Expo 2027: več kot 50.000 poslovnih pogovorov in nove priložnosti za regijo

Tema razstave Igra(e) za človeštvo: šport in glasba za vse bo povezala ljudi, ideje in izkušnje iz različnih delov sveta. Za gospodarstvo Srbije in regije bo zlasti pomemben poslovni program, ki bo v Beograd privabil podjetja, vlagatelje, državne delegacije, inovatorje in mednarodne organizacije.

Poslovni program, usmerjen h konkretnim rezultatom

Poslovni program bo potekal vseh 93 dni, udeležili pa se ga bodo podjetniki in poslovneži iz več kot 130 držav. Načrtujejo več kot 600 dogodkov, med katerimi bodo tematski poslovni forumi, srečanja vodilnih ljudi z vsega sveta, specializirane konference, programsko premišljeni obiski delegacij, predstavitve poslovnih priložnosti za države udeleženke in srečanja B2B.

Več kot 900 obiskov delegacij in več kot 50.000 poslovnih pogovorov priča o obsegu programa. Enoten koledar in digitalna platforma za poslovno povezovanje bosta gospodarstvenikom omogočila, da bodo že vnaprej izbrali dogodke, pomembne za njihov sektor, našli ustrezne sogovornike in prišli v Beograd z jasno določenim poslovnim ciljem.

Med osrednjimi poudarki Expa 2027 bodo tehnologija, umetna inteligenca, trajnostna trgovina in nova poslovna partnerstva FOTO: Expo

Osrednji dogodek bo svetovni vrh o poslovanju in tehnologiji, ki ga pripravljajo v sodelovanju z GITEX-om, eno najvplivnejših svetovnih tehnoloških in poslovnih platform. Vrh bo združil poslovne in tehnološke voditelje, ki bodo tu razpravljali o gospodarskih priložnostih, tehnološki preobrazbi, trgovini in naložbah v Srbiji, regiji in svetu.

Evropski vrh AI for good (Umetna inteligenca za dobro), ki ga pripravljajo v sodelovanju z Mednarodno telekomunikacijsko zvezo, bo namenjen odgovorni uporabi umetne inteligence v zdravstvu, izobraževanju, pri javnih storitvah in reševanju podnebnih izzivov. Svetovni vrh o trajnostni trgovini pa bo v sodelovanju s Svetovnim združenjem trgovinskih centrov povezal vlagatelje, izvoznike, upravitelje trgovinskih centrov in oblikovalce politik iz mreže, v katero je vključenih več kot 300 trgovinskih centrov iz več kot 100 držav.

Med ambasadorji Expa 2027 bosta tudi Jackie Chan in Usain Bolt FOTO: Expo

Tematske tedne razstave bo spremljalo šest poslovnih forumov, ki bodo inovacije povezali s specifičnimi poslovnimi področji, od umetne inteligence, financ, zagonskih podjetij in razvoja izdelkov do energetike, mobilnosti, dobavnih verig, izobraževanja in kreativnih industrij.

Priložnost za podjetja iz regije

Še posebno dobro izhodišče, da izkoristijo poslovne priložnosti, ki jih prinaša Expo 2027, imajo podjetja iz Slovenije, Hrvaške in celotnega Zahodnega Balkana. Zaradi geografske bližine, poznavanja trga in razvitih gospodarskih vezi s Srbijo bodo v Beogradu lahko predstavila svoje izdelke, storitve in zmogljivosti, poleg tega pa navezala stike z mednarodnimi udeleženci in se vključila v projekte, ki lahko prerastejo v dolgoročno sodelovanje.

Načrtovana je tudi vzpostavitev digitalne platforme za poslovno povezovanje, ki bo podjetjem omogočila predstavitev ponudbe, iskanje ustreznih sogovornikov in vnaprejšnje načrtovanje sestankov v skladu z njihovimi poslovnimi cilji. Za poslovneže iz regije to pomeni dostop do partnerjev iz Srbije in z drugih trgov, pa tudi možnost skupnega nastopa v tretjih državah, zlasti v sektorjih, v katerih se njihovo znanje, izkušnje, izdelki in storitve dopolnjujejo.

Poslovni program bo obsegal več kot 50.000 poslovnih pogovorov FOTO: Expo

Pomembno za takšno povezovanje bo področje tehnologije. Za maj 2027 je napovedan sejem GITEX AI Serbia, na katerem bodo sodelovali tehnološka podjetja, zagonska podjetja, raziskovalci in vlagatelji. Memorandum o sodelovanju s podjetjem Cisco se nanaša predvsem na sodelovanje pri razvoju digitalne infrastrukture sejma, sodelovanje Srbije s podjetjem Archer Aviation pa odpira možnost za predstavljanje rešitev na področju napredne zračne mobilnosti. Vsi ti projekti pričajo o tehnoloških in investicijskih potencialih Expa in ustvarjajo dodatne možnosti za podjetja iz regije, ki se ukvarjajo z informacijskimi tehnologijami, digitalnimi infrastrukturami, mobilnostjo in razvojem naprednih rešitev.

Mednarodni doseg razstave

Mednarodni značaj Expa potrjujejo že njegovi uradni ambasadorji: Jackie Chan, Usain Bolt, Lin Dan in Jelena Janković. Za prostovoljski program Expo Playmakers se je prijavilo več kot 17.000 ljudi, med katerimi so tudi kandidati iz Hrvaške, Slovenije in drugih držav v regiji. Skupaj z udeleženci, poslovnimi delegacijami in obiskovalci bodo vseh 93 dni v Srbiji del začasne mednarodne skupnosti.

Štirje milijoni pričakovanih obiskov pa hkrati za goste pomenijo štiri milijone priložnosti, da spoznajo Beograd in druge dele države: gore, zdravilišča, vinske regije, trdnjave, samostani, festivali, gastronomija in prizorišča sodobne ustvarjalnosti jih lahko prepričajo, da podaljšajo svoje bivanje v državi, ali pa jim dajo razlog, da se kmalu spet vrnejo.

Za obiskovalca, ki je prispel iz Azije, Amerike, Afrike ali iz bolj oddaljenih delov Evrope, lahko Beograd postane izhodiščna točka za potovanje proti Zagrebu, Ljubljani, Jadranu ali Alpam. Tako se tu odpira tudi priložnost za skupne turistične poti, regionalne pakete in močnejše mednarodno pozicioniranje tega dela Evrope.

Od 15. maja do 15. avgusta 2027 bo torej v Beogradu ves svet. Srbija bo gostiteljica, priložnost za nove posle, goste in dolgoročna partnerstva pa bo dobila celotna regija.

Expo 2027 bo v 93 dneh povezal več kot 140 mednarodnih udeležencev in gostil približno 8000 dogodkov FOTO: Expo

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