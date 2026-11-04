Iskra oživlja 3. maj, Atlantic prišel do Kekca

Med Slovenijo in Hrvaško se nadaljujejo tudi kapitalske transakcije. Pri tem je zanimivo, da je podlaga za prevzeme vse pogosteje javno zbiranje sredstev, tako da postajajo pomembni tudi kapitalski trgi. V zadnjem letu od izida revije Next ni bilo izjemno velikih prevzemov. Imata pa dva kar nekaj simbolike. Legendarna ladjedelnica 3. maj Rijeka 1905 je pristala v lasti slovenske Iskre. Slovenska pašteta Kekec pa pod okriljem skupine Atlantic.

Med odmevnejšimi je zagotovo prevzem na Reki. Ne toliko zaradi velikosti, ampak predvsem zaradi zgodovinske vloge, ki jo je imela reška ladjedelnica, saj bi lahko zdaj pridobila nazaj vsaj nekaj nekdanjega čara.

Iskra na Hrvaškem že večja kot v Sloveniji

Iskra v lasti družine Šešok je že leta 2019 iz stečajne mase prevzela ladjedelnico Brodogradilište Šibenik in obudila njeno dejavnost. Ta je marca letos prevzela ladjedelnico 3. maj Rijeka 1905, prav tako ostanek s pogorišča nekoč ene največjih ladjedelnic na svetu, ki pa je lani pristala v stečaju, tudi zaradi težav nekdanjega lastnika, puljskega Uljanika. Prodajalec je bil hrvaški center za prestrukturiranje in prodajo CERP, ki je prejel okoli 6,7 milijona evrov, kupnina pa se je stekla v stečajno maso družbe 3. maj. Kupec se je zavezal ohraniti ladjedelniško dejavnost na Reki. Posel tako povezuje slovensko industrijsko skupino z eno najbolj prepoznavnih lokacij hrvaškega ladjedelništva. Del finančne ureditve je bil povezan tudi s poravnavo, po kateri naj bi sredstva omogočila poplačilo obveznosti do približno 300 nekdanjih delavcev družbe v stečaju.

Če so se pred leti prevzemi izvajali na borzi, pa se v zadnjem obdobju na kapitalskih trgih zbirajo sredstva zanje.

Iskra vstopa v posel z izkušnjami iz svoje ladjedelnice v Šibeniku na področju remontov, specializiranih plovil in zahtevnih pomorskih projektov. Na Reki želi ohraniti industrijsko znanje ter razvijati večje programe, posodobiti dejavnost in okrepiti konkurenčnost. Ob prevzemu je bilo poudarjeno, da bodo za polno aktiviranje proizvodnje potrebna dodatna vlaganja. Nadaljnji razvoj bo zato odvisen tudi od naložb in pridobivanja naročil. Toda ob povečanih izdatkih evropskih držav za obrambo je pričakovati več naročil v ladjedelništvu. Ne gre spregledati, da je reška ladjedelnica še leta 2023 splavila 168-metrsko luksuzno potniško ladjo Scenic Eclipse II, zadnja velika pred stečajem družbe pa je bila leta 2025 splavljena 225-metrska tovorna ladja Algomia Endeavour, ki prevaža razsuti tovor.

Alfi s prevzemom Origo Zdravlja vstopa v hrvaško zasebno zdravstvo

Drugi prevzemi so precej manj odmevni, a za poslovno prihodnost prevzemnikov in prevzetih družb nič manj pomembni. Slovenski sklad zasebnega kapitala Alfi PE III je konec leta 2025 kupil večinski delež družbe Origo Zdravlje, ki je lastnica specialistične bolnišnice Sveta Katarina v Zagrebu. S tem je pridobil večinsko lastništvo ene večjih zasebnih zdravstvenih ustanov na Hrvaškem. Finančne podrobnosti transakcije niso znane. Naložba je del Alfijeve strategije povezovanja zdravstvenih ponudnikov z možnostmi za nadaljnjo rast.

Pred transakcijo sta imela Jadranka Primorac in podjetnik Gojko Ostojić vsak polovico družbe Origo Zdravlje. Po objavljenih podatkih sta zakonca Primorac ohranila manjšinski lastniški položaj. Jadranka Primorac je ostala glavna izvršna direktorica bolnišnice, Dragan Primorac pa predsednik upravnega odbora. Sveta Katarina je leta 2024 zaposlovala 152 ljudi in ustvarila 17,4 milijona evrov prihodkov, približno četrtino več kot leto prej. Čisti dobiček je presegel milijon evrov.

