Kje se bolje in ceneje živi: v Sloveniji ali na Hrvaškem?

Veliko primerjavo plač, pokojnin, cen nepremičnin, inflacije ... smo objavili v reviji Next Business, ki je bila danes priložena Delu in Jutarnjemu listu. Poslovni javnosti smo jo predstavili na ljubljanskem gradu. Dogodka sta se poleg vodilnih poslovnežev udeležila tudi slovenski in hrvaški podpredsednik vlade, Jernej ­Vrtovec in Oleg Butković.

Dragica Grilj, direktorica Dela mediji, Oleg Butković, hrvaški podpredsednik vlade, Jernej Vrtovec, slovenski podpredsednik vlade, in Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjega lista Fotografije Blaž Samec

Analizirali smo, kje se bolje in ceneje živi, v Zagrebu ali Ljubljani. Hrvaška v zadnjih letih dobro gospodarsko napreduje, gospodarske napovedi za Slovenijo so tudi dobre. Naši analitiki so vključili cene, nepremičnine, plače, pokojnine in druge kazalnike. Analizirali smo dogajanje na zagrebški in ljubljanski borzi ter izračunali, koliko so vlagatelji zaslužili na obeh rastočih trgih. Naredili smo še korak naprej, primerjali smo INR (individualne naložbene račune), ki jih ima Slovenija, in HIR – hrvaške investicijske račune, ki bodo še uvedeni. Zanimala sta nas davčna obravnava ter mehanizem investicijskega računa. Poleg analitičnih člankov smo pripravili sektorske prispevke, denimo o stanju v slovenski in hrvaški energetiki, članke o prevzemih v zdravstvu ter pregledni članek o prevzemih nasploh v letu od izida zadnje revije.

Krona Nexta so intervjuji z vodilnimi v gospodarstvu v obeh državah. Tako smo objavili intervjuja z direktorjema največjih gradbenih sistemov v regiji: Kolektor Construction in Strabag. Vodilna v obeh pomembnih gradbenih podjetjih sta povedala, kako je mogoče poslovati na hrvaškem in slovenskem trgu ter kako se panoga bori s konkurenco iz Kitajske in Indije.

Ni dovolj, da smo geografsko blizu

»Slovenijo in Hrvaško združuje veliko več kot skupna meja. Imamo kulturno bližino in dolgo zgodovino gospodarskih odnosov. A samo to, da smo si zgodovinsko in geografsko blizu, ni dovolj. Pravi rezultati nastanejo, ko prepoznamo, kaj lahko dosežemo skupaj, česar vsak zase ne bi mogli. To dobro vemo tudi na Delu in Jutarnjem listu. Naše sodelovanje se je začelo že veliko pred revijo Next in se prek številnih skupnih projektov z leti poglabljalo,« je povedala Dragica Grilj, direktorica Dela mediji. Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjega lista, je povedal: »Ko smo pred tremi leti zagnali projekt Next Business, smo hoteli pokazati, koliko zanimivih zgodb je v obeh državah in koliko prostora imamo za sodelovanje. Podjetniki, menedžerji in investitorji z obeh strani meje vedo, kaj jim sosednji trg lahko ponudi. Ne iščejo zgolj trga, ampak tudi strokovnjake in tehnologijo.«

Next Business ni samo uredniški projekt, temveč je tudi možnost za poslovno mreženje in sestanke.

»Ko govorimo o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, govorimo predvsem o poslovnih zgodbah. O podjetjih, ki poslujejo na obeh trgih, medsebojnih naložbah. Govorimo o skupnih projektih in partnerstvih, ki se razvijajo skozi leta. Naši gospodarstvi sta zelo povezani,« je povedal Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko. Oleg Butković, minister za morje, promet in infrastrukturo, je dodal: »Slovenija in Hrvaška sta skupaj premagovali težko obdobje koronavirusa, vojne v Ukrajini in energetske draginje. Če so sosedje v dobrih odnosih, če se pogovarjajo, je tudi gospodarsko ozračje pozitivno. Obe vladi sta v zadnjih desetih letih veliko naredili za povezovanje in razvoj infrastrukture ter energetski razvoj.«