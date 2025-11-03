Hitrejša pot do zdravja: prednosti zdravstvenih zavarovanj

Ko se soočimo z zdravstveno težavo, si vsi želimo, da bi čim hitreje prišli do zdravnika. A realnost je pogosto drugačna. Zdravstvene storitve so vse težje dostopne, pot do specialista pa predolga, tako da se številni posamezniki znajdejo v dolgih čakalnih vrstah. Prav zato se vse več ljudi odloča, da za svoje zdravje poskrbijo tudi z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, ki dopolnjuje javni sistem in omogoča hitrejšo pot do zdravnika.

FOTO: Getty Images

Do diagnoze brez dolgega čakanja

Ko nas preseneti zdravstvena težava, je najbolj pomembno hitro ukrepanje. A z napotnico bi na specialistični pregled čakali najmanj tri mesece, z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem Zavarovalnice Triglav pa je dostopen v nekaj dneh. Vse, kar je treba narediti, je klic na Zdravstveno točko in že naslednji dan bomo prejeli termin za pregled. Zdravljenje se začne takoj, brez stresa in čakanja. Takšni primeri niso redkost, saj prav dodatna zdravstvena zavarovanja omogočajo, da je pot od pojava težave do diagnoze in rehabilitacije krajša ter predvsem manj stresna.

Zavarovalnica Triglav sodeluje s številnimi priznanimi zdravstvenimi izvajalci, kar zagotavlja strokovno in kakovostno obravnavo. Ključni prednosti pa sta organizacija celotnega procesa – od prvega pregleda, diagnostike, posega do rehabilitacije – in minimalno čakanje. Stranke najbolj cenijo hitro obravnavo, možnost izbire termina in izvajalca ter strokovnost osebja. Asistenčna storitev v okviru Zdravstvene točke, ki jo nudi naše zdravstveno osebje, je vedno ocenjena

z najvišjimi možnimi ocenami.

FOTO: Getty Images

Zdravstvena varnost tudi v delovnih okoljih

Poleg posameznikov se za kolektivna dodatna zdravstvena zavarovanja odloča vse več podjetij. Takšna odločitev prinaša koristi za vse; zaposlenim omogoča hitrejši dostop do zdravstvenih storitev in manj skrbi ob bolezni ali poškodbi, delodajalcem pa manj stroškov in krajše odsotnosti z dela. Skrb za zdravje zaposlenih tako postaja naložba v njihovo dobro počutje, zadovoljstvo in uspešnost podjetja.

Več o dodatnih zdravstvenih zavarovanjih in rešitvah Skupine Triglav najdete na njeni spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine je Triglav