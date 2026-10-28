Dobra služba skrbi za zaposlene tudi zunaj delovnega časa

Zavarovalnica Triglav s kolektivnim življenjskim zavarovanjem podjetjem omogoča, da zaposlenim in njihovim bližnjim zagotovijo dodatno finančno oporo. Takšno zavarovanje je lahko premišljen del ugodnosti za zaposlene, s katerimi delodajalec pokaže, da razume tudi njihove osebne skrbi. Doma namreč vsak od nas prevzema obveznosti, o katerih se v službi praviloma ne pogovarjamo.

Družinski proračun potrebuje varnost

Kolektivno življenjsko zavarovanje krije primer smrti in nima varčevalnega dela. FOTO: Getty Images

Vsakodnevno življenje družine temelji tudi na prihodkih, iz katerih se plačujejo stanovanjsko posojilo ali najemnina, položnice, hrana, prevoz in drugi redni stroški. Če eden od teh prihodkov nenadoma izostane, se mora gospodinjstvo poleg osebne izgube hitro soočiti tudi z drugačnimi finančnimi razmerami.

Če so bližnji določeni za upravičence, jim izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote pomaga pokriti del obveznosti in vsakodnevnih stroškov ter lažje urediti finance v obdobju, ko se mora družina prilagoditi spremenjenim okoliščinam.

Kolektivno življenjsko zavarovanje krije primer smrti in nima varčevalnega dela. Podjetje mu lahko priključi dodatni zavarovanji za nezgodo in hude bolezni ter tako zaposlenim zagotovi finančno pomoč ob dogodkih, ki močno posežejo v njihov vsakdan.

Premišljena odločitev tudi za manjše ekipe

Kolektivno življenjsko zavarovanje je dostopno tudi manjšim ekipam, saj lahko podjetje vanj vključi že tri zaposlene. FOTO: Getty Images

Takšna oblika zaščite je dostopna tudi manjšim delodajalcem, saj lahko vključijo najmanj tri zaposlene, ob izpolnjevanju pogojev pa prav tako njihove partnerje in otroke. Prednost kolektivne sklenitve so nižji stroški in preprostejši sprejem. Do dogovorjene meje kritja, ki je odvisna od števila zavarovanih oseb, ugotavljanje zdravstvenega stanja ni potrebno.

Kolektivno življenjsko zavarovanje lahko podjetje uporabi tudi za zaščito svojega poslovanja. Upravičenec do izplačila je namreč lahko podjetje, ki tako lažje ublaži finančne posledice izgube pomembnega sodelavca. Ob sklenitvi je zato treba jasno določiti, komu je finančna zaščita namenjena.

Ugodnosti za zaposlene največ povedo takrat, ko se dotaknejo njihovega resničnega življenja. Kolektivno življenjsko zavarovanje je ena od možnosti, s katerimi lahko podjetje poskrbi za dodatno finančno varnost zaposlenih, njihovih bližnjih ali svojega poslovanja.

O možnostih, ki ustrezajo potrebam vašega podjetja in zaposlenih, se pogovorite s svetovalcem Zavarovalnice Triglav.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.