JANAF gradi stabilno, varno in trajnostno energetsko prihodnost

Piše: mag. sc. Stjepan Adanić, predsednik uprave podjetja JANAF, d. d.

V času, ko se energetska varnost, sistemska odpornost in trajnost poslovanja vse bolj uveljavljajo kot ključne prioritete v Evropi in svetu, lahko s ponosom rečem, da ima Jadranski naftovod, d. d., še vedno eno najpomembnejših vlog pri zagotavljanju stabilne in zanesljive oskrbe z nafto ter naftnimi derivati za Hrvaško in Slovenijo, pa tudi širšo regijo. Naše podjetje je že več kot pol stoletja eden ključnih deležnikov nacionalnega gospodarstva Republike Hrvaške in hkrati eden od temeljev energetskega sistema jugovzhodne Evrope, danes pa v dinamičnem in zahtevnem globalnem okolju potrjujemo, da je ta vloga pomembnejša kot kdaj prej.

Danes je JANAF več kot le nacionalno podjetje. Smo evropsko energetsko vozlišče strateškega pomena. Naša infrastruktura, izkušnje in strokovno znanje nam omogočajo zanesljivo in varno oskrbo številnih partnerjev po vsej Evropi z energenti, s čimer zagotavljamo kontinuiteto oskrbe in stabilnost poslovanja. Naša skladiščna in naftovodna infrastruktura je ključna povezava med svetovnimi trgi ter energetskimi sistemi srednje in jugovzhodne Evrope, prav zaradi tega geostrateškega položaja pa je JANAF nepogrešljiv dejavnik energetske varnosti.

Upravljanje takšnega sistema zahteva veliko odgovornost in izjemno sem ponosen, da smo to odgovornost v celoti upravičili – z dolgoročnim stabilnim poslovanjem, z naložbami v modernizacijo in razvoj infrastrukture ter s partnerstvi, ki jih negujemo z največjimi energetskimi podjetji. Uspeh podjetja JANAF ne temelji le na številkah, temveč tudi na zaupanju, ki ga uživamo med partnerji, kupci in institucijami. Gre za zaupanje, ki ga že vrsto let gradimo kot sistem, z odgovornim upravljanjem, transparentnostjo in pripravljenostjo, da se vedno odzovemo na potrebe trga ter se mu prilagodimo.

Leta 2024 smo ustvarili skupne prihodke v višini več kot 136 milijonov evrov in čisti dobiček v višini 50 milijonov evrov. Še pomembneje je, da več kot 70 odstotkov prihodkov iz glavne dejavnosti ustvarimo v sodelovanju s tujimi kupci, kar jasno potrjuje, da je podjetje JANAF izvozno usmerjeno ter ima priznan in cenjen položaj med evropskimi partnerji. Posebej me veseli, da poslujemo brez zadolževanja, saj vse projekte financiramo z lastnimi sredstvi. To zagotavlja neodvisnost, prilagodljivost in odpornost v zahtevnih časih in to so vrednote, ki jih trg danes najbolj ceni.

Naš uspeh in dolgoročna stabilnost ne bi bila mogoča brez zaupanja naših partnerjev. Z mnogimi od njih sodelujemo že desetletja, med njimi pa bi posebej izpostavil Petrol, našega dolgoletnega cenjenega partnerja. Naše partnerstvo s Petrolom temelji na medsebojnem spoštovanju, strokovnosti in odgovornosti, povezuje pa nas skupni cilj, in sicer zagotoviti varno, učinkovito ter trajnostno oskrbo z energijo na Hrvaškem, v Sloveniji in širšem okolju. Takšna partnerstva so temelj našega poslovnega modela in potrjujejo pomen regionalnega sodelovanja pri energetski stabilnosti.

Hkrati nenehno vlagamo v razvoj in posodobitev infrastrukture. Eden najpomembnejših projektov, ki je pred nami, je gradnja novih rezervoarjev na Terminalu Omišalj.

S tem projektom dodatno krepimo svoje kapacitete, povečujemo prilagodljivost sistema in dolgoročno zagotavljamo energetsko stabilnost. Z načrtovano gradnjo štirih novih rezervoarjev za naftne derivate, s skupno prostornino 80.000 kubičnih metrov, se bo zmogljivost Terminala Omišalj povečala za kar 100 odstotkov, skupna zmogljivost podjetja JANAF za skladiščenje naftnih derivatov pa za tretjino. Gre za naložbo, ki bo bistveno okrepila naš tržni položaj in dodatno potrdila Omišalj kot energetsko središče tega dela Evrope.

Povpraševanje po naših storitvah nenehno narašča, kar jasno kaže, da partnerji prepoznajo kakovost, zanesljivost in stabilnost podjetja JANAF. Ta rast ni posledica naključja, temveč je rezultat dolgoročne strategije, ki temelji na treh ključnih stebrih: zanesljivosti oskrbe, trajnosti poslovanja in tehnološki odličnosti. Naš sistem je zasnovan tako, da se lahko odzove na vse zahteve trga, od transporta surove nafte do skladiščenja naftnih derivatov, pri tem pa upošteva najvišje varnostne in okoljske standarde.

Tako kot poskrbimo za energetsko varnost, poskrbimo tudi za trajnost poslovanja. JANAF je v zadnjih nekaj letih intenzivno vstopil v segment obnovljivih virov energije, kar posebej prispeva k energetskemu prehodu Hrvaške in Evrope. Danes upravljamo več sončnih elektrarn – na terminalih v Sisku, Omišlju in na Žitnjaku – ki pokrivajo pomemben del naših potreb po električni energiji.

Poleg tega smo uspešno prevzeli sončni elektrarni Bulinac in Vođinci 1, s skupno več kot 19 MW inštalirane moči, kar nam omogoča proizvodnjo okoli 86 odstotkov lastnih energetskih potreb. Tako zmanjšamo ogljični odtis in povečamo energetsko samozadostnost ter pokažemo, da trajnostno poslovanje in dobičkonosnost lahko gresta z roko v roki.

Naš srednjeročni načrt vključuje nadaljnjo širitev portfelja obnovljivih virov energije in raziskovanje potenciala različnih tehnologij, ki lahko pripomorejo k povečanju energetske učinkovitosti. Na teh področjih smo odprti za partnerstva, predvsem tista, ki združujejo varnost oskrbe, okoljsko trajnost in inovativne rešitve. Verjamem, da tovrstni projekti predstavljajo prihodnost energetike in priložnost, da JANAF svojo moč ter znanje usmeri v nove, trajnostne poslovne modele.

Za vse dosežke in izvedene projekte so zaslužni naši zaposleni. Njihovo strokovno znanje, odgovornost in predanost so največja vrednota podjetja JANAF. Zaradi njih dosegamo visoko raven zanesljivosti sistema, tehnološke odličnosti in operativne učinkovitosti, kar nas na trgu postavlja v ospredje.

Prepričan sem, da ima JANAF vse potrebno za prihodnost, in sicer znanje, izkušnje, stabilnost in jasno vizijo. Še naprej bomo zgled odgovornega, uspešnega in trajnostnega podjetja, zanesljiv partner našim strankam ter steber energetske stabilnosti v tem delu Evrope.