Bolnišnica, ustanovljena leta 2011, deluje na področjih ortopedije, operacij hrbtenice, športne medicine, radiologije, rehabilitacije in personalizirane medicine. Po podatkih Alfija njeni strokovnjaki obravnavajo več kot 70.000 pacientov na leto. Za sklad prevzem pomeni temelj za razvoj zdravstvene dejavnosti, za bolnišnico pa kapitalsko partnerstvo, potrebno za širitev storitev in krepitev zmogljivosti.

Proizvajalec sladoledov Incom vrnil ime Istragrafika

Ajdovska skupina Incom, znana po sladoledih Leone, je junija letos končala prevzem podjetja GPI Istra iz Kanfanarja na Hrvaškem. Proizvajalec embalaže s skoraj sedemdesetletno tradicijo je tako postal del skupine, ki svojo dejavnost širi tudi zunaj živilske proizvodnje.

Za Incom prevzem pomeni vstop v industrijo embalaže in povezovanje različnih proizvodnih znanj. Direktor Boštjan Jerončič je poudaril možnosti za razvoj novih rešitev in krepitev mednarodne konkurenčnosti skupine. V Kanfanarju so napovedali nov naložbeni cikel, ki vključuje posodobitev proizvodnih procesov in tehnologije, razvoj izdelkov ter krepitev izvoza. Tovarna naj bi nadaljevala delo z obstoječimi zaposlenimi in jim omogočila dodatni strokovni razvoj. Pri prevzemu gre deloma verjetno tudi za vertikalno integracijo največjega slovenskega proizvajalca sladoleda, ki izdelke prodaja v približno 40 državah.

Pomembna simbolna poteza je vrnitev zgodovinskega imena Istragrafika, ki je še vedno prepoznavno v panogi in lokalnem okolju. Incom želi s tem povezati industrijsko dediščino podjetja z novimi razvojnimi načrti. Prevzem tako ni omejen na pridobitev proizvodnih zmogljivosti, temveč vključuje tudi obnovo identitete tovarne in napoved tehnoloških izboljšav.

CGP postavlja v Karlovcu regionalno središče

Še povsem svež je nakup novomeškega gradbinca CGP, ki je v lasti najbogatejših Slovencev Darija in Vesne Južna. Ta mesec je pod njegovo okrilje prešel obrat betonskih prefabrikatov Beton Lučko v Karlovcu. Prevzeta dejavnost bo poslovala pod imenom CGP Elementi. CGP ni kupil celotnega podjetja Beton Lučko, ampak le omenjeni proizvodni obrat. Cene niso razkrili.

V Karlovcu izdelujejo prednapete betonske konstrukcije za industrijske hale in mostove, betonska ohišja transformatorskih postaj ter elemente za cestno in železniško infrastrukturo. Obrat naj bi postal pomembno proizvodno in distribucijsko središče za kupce na Hrvaškem, v Sloveniji in drugih državah regije. CGP tako svoji gradbeni dejavnosti dodaja proizvodne zmogljivosti, ki jih lahko poveže s projektiranjem in izvedbo zahtevnejših konstrukcij.

To je njegov drugi prevzem v Karlovcu v zadnjih letih. Leta 2024 je že kupil gradbeno podjetje Aquaterm, ki zdaj posluje kot CGP Aquaterm. Novi nakup tako dopolnjuje obstoječo lokalno prisotnost.

Atlantic Grupa po Argeti snedla še Kekca

Skupina Atlantic je že leta 2010 pridobila močan položaj v slovenski živilski industriji, ko je prevzela Drogo Kolinsko, in ta je tudi ključni del hrvaškega holdinga z blagovnimi znamkami Barcaffe, mineralno vodo Donat Mg in pašteto Argeta. Slednja je zdaj dobila tekmeca, saj so del skupine postale še paštete Kekec. Konec letošnjega avgusta je Atlantic Droga Kolinska dokončala prevzem murskosoboškega proizvajalca mesnih namazov družbo Osem, proizvajalca mesnih namazov. V Atlantic Grupo so prešli podjetje, proizvodni obrat, blagovne znamke in zaposleni. Posel je bil sicer sklenjen že lani, a se je zataknilo pri varuhu konkurence. Prevzemnik se je moral zavezati k določenim korektivnim ukrepom, ki zajemajo cenovno diferenciacijo paštet Argeta in Kekec, tržno prisotnost Kekca, nadaljevanje proizvodnje in prepoved cenovne diskriminacije.

CGP je v zadnjem obdobju eno bolj agresivnih slovenskih podjetij na trgu. Izvedli so dva prevzema.

Skupna vrednost prevzema in načrtovanih naložb presega 40 milijonov evrov. Toda znesek ni zgolj kupnina za Osem, temveč vključuje tudi prihodnji razvoj proizvodnje. Atlantic namerava v Murski Soboti povečati zmogljivosti in ustvariti možnosti za nova delovna mesta. Obrat naj bi ob Izoli v Sloveniji ter Hadžićih v Bosni in Hercegovini postal tretja proizvodna lokacija skupine za delikatesne namaze, s proizvodnjo, namenjeno tudi izvozu v zahodno Evropo.

