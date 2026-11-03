Črnomelj – poslovno okolje za razvoj, investicije in povezovanje

Pomemben del podjetniškega okolja je Podjetniški inkubator Bela krajina, ki podjetnikom, start-upom in mladim podjetjem ponuja individualno svetovanje, mentoriranje in podporo pri razvoju poslovnih modelov, izdelkov in storitev, digitalni preobrazbi ter iskanju finančnih in evropskih priložnosti. Sodobni poslovni prostori, coworking, sejna soba in predavalnica omogočajo tudi izvedbo izobraževanj, poslovnih srečanj in mreženjskih dogodkov. Povezanost z mrežo EBN in pobudo Startup Village odpira dostop do evropskega znanja, partnerjev in priložnosti za internacionalizacijo.

Podjetniški inkubator Bela krajina podjetnikom ponuja podporo pri razvoju poslovnih modelov. FOTO: Jani Pavlin

Za podjetja, ki potrebujejo prostor za širitev dejavnosti ali nove investicije, je pomembna Poslovna cona TRIS Kanižarica, ena največjih in najbolj urejenih poslovnih con v Sloveniji. S 115 hektari površin je tudi tretja največja poslovna cona v Sloveniji. Podjetjem ponuja nepozidana stavbna zemljišča, urejeno komunalno infrastrukturo in strateško lego v bližini slovensko-hrvaške meje. V coni je razvita raznolika gospodarska struktura – od predelovalnih dejavnosti, logistike in gradbeništva do trgovine, gostinstva ter finančnih in poslovnih storitev. Pomembno podporo predstavljata tudi lokalno in regionalno podjetniško okolje ter kakovostno bivalno okolje z bogato ponudbo športnih in prostočasnih dejavnosti.

Zakaj ne bi naslednjega team buildinga organizirali malce drugače? FOTO: Jan Kocjan

Črnomelj je prav tako zanimiva izbira za poslovne skupine, ki želijo klasično konferenčno okolje zamenjati za bolj avtentično izkušnjo. Strateška srečanja, team buildingi in neformalna korporativna druženja se lahko povežejo z naravo, lokalno tradicijo in kulturno dediščino. Poslovni dogodek tako postane priložnost za druženje, aktivnosti in spoznavanje okolja.

Kolesarjenje po Krajinskem parku Lahinja FOTO: Jernej Auguštin

Osrednje prizorišče za takšne dogodke je prenovljeni Grad Črnomelj, ki zgodovinski ambient povezuje s sodobnimi vsebinami. Namenjen je poslovnim srečanjem, mreženju, predavanjem, delavnicam in slavnostnim dogodkom. Za manjša poslovna in družabna srečanja je na voljo tudi najstarejša klet v Beli krajini, ki s svojim zgodovinskim ambientom ponuja posebno kuliso za različne dogodke.

Prenovljeni Grad Črnomelj je primeren tudi za poslovna srečanja. FOTO: Tomaž Čurk

Ponudbo dopolnjujejo športno-rekreacijski programi na prostem in doživetja v krajinskih parkih, ki jih izvajajo specializirani lokalni ponudniki. Podjetja lahko izbirajo med vodenimi programi, tematskimi team buildingi, tradicionalnimi igrami in delavnicami ter kulinaričnimi doživetji z lokalnimi jedmi, vini in drugimi produkti. Programi so prilagodljivi različnim velikostim in potrebam skupin.

Še ena pomembna prednost okolja sta mir in zasebnost. Kakovostne nastanitve, tudi v okviru podeželskega turizma, omogočajo udobno bivanje zunaj mestnega vrveža in neposreden stik z naravnim okoljem. Črnomelj tako poslovnim gostom ponuja prostor za osredotočenost, povezovanje in kakovostno druženje – v okolju, kjer se poslovne priložnosti prepletajo z avtentično izkušnjo Bele krajine.

Naročnik oglasne vsebine je Občina Črnomelj