IEDC – Poslovna šola Bled z novim vodstvom v naslednje razvojno obdobje

Znanje ostaja pomembno, vendar samo po sebi ni več dovolj. V ospredje stopajo presoja, sposobnost povezovanja različnih perspektiv, prilagodljivost ter odgovorno vodenje ljudi in organizacij. Prav v letu, ko praznuje 40 let delovanja, IEDC – Poslovna šola Bled odpira novo razvojno poglavje z novim vodstvom. Za predsednico uprave je bila imenovana dr. Alexandra Vacroux, ki bo vodila tričlansko upravo skupaj z Viktorijo Radojević Mavrič, podpredsednico za transformacijo in poslovanje, ter Nino Remškar, podpredsednico za strateške projekte. Dr. Vacroux bo nasledila dr. Mislava Anteja Omazića, ki je šolo vodil v dveletnem prehodnem obdobju in na IEDC ostaja dekan.

Novo vodstvo bo razvoj šole usmerjalo predvsem v krepitev mednarodne prisotnosti in institucionalnih partnerstev ter razvoj izobraževalnih programov, ki prinašajo konkretne spremembe v delovanju vodstvenih ekip in organizacij. Poseben poudarek bo na presoji, etičnem odločanju in organizacijskih kompetencah, ki jih voditelji potrebujejo v gospodarstvu, ki ga vse bolj oblikuje umetna inteligenca.

Dr. Alexandra Vacroux prinaša bogate mednarodne akademske in vodstvene izkušnje. Petnajst let je bila izvršna direktorica Davisovega centra za ruske in evrazijske študije na Univerzi Harvard, trenutno pa je podpredsednica za strateško sodelovanje na Kijevski ekonomski šoli. Z IEDC že sodeluje kot članica raziskovalne skupine pobude Future 500.

V središču razvoja programov IEDC za leto 2027 ostaja izkustveno učenje, ki ga šola nadgrajuje z novimi poslovnimi koncepti, uporabo umetne inteligence ter kombinacijo učenja v živo in digitalnih vsebin. Mednarodne profesorje bo še tesneje povezovala z izkušenimi vodilnimi praktiki, direktorji in podjetniki. Nova strategija predvideva tudi več izobraževanja celotnih vodstvenih ekip, individualnega voditeljskega coachinga ter dolgoročnih partnerstev s podjetji.

Executive MBA ostaja eden osrednjih programov IEDC. Posodobljen študij združuje 80 odstotkov študija v živo na Bledu in 20 odstotkov digitalnega učenja, executive coaching ter nove predmete. Poleg splošnega programa Executive MBA bosta na voljo specialistični usmeritvi na področjih turizma in energetike. Pomemben del študija bo še naprej tudi svetovalni projekt, pri katerem udeleženci obravnavajo konkreten izziv izbranega podjetja. Prav tako so pomemben del dejavnosti IEDC in-company programi, razviti po meri posameznega podjetja. Njihovo izhodišče niso vnaprej pripravljene vsebine, temveč konkretni poslovni in vodstveni izzivi organizacije, njena strategija ter razvojne potrebe zaposlenih.

FOTO: IEDC

Mednarodno dimenzijo šole krepi tudi Future 500, strateška iniciativa, usmerjena v evropska podjetja z visokim potencialom za rast. Prvi konkretni rezultat je Future 100 Slovenija, v okviru katerega je bilo med več kot 203.000 gospodarskimi družbami na podlagi sedmih dimenzij in 19 kazalnikov prepoznanih sto slovenskih podjetij z visokim potencialom za nadaljnjo mednarodno rast. Slovenija je prva država, v kateri je bila metodologija uporabljena v celoti, sledita Hrvaška, Romunija in Poljska.

Nova razvojna faza temelji na štirih desetletjih delovanja. IEDC je bila ustanovljena leta 1986 kot prva poslovna šola te vrste v srednji in vzhodni Evropi ter je kot prva v regiji pridobila akreditacijo AMBA. Programa Executive MBA in DBA sta leta 2025 znova pridobila akreditacijo AMBA za najdaljše mogoče obdobje petih let, šola pa je zgradila mednarodno mrežo več kot 6250 diplomantov v 75 državah.

Kljub mednarodni širitvi in digitalnim oblikam učenja ostaja Bled pomemben del identitete šole. Odmik od vsakodnevnega poslovnega okolja omogoča refleksijo, poglobljen študij in srečevanje z ljudmi, ki na iste probleme gledajo drugače. Po štirih desetletjih IEDC tako na doseženih temeljih odpira naslednjo razvojno fazo – z novim vodstvom, večjo mednarodno prisotnostjo, tesnejšim sodelovanjem s podjetji ter izobraževanjem, prilagojenim vodenju v dobi umetne inteligence.

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