    Next

    Fresh Corner – že 10 let s strankami na poti, v načrtu tudi nadaljnje inovacije

    Družba INA in Skupina MOL z naložbami ter posodobitvijo bencinskih servisov na Hrvaškem inv Sloveniji ustvarjata prilagodljivo in inovativno maloprodajno mrežo, prilagojeno potrebam kupcev.
    Foto: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
    Galerija
    Foto: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
    Promo Delo
    4. 11. 2025 | 16:01
    5:17
    A+A-

    Tako INA kot Skupina MOL, kot energetski podjetji z dolgoletnimi izkušnjami in močno regionalno prisotnostjo, nenehno širita svoje poslovanje na hrvaškem in slovenskem trgu. Ta rast temelji na strateški kombinaciji inovativnih izdelkov, vrhunskih storitev in odziva na specifične potrebe potrošnikov na poti.

    S preznamčenjem, modernizacijo in naložbami v bencinske črpalke sta obe družbi v preteklem letu dodatno utrdili svoj položaj v Sloveniji ter ustvarili trdne temelje za prihodnji razvoj. Poudarek je na modernizaciji lokacij, ki strankam ponujajo več kot le klasično točenje goriva. Prenova notranjosti, digitalne rešitve in razširjena ponudba hrane s prepoznavnim konceptom Fresh Corner ustvarjajo nove standarde v maloprodajnem poslovanju.

    Fresh Corner, ki je že uveljavljen na Hrvaškem, Madžarskem in v drugih evropskih državah, se v Sloveniji močno širi, in sicer na vse več lokacijah. Na voljo so izdelki, ki so se izkazali za »junake prodajnega programa«, na primer okusni hot dogi, odlična kava, sendviči in inovativni pizza wrapi. Ta koncept bencinske črpalke spreminja v kraje za prijeten postanek in počitek, sodobna notranjost ter hitra storitev pa zagotavljata visoko raven zadovoljstva strank.

    Foto: INA
    Foto: INA

    Praznuje 10. rojstni dan in podira rekorde

    Letos koncept Fresh Corner praznuje 10. rojstni dan. Od prve skodelice kave leta 2015 je postal največja mreža »coffee to go« v regiji, koncept pa je uspešen tako na Hrvaškem in v Sloveniji kot v preostalih osmih državah, v katerih posluje.

    Fresh Corner, ki je na slovenski trg prišel leta 2016, je zdaj na voljo na skoraj 80 lokacijah od 133 servisov družb MOL in INA v Sloveniji. Do konca leta bo MOL posodobil še šest servisov in s tem dodatno razširil ponudbo Fresh Corner.

    Največ kave so v preteklem letu prodali na lokaciji Lukovica v Sloveniji, največ hot dogov pa v Dramljah. Na Hrvaškem Fresh Corner podira rekorde: samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo postreženih sedem milijonov skodelic kave, rekord po prodaji pa je maloprodajno mesto INA Vukova Gorica.

    Ugodnosti aplikacije zvestobe

    Ko govorimo o lokacijah družb INA in MOL, moramo omeniti tudi njuna programa zvestobe – INA Loyalty na Hrvaškem in MOL Move v Sloveniji, s katerima obe podjetji izboljšujeta izkušnjo svojih strank. Tako je eden ključnih elementov krepitve blagovne znamke Fresh Corner širjenje ugodnosti programov zvestobe prek meja. Uporabniki aplikacij INA Loyalty in MOL Move lahko ob nakupu zbirajo točke v skoraj vseh državah, kjer deluje Skupina MOL. Ta integracija povečuje vrednost programa za stranke, spodbuja njihovo zvestobo in jim omogoča prilagodljivost pri potovanju.

    INA, kot pomemben člen v varnosti oskrbe regije, vidi Slovenijo kot obetaven trg za rast celotnega programa goriv in maziv, prepoznavnih po kakovosti ter zanesljivosti.

    V tem okviru sodi modernizacija Rafinerije nafte Reka med strateške projekte družbe. Naložba v višini skoraj 700 milijonov evrov je pri samem koncu, ob zagonu novega obrata pa bo rafinerija povečala proizvodnjo dizelskega goriva in s tem zmanjšala regionalno odvisnost od uvoza te vrste goriva.

    Foto: INA
    Foto: INA
    Sibenik, 180724. Benzinska postaja INA Sibenik obala. Foto: Tom Dubravec/CROPIX  
    Sibenik, 180724. Benzinska postaja INA Sibenik obala. Foto: Tom Dubravec/CROPIX  

    Ista regija – ista vizija

    Povezava med Hrvaško in Slovenijo ter preostalim delom regije ni le poslovna, temveč tudi tradicionalna. Vsako zimo številni hrvaški turisti potujejo v Slovenijo na smučanje, poleti pa hrvaško obalo obiščejo slovenski gostje, željni sprostitve in morja. Prav na teh potovanjih, bodisi proti morju ali goram, družbi INA in MOL prepoznavata svojo odgovornost, in sicer zagotoviti vsem potnikom varen, udoben in sodoben kraj za počitek. Njuni bencinski servisi, skupaj s Fresh Cornerjem, postanejo nepogrešljive točke, ki ponujajo več kot le osvežitev – ponujajo vzdušje topline, znanega okusa in storitev na najvišji ravni, ne glede na to, na kateri strani meje ste.

    Zaradi desetletja uspešnega razvoja koncepta Fresh Corner lahko potniki uživajo v sveže pripravljenih jedeh, odlični kavi in vrhunski storitvi, ki briše meje ter povezuje regijo. Cilj je jasen: da se vsak gost počuti kot doma, ne glede na to, kam potuje. Z nadaljnjim vlaganjem v inovacije, širitvijo ponudbe in razvojem novih storitev bosta družbi INA in MOL še naprej ustvarjali prostore, kjer je počitek več kot le odmor.

    Naročnik oglasne vsebine je INA

    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

