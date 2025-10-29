  • Delo mediji d.o.o.
    Next

    Hrvaška in Slovenija: en trg, skupna vizija

    Next Slovenija - Hrvaška je vodnik skozi procese, ki spreminjajo način dela, vlaganja in razmišljanja ljudi v regiji.
    Glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić
    Glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić FOTO: Črt Piksi
    Goran Ogurlić,glavni urednik Jutarnjega lista
    29. 10. 2025 | 07:00
    Tretja številka skupne revije Next Slovenija - Hrvaška potrjuje, da gre za edinstven medijski projekt v regiji, ki daje veter v jadra povezavi dveh držav, prav zaradi njune majhnosti idealnih za sodelovanje.

    Priča smo planetarni geopolitični nevihti, za katero ne vemo, kako se bo končala. Morda so politične, gospodarske in vojaške konfrontacije res pot do novega, drugačnega globalnega reda; morda bipolarnega, morda multipolarnega ... V prihodnjih desetletjih se morda ne bomo mogli zanašati na smernice kakršnegakoli mednarodnega reda, znajti se bo treba v kaosu mednarodnih odnosov. Tudi po takem scenariju pa bo najbolj modro, kar lahko storita sosednji državi z razmeroma majhnima in zato nujno odprtima gospodarstvoma, da se povežeta.

    Slovenija in Hrvaška nista le majhni in podobni, ampak tudi precej močni, pametni, izkušeni ... za spodbujanje skupnih projektov, ki dovršeno preraščajo ozemlje obeh držav. Naslovno zgodbo revije Next smo posvetili enemu takih projektov: povezavi osmih regionalnih borz – v Sloveniji, na Poljskem, Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji, na Madžarskem in v Severni Makedoniji –, ki bo našim kapitalskim trgom zagotovo dala novo razsežnost, saj udeleženci ne bodo več omejeni na ponudbo in povpraševanje med Budinci in Prevlako, najsevernejšo točko v Sloveniji in najjužnejšo na Hrvaškem.

    O pomembnosti povezovanja regionalnih trgov vrednostnih papirjev smo se pogovarjali z Ivano Gažić, predsednico uprave Zagrebške borze, in Emilom Tedeschijem, predsednikom uprave Atlantic Grupe, enim najvidnejših podjetnikov v regiji. Človeka, ki sta na različne načine veliko prispevala k regionalni povezanosti, sta nam pojasnila, kako in zakaj je pomembno za regijo, da ima delujoče, likvidne in močne kapitalske trge, ki podpirajo rast podjetij in krepijo regionalno gospodarstvo.

    Pred dvema letoma smo začeli izdajati Next, ker smo potrebovali medijsko platformo, ki bi na nov način povezala hrvaško in slovensko gospodarstvo – ne le s številkami in bilancami, ampak tudi z idejami, ambicijami in vizijami vodilnih podjetnikov in menedžerjev na obeh straneh meje. Že takrat se je slutilo, da se bosta hrvaški in slovenski trg naravno združila, da se bosta poslovna svetova obeh držav prepletla in z leti postala tako rekoč enoten trg. O tem se je nekoč govorilo previdno, zdaj pa to lahko opazimo na vseh področjih, od trgovine in energetike do financ in turizma. Delo in Jutarnji list menita, da sta povezovanje in integracija veliko bolj smiselna od vsakodnevnih sporov in delitev, ne glede na to, da je slednje pogosto žal veliko lažje. Ampak pustimo to ob strani: naši domovini, na kateri smo ponosni, kažeta izjemno visoko stopnjo odpornosti, inovativnosti in sposobnosti rasti iz tranzicijske zgodbe v stabilen, a živahen trg v številnih sektorjih, s podjetji, ki razmišljajo regionalno in delujejo globalno!

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Enaka miselnost je vodila tudi organizatorje nedavne konference Kapitalski trgi 2025: Financiranje trajnosti – z razvitimi kapitalskimi trgi do močnega regionalnega gospodarstva, skupnega foruma Dela in Jutarnjega lista, ki je združil vodilne finančne strokovnjake, vlagatelje in predstavnike vlad obeh držav.

    Sporočilo srečanja je bilo jasno – s povezovanjem borz in ustvarjanjem regionalnih integracij je mogoče zgraditi kapitalski trg, ki z Evropo ne bo tekmoval, ampak se ji bo pridružil kot enakopraven partner.

    Tretja večja tema nas vodi na sever Jadrana, v tekmo med pristaniškima sistemoma Reke in Kopra. Luka Reka z novim terminalom Rijeka Gateway in Luka Koper z naložbami v širitev zmogljivosti postajata ključni vozlišči evropske logistike. To so naložbe, ki spreminjajo zemljevid celine – skrajšujejo pot blaga iz Azije v srednjo Evropo in odpirajo novo fazo gospodarskega razvoja celotne regije.

    V branje vam ponujamo tudi ekskluzivni intervju z Davidom Kovačičem, izvršnim direktorjem Spara za Slovenijo in Hrvaško, ki je spregovoril o ustvarjanju skupne poslovne kulture, izzivih drobnoprodajnega sektorja in načrtih za nadaljnjo rast na obeh trgih. Njegov pogled na sinergijo in upravljanje obeh podjetij simbolično odraža tisto, kar poskušamo s to revijo pokazati – kako povezana, podobna in prepletena sta hrvaško in slovensko gospodarstvo.

    Seveda vam tudi letos, tako kot v prejšnjih letih, predstavljamo podjetja in vodilne, ki oblikujejo novo gospodarsko krajino – od energetike, živilske industrije in turizma do digitalnega prehoda in umetne inteligence. Ne želimo pa zgolj predstavljati uspehe, ampak odpreti tudi razpravo o trendih, ki bodo zaznamovali prihodnje desetletje: o trajnosti, učinkovitosti in regionalnem sodelovanju kot ključu do odpornosti.

    Next Slovenija - Hrvaška je vodnik skozi procese, ki spreminjajo način dela, vlaganja in razmišljanja ljudi v regiji.

    Ideja o skupni reviji se je rodila iz sodelovanja dveh najuglednejših medijskih hiš – Hanza Medie in Dela – in prerasla v projekt, ki presega meje in povezuje poslovne skupnosti. Hrvaška in Slovenija si delita veliko več kot le skupno mejo. Delita si gospodarsko dinamiko, naložbene ambicije in vizijo sodobne, trajnostne rasti. To vzdušje se jasno čuti tudi na straneh revije Next Slovenija - Hrvaška 2025 – projekta, ki vseskozi potrjuje, da skupaj zmoremo več, hitreje in bolje.

    Zahvaljujem se vsem partnerjem, avtorjem in bralcem, ki prepoznavajo pomen tega sodelovanja, in vas vabim, da uživate v temah, ki navdihujejo, motivirajo in kažejo, kakšno je novo poglavje skupnega gospodarskega uspeha.

    next business 2025Goran Ogurličuvodnikposlovna revija

