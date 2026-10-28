Hrvaška in Slovenija. Večje ambicije in boljše življenje

Zagreb ali Ljubljana: kje je bolje in ceneje živeti? Vprašanje, s katerim odpiramo četrto izdajo skupne revije Dela in Jutarnjega lista, je verjetno najbolj neposreden način preverjanja, kaj gospodarski razvoj prinaša prebivalcem naših dveh držav. Koliko zaslužimo, koliko porabimo za hrano in stanovanje, koliko nam ostane ob koncu meseca in kaj si lahko za ta denar privoščimo? V odgovorih na ta vprašanja se prepletajo poslovne odločitve, davčna politika in vsakdanje življenje.

Ko smo pred tremi leti zasnovali Next Business Slovenija – Hrvaška, smo želeli pokazati, koliko zanimivih poslovnih zgodb nastaja v naši neposredni soseščini in koliko možnosti je za sodelovanje. Četrta izdaja nam omogoča spremljati, kako se te zgodbe razvijajo: kdo je uresničil svoje načrte, kdo je našel novega partnerja, kje se odpirajo nove priložnosti in katere ovire nas še vedno upočasnjujejo.

Podjetniki, menedžerji in vlagatelji z obeh strani meje vse natančneje prepoznavajo, kaj jim lahko ponudi sosednji trg. Poleg kupcev in prodajnih poti iščejo strokovnjake, tehnologijo, proizvodne zmogljivosti in znanje, ki bodo njihovim podjetjem omogočili naslednji korak. Prav v tem se kaže, kako vsebinsko bogato in dolgoročno je lahko naše gospodarsko povezovanje.

V svetu, v katerem geopolitični spopadi in trgovinske napetosti v poslovanje vnašajo vse več negotovosti, zanesljiva partnerstva pridobivajo dodatno vrednost. Za majhni, odprti gospodarstvi, kot sta hrvaško in slovensko, tesnejše povezovanje pomeni tudi večjo sposobnost spoprijemanja z zunanjimi pretresi. Posebno pomembno je povezovanje kapitalskih trgov: podjetjem lahko omogoči dostop do širšega kroga vlagateljev, prihranke pa usmeri v nove izdelke, tehnologije in delovna mesta. Skupne naložbe, izmenjava znanja in lažji dostop do kapitala nam dajejo več možnosti, da tudi v negotovih razmerah sami odločamo o svojem razvoju.

V reviji predstavljamo zgodbe, v katerih se podjetniška ambicija, industrijske izkušnje in znanje iz obeh držav povezujejo v nove poslovne priložnosti. Slovenski proizvajalec sladoleda Incom je s prevzemom Istragrafike iz Kanfanarja razvoj svojih izdelkov povezal z znanjem in izkušnjami hrvaškega proizvajalca embalaže. Družinsko podjetje Labena s sodelovanjem s hrvaškimi znanstveniki in razvojem analiz okoljske DNK kaže, kako lahko iz specializiranega znanja zrastejo posli z mednarodnim dosegom.

Skupni so jim ljudje, njihovo znanje in sposobnost videti razvojni potencial tam, kjer ga drugi morda še ne. Takšne zgodbe nam dajejo razlog za optimizem: v obeh državah imamo podjetnike in strokovnjake, ki znajo prepoznati prihodnje potrebe in zanje ponuditi rešitve.

O ambicijah in rasti se pogovarjamo tudi z Darkom Horvatom iz družbe Bosqar Invest. Razvoj skupine na področjih tehnologije, kadrovskih storitev in živilske industrije odpira pomembno vprašanje za celotno regijo: kako po prevzemu nadaljevati razvoj podjetij, povečevati njihovo produktivnost in osvajati nove trge? Uspeh povezovanja se najbolje pokaže v naslednjih letih, v naložbah, novih izdelkih in kakovosti delovnih mest.

Ta številka revije odpira tudi vprašanja, pri katerih iskanje odgovorov zahteva več vztrajnosti. Pogovora z Veljkom Nižetićem iz Strabaga in Kristjanom Mugerlijem iz Kolektorja razkrivata, kako pomembni so za velike infrastrukturne projekte priprava, organizacija in strokovni kadri. Vrednost naložbe se potrdi šele, ko cesta, železniška proga ali drug objekt začnejo služiti prebivalcem in gospodarstvu. Sposobnost izvedbe zato postaja enako pomembna kot sposobnost zagotavljanja denarja.

Podobna merila veljajo tudi v drugih sektorjih, ki jih obravnavamo. Smiselnost naložb skladov v zdravstvo se potrjuje s kakovostnejšimi in dostopnejšimi storitvami ter boljšimi delovnimi razmerami zdravstvenih ekip. Razvoj termalnega turizma odpira možnosti za ponudbo, ki goste privablja vse leto, naložbe v tehnologijo in energetiko pa naj bi prinesle večjo učinkovitost in varnost poslovanja. Vsaka od teh tem nas po svoje vrača k uvodnemu vprašanju: kako bomo živeli?

Hrvaška in Slovenija se lahko pri tem veliko naučita druga od druge. Primerjava plač, cen, davkov, pogojev poslovanja in rezultatov podjetij nam pomaga razumeti, katere odločitve prinašajo napredek in kje imamo možnosti za izboljšave. Bližina nam omogoča, da dobre primere spoznamo iz prve roke, jih preverimo in uporabimo.

Dober sosed je zlata vreden, pravi stari rek. Podjetniki, katerih zgodbe predstavljamo na teh straneh, vedo, koliko poslovne resnice je v njem.

Bralcem ta revija ponuja širši pogled na poslovne priložnosti v neposredni soseščini. Verjamem, da bodo v izkušnjah naših sogovornikov našli zamisli, koristne za lastne odločitve in nove podvige.

Zahvaljujem se kolegom z Dela, našim avtorjem, sogovornikom in vsem, ki podpirajo ta projekt. Četrti Next Business Slovenija – Hrvaška prinaša veliko razlogov za zaupanje v priložnosti naših dveh držav. Naša naloga je, da te priložnosti spremenimo v uspešnejša podjetja, boljše možnosti za ljudi in višji življenjski standard. Prav takšne ambicije želimo spodbuditi s to revijo.