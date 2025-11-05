  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Next

    V Evropi ni tako močnih blagovnih znamk soli, kot sta piranska in hrvaška

    Kilogram soli na policah trgovskih verig stane manj kot evro, medtem ko cena kilograma solnega cveta presega 50 evrov.
    Tradicija solinarstva se v Stonu ohranja že 4000 let. Vse do danes sol tam pridobivajo na enak način – zgolj s pomočjo morja, sonca in vetra. FOTO: Denis Jerković/Cropix
    Galerija
    Tradicija solinarstva se v Stonu ohranja že 4000 let. Vse do danes sol tam pridobivajo na enak način – zgolj s pomočjo morja, sonca in vetra. FOTO: Denis Jerković/Cropix
    Jozo Vrdoljak, Jutarnji list
    5. 11. 2025 | 13:00
    20:19
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Čeprav je v preteklosti na vzhodni strani Jadrana delovalo veliko solin in so v nekaterih delih Dalmacije ljudje sol pridobivali zase, podobno kot vino ali oljčno olje, lahko rečemo, da peterica tradicionalnih solin zdaj deluje bolj ali manj uspešno, kakšne pa tudi neuspešno.

    Nekatere nekoč pomembne soline, kot so na primer šibeniške, so izginile, druge so med lastninjenjem postale žrtev nepremičninskih ambicij novih lastnikov in nenavadnih finančnih transakcij. Od tistih, ki so ostale, najbolje poslujejo najsevernejše, piranske, predvsem zaradi dejstva, da so v lasti podjetja Soline Pridelava soli, ki jih upravlja, in Telekoma Slovenije, pa tudi zato, ker spadajo v zakonodajni okvir, ki to dovoljuje, in po zaslugi vlade Republike Slovenije, ki je v obnovo njihovega zaščitnega nasipa vložila več kot štiri milijone evrov. Zagotovo pa ne gre zanemariti niti prispevka vodstva Solin.

    V nasprotju s Slovenijo, kjer lahko zavarovana območja upravlja pravna ali fizična oseba s koncesijsko pravico, sme na Hrvaškem to početi le javni zavod. Znano je, da potekajo pogajanja z ministrstvom za varstvo okolja in zeleni prehod, da bi omogočili upravljanje zavarovanih območij tudi hrvaškim solinam s koncesijo. Ne zaradi solin, ampak zaradi nekaterih drugih stvari, čeprav za ambicioznejše soline tudi to veliko pomeni. Do zdaj to namreč ni bilo mogoče. Na vzhodni obali Jadrana sicer najslabše poslujejo največje soline – ulcinjske –, ki so v stečaju.

    Spomnimo pa naj, da imajo prav ulcinjske precej večjo zmogljivost od vseh drugih na tej strani Jadrana. Slavne soline v Stonu (zaradi nenavadnih interesov, ki so se pletli okoli njih in so povezani s privatizacijo prek inkriminirane Dubrovačke banke, za katero je garancijo izdalo takratno državno podjetje Hoteli Maestral, Hrvaška banka za obnovo in razvoj pa je ostala brez denarja) razen javnega prikaza žetve za turiste ne kažejo več resnega interesa za sol in nimajo pomembnejšega komercialnega vpliva na njeno proizvodnjo. Lastnikov poslovni interes je povezan le še s hotelom in restavracijo, ki sta bila nekoč v lasti solin.

    Nekatere soline so del svoje površine izgubile zaradi nepremičninskih in turističnih projektov, in ko potegnemo črto, vidimo, da najbolje poslujejo piranske. Podobnemu konceptu sledijo ninske, po prihodu novega lastnika pa je napredek opazen tudi v paških solinah. V zadnjem času je nastalo še nekaj zanimivih projektov, povezanih s pridelavo soli, zlasti solnega cveta, med katerimi je vsekakor omembe vreden projekt Soline Ramova makarskega podjetnika in inovatorja Ivana Šimića.

    Kljub nizkim cenam na policah trgovskih verig je sol strateška dobrina. Tako kot pri mnogih drugih živilih pa so tudi v segmentu izdelkov, ki jih potrošniki imenujejo sol, razlike ogromne. Od vse soli, proizvedene na svetu, je le sedem odstotkov namenjene za hrano. Od teh pa je le pet do deset odstotkov konča v trgovinah. Priča smo temu, da stane kilogram soli na policah trgovskih verig manj kot evro, medtem ko cena kilograma solnega cveta presega 50 evrov. Malo znano dejstvo je tudi, da je cena solnega cveta iz paških solin najvišja cena katerega koli zaščitenega hrvaškega proizvoda.

    Sorodni članki

    Premium
    Razno
    Intervju

    Slovenske železnice bi bile dober partner za HŽ Cargo

    Dušan Mes, generalni direktor skupine Slovenske železnice, poudarja, da čim prej potrebujemo novo progo, ki bo omogočala, da iz Ljubljane v Zagreb prispemo približno v eni uri.
    30. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Gospodarstvo  |  Next
    Tovarna Intervela

    Edini na svetu izdelajo jadra, ki jih je mogoče reciklirati

    Nekdanji hrvaški jadralec Željko Perović ni prav veliko razmišljal, ko je prejel ponudbo uglednega gospodarstvenika s slovenske obale Janka Kosmine.
    5. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Next Business

    Ostra tekma s Trstom in Koprom: Reka se vrača na logistični zemljevid skozi velika vrata

    Rijeka Gateway naj bi postal severnojadransko vozlišče za srednjo Evropo – Avstrijo, Madžarsko, Češko, Slovaško in južno Poljsko.
    30. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Gospodarstvo  |  Next
    Gospodarstvo

    Luka Koper: ko se svet stisne na 30 privezih enega pristanišča

    Luka Koper stavi na kontejnerje in avtomobile, na to, da je večnamenska in da ni odvisna samo od enega tovora, niti samo od enega lastnika, ladjarja ali države.
    Boris Šuligoj 30. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    next business 2025solineJadranStonPagPiransolni cvet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Novost na evropskem trgu

    V Mariboru prvi v Sloveniji izvedli operaciji z novim polževim vsadkom

    Izdelek je na evropskem trgu dostopen dober mesec in je prvi na svetu, ki omogoča nadgradnjo vgrajene programske opreme brez potrebe po kirurškem posegu.
    5. 11. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Francija

    Voznik namerno zbil deset ljudi

    Napadalec na otoku Oleron naj bi pri tem vzklikal »bog je velik!«.
    5. 11. 2025 | 13:21
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi na ligo prvakov

    Hvalospevi Bayernu 16/16: Kompany sestavil parni vlak brez zavor

    Bavarci so dosegli še 16. zaporedno zmago v sezoni, v Parizu so tudi z igralcem manj vzeli mero tudi evropskim prvakom. Naslednja postaja Arsenal.
    Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Madžarska

    Najbolj bran madžarski časopis pred volitvami v roke Orbanovih podpornikov

    Zaradi prodaje novemu lastniku je glavni urednik Blikka napovedal odhod.
    5. 11. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Jadranske soline

    V Evropi ni tako močnih blagovnih znamk soli, kot sta piranska in hrvaška

    Kilogram soli na policah trgovskih verig stane manj kot evro, medtem ko cena kilograma solnega cveta presega 50 evrov.
    5. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi na ligo prvakov

    Hvalospevi Bayernu 16/16: Kompany sestavil parni vlak brez zavor

    Bavarci so dosegli še 16. zaporedno zmago v sezoni, v Parizu so tudi z igralcem manj vzeli mero tudi evropskim prvakom. Naslednja postaja Arsenal.
    Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Madžarska

    Najbolj bran madžarski časopis pred volitvami v roke Orbanovih podpornikov

    Zaradi prodaje novemu lastniku je glavni urednik Blikka napovedal odhod.
    5. 11. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Jadranske soline

    V Evropi ni tako močnih blagovnih znamk soli, kot sta piranska in hrvaška

    Kilogram soli na policah trgovskih verig stane manj kot evro, medtem ko cena kilograma solnega cveta presega 50 evrov.
    5. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo