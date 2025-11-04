Fresh Corner – že 10 let s strankami na poti, v načrtu tudi nadaljnje inovacije

Tako INA kot Skupina MOL, kot energetski podjetji z dolgoletnimi izkušnjami in močno regionalno prisotnostjo, nenehno širita svoje poslovanje na hrvaškem in slovenskem trgu. Ta rast temelji na strateški kombinaciji inovativnih izdelkov, vrhunskih storitev in odziva na specifične potrebe potrošnikov na poti.

S preznamčenjem, modernizacijo in naložbami v bencinske črpalke sta obe družbi v preteklem letu dodatno utrdili svoj položaj v Sloveniji ter ustvarili trdne temelje za prihodnji razvoj. Poudarek je na modernizaciji lokacij, ki strankam ponujajo več kot le klasično točenje goriva. Prenova notranjosti, digitalne rešitve in razširjena ponudba hrane s prepoznavnim konceptom Fresh Corner ustvarjajo nove standarde v maloprodajnem poslovanju.

Fresh Corner, ki je že uveljavljen na Hrvaškem, Madžarskem in v drugih evropskih državah, se v Sloveniji močno širi, in sicer na vse več lokacijah. Na voljo so izdelki, ki so se izkazali za »junake prodajnega programa«, na primer okusni hot dogi, odlična kava, sendviči in inovativni pizza wrapi. Ta koncept bencinske črpalke spreminja v kraje za prijeten postanek in počitek, sodobna notranjost ter hitra storitev pa zagotavljata visoko raven zadovoljstva strank.

Foto: INA

Praznuje 10. rojstni dan in podira rekorde

Letos koncept Fresh Corner praznuje 10. rojstni dan. Od prve skodelice kave leta 2015 je postal največja mreža »coffee to go« v regiji, koncept pa je uspešen tako na Hrvaškem in v Sloveniji kot v preostalih osmih državah, v katerih posluje.

Fresh Corner, ki je na slovenski trg prišel leta 2016, je zdaj na voljo na skoraj 80 lokacijah od 133 servisov družb MOL in INA v Sloveniji. Do konca leta bo MOL posodobil še šest servisov in s tem dodatno razširil ponudbo Fresh Corner.

Največ kave so v preteklem letu prodali na lokaciji Lukovica v Sloveniji, največ hot dogov pa v Dramljah. Na Hrvaškem Fresh Corner podira rekorde: samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo postreženih sedem milijonov skodelic kave, rekord po prodaji pa je maloprodajno mesto INA Vukova Gorica.

Ugodnosti aplikacije zvestobe

Ko govorimo o lokacijah družb INA in MOL, moramo omeniti tudi njuna programa zvestobe – INA Loyalty na Hrvaškem in MOL Move v Sloveniji, s katerima obe podjetji izboljšujeta izkušnjo svojih strank. Tako je eden ključnih elementov krepitve blagovne znamke Fresh Corner širjenje ugodnosti programov zvestobe prek meja. Uporabniki aplikacij INA Loyalty in MOL Move lahko ob nakupu zbirajo točke v skoraj vseh državah, kjer deluje Skupina MOL. Ta integracija povečuje vrednost programa za stranke, spodbuja njihovo zvestobo in jim omogoča prilagodljivost pri potovanju.

INA, kot pomemben člen v varnosti oskrbe regije, vidi Slovenijo kot obetaven trg za rast celotnega programa goriv in maziv, prepoznavnih po kakovosti ter zanesljivosti.

V tem okviru sodi modernizacija Rafinerije nafte Reka med strateške projekte družbe. Naložba v višini skoraj 700 milijonov evrov je pri samem koncu, ob zagonu novega obrata pa bo rafinerija povečala proizvodnjo dizelskega goriva in s tem zmanjšala regionalno odvisnost od uvoza te vrste goriva.

Foto: INA

Sibenik, 180724. Benzinska postaja INA Sibenik obala. Foto: Tom Dubravec/CROPIX

Ista regija – ista vizija

Povezava med Hrvaško in Slovenijo ter preostalim delom regije ni le poslovna, temveč tudi tradicionalna. Vsako zimo številni hrvaški turisti potujejo v Slovenijo na smučanje, poleti pa hrvaško obalo obiščejo slovenski gostje, željni sprostitve in morja. Prav na teh potovanjih, bodisi proti morju ali goram, družbi INA in MOL prepoznavata svojo odgovornost, in sicer zagotoviti vsem potnikom varen, udoben in sodoben kraj za počitek. Njuni bencinski servisi, skupaj s Fresh Cornerjem, postanejo nepogrešljive točke, ki ponujajo več kot le osvežitev – ponujajo vzdušje topline, znanega okusa in storitev na najvišji ravni, ne glede na to, na kateri strani meje ste.

Zaradi desetletja uspešnega razvoja koncepta Fresh Corner lahko potniki uživajo v sveže pripravljenih jedeh, odlični kavi in vrhunski storitvi, ki briše meje ter povezuje regijo. Cilj je jasen: da se vsak gost počuti kot doma, ne glede na to, kam potuje. Z nadaljnjim vlaganjem v inovacije, širitvijo ponudbe in razvojem novih storitev bosta družbi INA in MOL še naprej ustvarjali prostore, kjer je počitek več kot le odmor.

Naročnik oglasne vsebine je INA