Kekec je tako dopolnil nabor Atlanticovih blagovnih znamk, novi lastnik pa napoveduje ohranitev obstoječih partnerstev in nadaljevanje proizvodnje za trgovske znamke.

Tokić prevzema znamko Matik

Hrvaški prodajalec avtomobilskih nadomestnih delov Tokić se dodatno utrjuje v Sloveniji, potem ko je septembra podpisal zavezujočo pogodbo za nakup vseh poslovnih deležev družbe SAG SLO, ki v Sloveniji posluje pod znamko Matik. Prodajalec je skupina Swiss Automotive Group. Za prevzem mora Tokić še pridobiti dovoljenje regulatorjev.

Matik je specializiran za nadomestne dele za gospodarska vozila, tovornjake in avtobuse. Na slovenskem trgu deluje približno tri desetletja, poslovne enote pa ima v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Njegove stranke so servisne delavnice, prevozniki, trgovci z avtomobilskimi deli in končni kupci. Ponudba obsega nadomestne in servisne dele, maziva, avtomobilsko kemijo, potrošni material ter opremo za delavnice.

Tokić je že leta 2020 prevzel slovenskega prodajalca pnevmatik Bartog. Skupina ima s Tokićem in Bartogom na Hrvaškem in v Sloveniji več kot 120 poslovalnic. Matik naj bi dopolnil predvsem njen program za gospodarska vozila ter prispeval strokovno znanje in obstoječe odnose s kupci. Prevzem je del širitvene strategije skupine Tokić, ki je oktobra lani uspešno izvedla javno ponudbo delnic in delnice uvrstila na Zagrebško borzo.

Žito iz Osijeka s prevzemom Zvijezde prišlo tudi v Slovenijo

Še odmevnejšo javno ponudbo delnic je lani izvedla hrvaška skupina Žito (s slovensko istoimensko družbo, ki je v lasti Podravke, ju druži le ime). Tudi Žito je zbrana sredstva deloma usmerilo v prevzeme. Konec maja letos je tako od skupine Fortenova kupilo hrvaškega proizvajalca olj in namazov Zvijezda plus. K temu prevzemu spada še dodatek v Sloveniji. Zvijezda je imela namreč v Sloveniji prodajno-distribucijsko podjetje. To je v okviru sanacije Agrokorja prešlo v neposredno last holdinga Fortenova. Ko je Žito letos prevzemalo Zvijezdo, je izvedlo dve transakciji, poleg hrvaške družbe tudi za podjetje Zvijezda Slovenija s približno deset zaposlenimi, ki se ukvarja z uvozom, distribucijo, prodajo in marketingom izdelkov blagovne znamke Zvijezda v Sloveniji.

Hrvaška družina prevzema velenjsko družbo Gorenje GTI

Družba Zdrav-Co prevzema Gorenje GTI, je sporočila Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK). Gorenje GTi je hčerinska družba Gorenja gospodinjskih aparatov (skupina Hisense Europe) in njen direktor je Robert Kotnik, medtem ko sta za letos avgusta v Sloveniji ustanovljenim podjetjem Zdrav-Co Bruno in Marko Šagud iz Hrvaške. Oba Šaguda najdemo tudi v hrvaški družbi VAR, v kateri sta družbenika – Marko je direktor, Bruno prokurist. Gre za družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1992, ki se ukvarja z več ločenimi, a združljivimi dejavnostmi, navajajo na spletni strani družbe. »Naš servisni center je ključni del vsakodnevnega delovanja naših podjetij. Za zagotavljanje kakovostnih storitev, ki jih potrebujete, skrbi ekipa 62 inženirjev, električarjev, elektronikov, strojnih tehnikov, varilcev, strugarjev ter kleparjev in ličarjev.« Pišejo še, da je VAR trenutno uradni zastopnik največjega svetovnega proizvajalca bočnih viličarjev, družbe Baumann srl., cenovno dostopne blagovne znamke Baoli iz skupine KION ter ameriškega proizvajalca vrhunske skladiščne opreme Crown Equipment Corp.

Družba Gorenje GTI je skoraj polovico prihodkov ustvarila s programom kovinski materiali in polizdelki, poleg tega deluje na področju prodaje kmetijske in transportne mehanizacije, servisa, komercialnih zaslonov. Lani so vzpostavili tudi program hranilnikov električne energije za gospodinjstva, komercialne namene in industrijo. Hkrati so ugotavljali, da je brez finančnih spodbud prodajni potencial baterijskih hranilnikov občutno manjši.