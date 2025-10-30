Klinika Svjetlost je globalno središče oftalmoloških inovacij, raziskav in izobraževanja

Klinika Svjetlost ima danes edinstveno mesto na trgu Hrvaške in Slovenije. Svjetlost, kot zasebna bolnišnica z lastnim programom specializacije, privablja mlade, obetavne zdravnike, jih izobražuje in zadrži v svojem sistemu. Tako zagotavlja stabilno ekipo strokovnjakov in dostop do širokega trga dela. Poleg bolnišnice je Svjetlost tudi raziskovalno središče, kjer se razvijajo nove tehnologije in standardi sodobne oftalmologije. Klinika Svjetlost je v regiji prepoznana zaradi 27 let izkušenj, v katerih so na njej opravili več kot 500.000 operacij oči in obravnavali več kot 900.000 pacientov. V petih centrih oftalmološke odličnosti deluje več kot 80 oftalmologov.

V pripravi je nova metoda

»Slovenski trg temelji na zagrebškem trgu. Pacienti iz Slovenije z veseljem prihajajo v Zagreb, saj vedo, da bodo tukaj dobili storitev, ki jo na domačem trgu težko najdejo. Medtem ko so slovenske poliklinike na splošno manjše prakse z omejenimi viri, Svjetlost ponuja vse pod eno streho: izkušnje, znanje in vrhunsko tehnologijo. Prav ta kombinacija je tista, ki naredi razliko in je razlog, da se pacienti odločijo za Zagreb,« poudari dr. Ivan Gabrić.

Posebej pomembna je vloga Zagreba na svetovnem zemljevidu refraktivne kirurgije. Prav Svjetlost v Zagrebu je bila eden prvih centrov na svetu, kjer sta bila predstavljena dva od štirih novih laserjev, ki so prišli na trg v zadnjih letih. Na Kliniki Svjetlost se je izobraževalo več kot 60 zdravnikov iz Kanade, Avstralije, Singapurja, Koreje, Italije, Francije in Združenega kraljestva. To potrjuje, da je Zagreb postal referenčna točka za globalno izobraževanje in inovacije.

»V pripravi je tudi povsem nova laserska metoda za odstranjevanje dioptrije – prva tovrstna tehnologija po letu 2008 –, podrobnosti o njej bodo predstavljene v letu 2026, ko potečejo pogodbe o zaupnosti. Gre za razvoj, pri katerem ima Zagreb ključno vlogo, saj združuje znanstveno ekspertizo in klinično prakso,« razkriva dr. Ivan Gabrić.

Močna baza na Hrvaškem

Svjetlost vsaki dve do tri leta vloži milijone evrov v opremo in razvoj, pogosto v partnerstvu z vodilnimi svetovnimi proizvajalci medicinske tehnologije. To vključuje delo s prototipi naprav, pri čemer klinika aktivno sodeluje pri ustvarjanju globalnih trendov v oftalmologiji. Čeprav pacienti prihajajo z vsega sveta, je izredno pomembno ohraniti močno bazo na domačem trgu – izkušnje s pandemijo so pokazale, kako pomembni sta stabilnost in lokalna prisotnost v času krize.

Vizija Svjetlosti je jasna: opredeliti oftalmologijo prihodnosti, hkrati pa zagotavljati inovativne, prilagojene in vrhunske storitve lokalnim pacientom. »Največja motivacija je občutek, da je del mojega znanja in strasti vgrajen v vsak laser in vsako operacijo, ki jo opravimo. Ker vsaka uspešna operacija ni le medicinski rezultat, je potrditev, da Zagreb zmore in mora biti svetovno središče oftalmoloških inovacij,« sklene dr. Ivan Gabrić.

