilski finale

    Palmeiras je po zaostanku 0:3 s prve tekme doma premagal Ligo de Quito s 4:0. Junak preobrata je bil Raphael Veiga z dvema goloma. V finalu jih čaka Flamengo.
    31. 10. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo