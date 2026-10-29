Kaj bo poganjalo Slovenijo čez desetletje?

Skupina GEN svojo razvojno usmeritev zato gradi na dveh investicijskih stebrih, to so nove jedrske zmogljivosti ter razvoj obnovljivih virov in virov prožnosti, ki višek proizvedene električne energije odlagajo v hranilnike.

Skupina GEN sodi med ključne proizvajalce električne energije v Sloveniji, njena proizvodnja pa temelji na raznoliki kombinaciji nizkoogljičnih virov, predvsem jedrske, vodne in sončne energije, ki jih dopolnjujejo drugi viri ter rešitve za večjo prožnost sistema. Leta 2025 je kar 98,8 odstotka proizvodnje skupine izviralo iz jedrske, vodne in sončne energije.

Ključni proizvodni in razvojni objekti Skupine GEN po Sloveniji FOTO: GEN energija

Jedrska energija kot dolgoročni steber oskrbe

Največjo proizvodno enoto Skupine GEN predstavlja Nuklearna elektrarna Krško, pomemben del proizvodnje pa prispevajo tudi hidroelektrarne družb SEL in HESS. Termoelektrarna Brestanica (TEB) zagotavlja prožnost in rezervne zmogljivosti v primeru izpada večjih proizvodnih virov, električno energijo pa proizvaja v času ugodnih cen na trgu. V Skupini GEN se krog sklene z družbo GEN-I, ki električno energijo dobavlja na trg, končnim odjemalcem.

Osrednji dolgoročni razvojni projekt Skupine GEN, izgradnja nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), naj bi Sloveniji zagotavljal stabilen domači vir nizkoogljične električne energije v času, ko se bodo zaradi elektrifikacije prometa, ogrevanja ter razvoja gospodarstva in industrije potrebe po njej neizogibno povečevale.

Za JEK2 je predviden sodoben tlačnovodni reaktor tretje generacije, tehnologija pa temelji na rešitvah, ki jih Slovenija že pozna iz Nuklearne elektrarne Krško. Projekt je trenutno v fazi priprave strokovnih in tehničnih podlag ter umeščanja v prostor, hkrati pa potekajo priprave na izbor dobavitelja. Cilj je, da bi bila končna investicijska odločitev sprejeta do leta 2028, začetek obratovanja pa je okvirno predviden okoli leta 2040.

Predvidena umestitev in zasnova JEK2 FOTO: GEN energija

»JEK2 je dolgoročni projekt, zato je naša prednostna naloga, da v tej fazi zanj pripravimo čim bolj kakovostne in preverjene strokovne podlage,« poudarja tehnični direktor GEN energije dr. Bruno Glaser. Pomemben del projekta je tudi razvoj projektne ekipe ter ohranjanje in nadgradnja slovenskega znanja o jedrski energiji.

Razvoj z mislijo na prihodnost

Z izgradnjo pete in zadnje hidroelektrarne, HE Mokrice, bo dokončana veriga hidroelektrarn na spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije bo imela pomembno vlogo tudi pri urejanju prostora in protipoplavni varnosti, njen namen pa se ne konča tam, povezana bo tudi z okoljskimi ukrepi za urejanje sotočja Save in Krke ter posledičnim ohranjanjem rečnega ekosistema in naravnih habitatov.

Prvi baterijski hranilnik Skupine GEN stoji na območju HE Medvode FOTO: GEN energija

Razvoj obnovljivih virov in virov prožnosti je Skupina GEN dodatno okrepila z družbo GEN OVE, ki deluje kot steber razvoja in upravljanja tovrstnih projektov. Ker sončne in druge proizvodne zmogljivosti iz obnovljivih virov elektrike ne proizvajajo v stalnih količinah, postajajo vse pomembnejše tudi rešitve za shranjevanje energije in prilagajanje razmeram v omrežju. Med njimi so baterijski hranilniki, prvega je Skupina GEN postavila ob HE Medvode.

»Energetska prihodnost Slovenije bo temeljila na kombinaciji različnih nizkoogljičnih virov, ki se med seboj dopolnjujejo,« pravi generalni direktor GEN energije mag. Andrej Vizjak.

V Skupini GEN razvoj jedrske energije, hidroenergije in drugih obnovljivih virov povezujejo z rešitvami za večjo prožnost. Cilj je elektroenergetski sistem, ki bo tudi ob rasti porabe zagotavljal zanesljivo, konkurenčno in nizkoogljično oskrbo.

Naročnik oglasne vsebine je GEN energija