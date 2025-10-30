Energetska mešanica za stabilno energetsko prihodnost

Kot vodilni regijski izvajalec prehoda v samooskrben in nizkoogljičen elektroenergetski sistem na temelju jedrske energije in obnovljivih virov z verigo dodane vrednosti od proizvodnje do dobave zagotavlja zanesljivo, konkurenčno in k odjemalcem usmerjeno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami.

Pomembno področje delovanja družb Skupine GEN so vlaganja v vzdrževanje in razvoj novih proizvodnih zmogljivosti, s ciljem zmanjševanja energetske uvozne odvisnosti Slovenije in vizijo postati vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične električne energije po konkurenčni ceni, odličen v mednarodnem merilu.

Rekordno leto in stabilen začetek 2025

Sončna elektrarna Brežice FOTO: GEN

Skupina GEN je poslovno leto 2024 končala z odličnimi rezultati: z 2,2 milijarde evrov prihodkov, 186 milijoni evrov čistega dobička in 276.000 evri dodane vrednosti na zaposlenega, kar presega zastavljene cilje. K uspehu so prispevali stabilno obratovanje proizvodnih enot, ugodna hidrologija in učinkovito upravljanje portfelja.

V sicer zahtevnem letu 2024, ki so ga zaznamovali negotovost na energetskih trgih, zahtevni regulativni okviri ter podnebni in geopolitični izzivi, so v Skupini GEN sledili svojim ciljem ter ostali zanesljiv in odgovoren partner v energetski preobrazbi. Slovenskim odjemalcem so zanesljivo dobavljali izključno nizkoogljično električno energijo po sprejemljivih in predvidljivih cenah. Ugodni finančni kazalniki so zaznamovali tudi prvi del leta 2025.

Poslovna stavba GEN FOTO: GEN

Na uspešnost poslovanja slovenskih energetskih družb bo v prihodnje ključno vplivala učinkovita realizacija načrtovanih investicij, pri čemer je za Slovenijo najprimernejša kombinacija jedrske in obnovljivih virov energije, ki zagotavlja stabilno, cenovno konkurenčno in podnebno nevtralno prihodnost.

Prvi strateški steber: zanesljiva oskrba z električno energijo

Proizvodnja električne energije v proizvodnih objektih Skupine GEN poteka varno, zanesljivo in okolju prijazno. Oktobrski redni remont v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) bo z zamenjavo goriva s svežim omogočil nadaljnje 18-mesečno varno in stabilno obratovanje. V preteklem obratovalnem ciklu je NEK v omrežje oddala več kot 8,5 milijarde kWh nizkoogljične elektrike, kar potrjuje tehnično odličnost, zanesljivost in nepogrešljivo vlogo elektrarne pri energetski varnosti Slovenije in Hrvaške.

Drugi strateški steber: JEK2 odpira novo poglavje slovenske energetike

Najpomembnejši razvojni projekt Skupine GEN je gradnja nove jedrske elektrarne JEK2, ki je trenutno v začetni fazi umeščanja v prostor. Investicijska odločitev o izvedbi projekta je predvidena v letu 2028, začetek gradnje v letu 2032 in obratovanje okoli leta 2040.

Projekt JEK2 je eden največjih infrastrukturnih projektov v državi, zato se GEN pri načrtovanju odgovorno osredotoča na zagotavljanje najvišjih standardov jedrske varnosti in doseganje družbene sprejemljivosti s transparentno komunikacijo in vključevanjem javnosti. Za tako veliko investicijo pa je predvsem ključno zagotoviti stabilen in vzdržen finančni model ter zadostno število usposobljenih strokovnjakov, poudarjajo v skupini.

Ob tem so v Skupini GEN kot nosilcu razvoja slovenske jedrske energetike aktivni tudi na področju razvoja malih modularnih reaktorjev (SMR) energije.

Tretji strateški steber: sončne elektrarne, hidroenergija in baterije za prihodnost

HE Brežice FOTO: GEN

Na področju obnovljivih virov energije Skupina GEN letos izvaja obsežne naložbe za povečanje kapacitet proizvodnje nizkoogljične električne energije. V nove sončne elektrarne s skupno močjo okoli 50 MW bo vloženih približno 55 milijonov evrov. Med večjimi projekti sta sončni elektrarni ob HE Brežice z močjo 9,2 MW.

Z nakupom Gorenjskih elektrarn skupina krepi svoj portfelj in bo po integraciji razpolagala s skupno 302 MW moči za proizvodnjo električne energije iz vodne energije in skupno več kot 20 MW sončnih elektrarn. Največji projekt Skupine GEN na področju obnovljivih virov energije je izgradnja HE Mokrice, zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, ki je okoljsko sprejemljiv projekt in ima podporo lokalne skupnosti, a nastajajo zamude zaradi administrativnih postopkov. Hkrati se aktivno usmerjajo v nove projekte za povečanje proizvodnih zmogljivosti tako doma kot v tujini.

Pomemben del njihovih načrtov vključuje tudi vlaganja v vire prožnosti, saj bodo baterijski hranilniki omogočili izboljšanje prilagodljivosti in stabilnosti elektroenergetskega sistema. Predvidena vlaganja v baterijske sisteme s skupno močjo 32 MW bodo v letu 2025 znašala 22,5 milijona evrov.

Naročnik oglasne vsebine je GEN