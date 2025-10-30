Zagrebška borza: Energetika, orožje in tri sveže kotacije

V nadaljevanju preberite:

Zagrebška borza je po obsegu sklenjenih poslov in rasti borznega indeksa letos sicer v senci Ljubljanske, toda 19-odstotna rast indeksa Crobex je nad rastjo večine indeksov večjih evropskih borz. Indeks evropskih delnic Stoxx 600, na primer, je v prvih devetih mesecih letos pridobil »le« desetino vrednosti. Veseli pa tudi vstop novih podjetij na borzo, ki sredstva zbirajo z javno ponudbo delnic.

