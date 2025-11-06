Kako Radiochirurgia Zagreb, Cleveland Clinic Connected, spreminja zdravljenje po vsej regiji

Medicinska tehnologija danes močno spreminja način, kako doživljamo in kako pristopamo k diagnostiki in zdravljenju bolezni. Specialna bolnišnica Radiochirurgia Zagreb, Cleveland Clinic Connected, je postavila nove standarde pri diagnostiki in zdravljenju onkoloških in drugih hudih bolezni, ne samo na Hrvaškem, ampak tudi v širši regiji. Ta položaj vodilne bolnišnice ni naključen, temveč je rezultat sistematičnih, pomembnih naložb v najsodobnejšo medicinsko tehnologijo, diagnostične in terapevtske pripomočke, stalnega strokovnega usposabljanja zaposlenih ter organiziranega sodelovanja zdravstvenega tima v mednarodnih usposabljanjih in izmenjavi znanja s svetovnimi strokovnjaki.

Ob bok svetovnim centrom

Radiochirurgia Zagreb danes združuje najsodobnejšo diagnostiko, robotsko podprto kirurgijo in najsodobnejšo radiokirurgijo. Ponosno se uvršča ob bok najuspešnejšim svetovnim centrom, ne le kot prvi evropski član prestižnega programa Cleveland Clinic Connected, ampak tudi kot referenčni center Siemens Healthineers za uporabo umetne inteligence pri radioterapiji in radiokirurgiji.

Bolnišnica razpolaga z nekaterimi najnaprednejšimi diagnostičnimi napravami, kot sta Siemens Biograph Vision 600, ki omogoča visokorazvite preiskave z uporabo umetne inteligence, in prvi kvantni CT na svetu za onkološke preiskave za radioterapijo in radiokirurgijo. Ta revolucionarna naprava, razvita v sodelovanju s podjetjem Siemens Healthineers, omogoča natančno odkrivanje in analizo tudi najmanjših malignih sprememb v telesu, pred pojavom kliničnih simptomov, kar bolnikom daje dragoceno prednost pri zdravljenju.

Napredna diagnostika je le prvi korak v inovacijski verigi. Radiochirurgia Zagreb je edinstvena zaradi uspešne uporabe umetne inteligence v robotski radiokirurgiji in kirurgiji. Bolnišnica je opremljena s tremi sodobnimi linearnimi pospeševalniki, to so Varian Edge, Varian Ethos in CyberKnife S7, kar omogoča izjemno prilagodljivost pri načrtovanju zdravljenja bolnikov. Oba pospeševalnika Varian sta opremljena z najsodobnejšima tehnologijama HyperSight in submilimetrsko natančnim AlignRT. Robotski pospeševalnik CyberKnife S7, vrhunec svetovne tehnologije v radiokirurškem zdravljenju, uporablja umetno inteligenco in računalniško obdelavo slik za sledenje ter »učenje« gibanja posamezne lezije, ki jo zadene z izjemno natančnostjo.

Poleg tega je bolnišnica pionir pri uporabi robotske radiokirurgije v splošni anesteziji, kar bistveno poveča varnost in udobje pacientov.

Medicina prihodnosti

Sodelovanje z bolnišnico Cleveland Clinic, eno najbolj znanih bolnišnic na svetu, dodatno potrjuje status Radiochirurgie Zagreb kot vrhunskega evropskega centra. Članstvo v programu Cleveland Clinic Connected omogoča izmenjavo znanja, posvetovanje z vodilnimi svetovnimi strokovnjaki ter izvajanje najvišjih ameriških standardov kakovosti in varnosti zdravljenja. Tako je pacientom v bolnišnici omogočen enak dostop do vrhunskih terapij kot pacientom v bolnišnicah Cleveland Clinic v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu ali Združenih arabskih emiratih.

»Radiochirurgia Zagreb je most med medicino prihodnosti in pacienti sedanjosti,« pravi prof. Dragan Schwarz, dr. med., FACS, direktor Specialne bolnišnice Radiochirurgia Zagreb, Cleveland Clinic Connected. »Z najsodobnejšo tehnologijo, vrhunskimi strokovnjaki in mednarodnimi partnerstvi ustvarjamo prostor, kjer inovacije pacientom pomenijo največ, in sicer boljšo diagnozo, varnejšo obravnavo ter boljšo kakovost življenja,« je povedal prof. Dragan Schwarz.

